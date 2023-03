Con el propósito de aportar al posicionamiento de Colombia como destino turístico internacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de ProColombia, desarrolló un proyecto para identificar y adecuar experiencias turísticas innovadoras, sostenibles y transformadoras en el país.





Se trata del catálogo 'Enrutados hacia la innovación', el cual logró reunir 24 actividades únicas que los viajeros pueden disfrutar durante la temporada de Semana Santa.



El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, destacó que "en el Gobierno del presidente Gustavo Petro queremos fortalecer la inclusión y la participación de las comunidades y los territorios en el desarrollo turístico del país, generando integración de la cultura y los saberes tradicionales, y esta temporada de Semana Santa se convierte en una gran oportunidad para avanzar en estos objetivos".



Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, aseguró que "gracias a esa iniciativa estamos presentando la oferta de destinos tradicionales, pero también de aquellos lugares que conservan joyas turísticas que están en armonía con la vida y que vale la pena visitar, pues allí no solo los viajeros podrán vivir experiencias turísticas, sino también experimentar momentos transformadores que impactan de manera positiva a los territorios y a las comunidades".



El catálogo completo se puede encontrar en Colombia.travel y fue elaborado luego de que la entidad recibiera 119 postulaciones de más de 20 departamentos.



Las 24 iniciativas seleccionadas son: Ecoglobal Expeditions; Malpelo Tours; El Nido del Cóndor; Jairo Arquímedes Sánchez León; Blue Dive; Finca Ecoturística La Pradera; Horses Cartagena Tours; Afloat Company; Vive Huellas; Okay Travel; La Herencia Hotel - Casas de Huéspedes; Caminantes del Retorno; Casa Rivera del Cacao; Chiloranch Adventure; Truman Adventure; Colombia Oculta; Frosch; Rioselva Viajes y Turismo; Trail Hunters; Discover Cartagena by Locals; Bloom Travel Medellín; Caribia Tours; Impulse Travel y Nature Colombia..

Experiencias para disfrutar

- Mujeres, aves y cultura (Cartagena, Barranquilla, Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira): la empresa Nature Colombia creó un viaje de 10 días diseñado solo para mujeres observadoras de aves que desean explorar la biodiversidad del país número uno en especies de este tipo de animales en el mundo. Con esta travesía, las viajeras descubren las historias y experiencias de mujeres colombianas que cuentan cómo salieron de la guerra buscando alternativas sostenibles y, además, de cómo se aliaron con comunidades indígenas que vieron en la observación de aves otra forma de involucrarse en la conservación local de su entorno y que les ayudara a tener ingresos extra.

Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Consejo Territorial de Cabildos

- Un día como artista del caribe (Baranoa): inmersión total en la música, la alegría, el baile y los sonidos del Caribe. Quienes vivan esta experiencia podrán tocar un instrumento, bailar y/o cantar guiados por más de treinta niños de la Banda de Baranoa, la joya musical del Atlántico. La experiencia comienza en la sede de la Fundación Banda de Baranoa, ubicada a 35 minutos de Barranquilla para conocer la trompeta, el saxo, la percusión y los platillos, entre otros instrumentos.



La Banda de Baranoa se convirtió en orgullo para los atlanticenses y ha representado a Colombia en muchos países. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Caribia Tours, empresa que opera esta experiencia, les ofrece más adelante a los visitantes la oportunidad de interpretar una canción tradicional colombiana de la mano de niños músicos y profesores de la escuela. El día termina con los viajeros uniéndose a la canción con el ensamble musical que les enseñarán cómo suena el Caribe colombiano para vivirlo no solo como espectadores, sino como artistas de la región. Esta experiencia impacta a más de 150 niños de escasos recursos.



- Travesía por el Cañón del Duda (Sumapaz, Bogotá; y Uribe, Meta): esta experiencia comienza en el Páramo de Sumapaz y termina en los Llanos Orientales, exactamente en el municipio Uribe. Esta es una ruta geográficamente cercana a la capital, pero ubicada en una región poco explorada y sorprendente. La travesía consiste en hacer un recorrido paralelo al río Duda, pasando por todos los pisos térmicos y acercándose a las comunidades allí asentadas.



Caminantes del Retorno, empresa operadora de este viaje, busca reconectar este territorio históricamente aislado por el conflicto armado con el mundo por medio de las comunidades que habitan en él, quienes muestran a los viajeros los tesoros naturales y cuentan sus historias de vida.



- Mindful Diving, un viaje al interior de la madre naturaleza y de nosotros mismos (Islas del Rosario): a tan solo una hora en lancha de las murallas, fortalezas, iglesias y balcones coloniales de Cartagena, existe un lugar aún más antiguo, lleno de vida y color: una de las reservas coralinas más importantes de Colombia, las Islas del Rosario.



Aunque esta actividad está recomendada para buzos principiantes o certificados, Diving Planet, empresa que creó la experiencia, también ofrece cursos para todos los niveles y se especializa en buceo PADI (inmersión enfocada en la conservación ambiental y la exploración subacuática responsable). Además, organiza salidas de buceo inclusivo que le permiten a personas, incluso a las que presentan alguna condición de discapacidad, disfrutar de la experiencia de “no gravedad”.



-Conexión ancestral con las comunidades indígenas del Vaupés (Mitú, Vaupés): se trata de una inmersión en la cultura de las comunidades indígenas de los cubeos, desanos, tatuyos y wananos para que el viajero tenga contacto con sus tradiciones y saberes ancestrales, además de visitar las malocas más imponentes de la Amazonía colombiana, conocer por qué para el pueblo tayuyo estas construcciones son el centro del universo y hablar con el “sabedor” para conocer sus rituales y participar en actividades comunitarias.



Esta experiencia, creada por Vive Huellas, tiene el objetivo de trabajar de la mano con comunidades indígenas del Vaupés. Actualmente, una de las principales fuentes de ingreso del territorio es el turismo, gracias a que, mediante las actividades que facilita el sector, las comunidades mejoran sus condiciones de vida, preservan sus tradiciones ancestrales y fortalecen su identidad cultural.



