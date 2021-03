Destinos recomendados para los viajeros de última hora en Semana Santa

Si usted es de los que aún no ha decidido su plan para esta Semana Santa, pero quiere salir unos días y desconectarse, con todos los protocolos de bioseguridad y evitando las aglomeraciones, les tenemos tres destinos que aún tienen espacios disponibles.



Recuerde que el coronavirus no ha desaparecido y no debe disminuir el autocuidado. Si bien en los lugares abiertos y al aire libre se disminuye el riesgo ambiental, no debe bajar la guardia.

Entremonte Wellness Hotel Spa, completo bienestar

Ubicado en el tranquilo entorno rural del municipio de Apulo, a 100 kilómetros de Bogotá y en medio de las montañas de la Cordillera Oriental, Entremonte ha consolidado un espacio único de bienestar y vida sana a través de una experiencia que logra un equilibrio físico, mental y emocional.



“Ofrecemos a nuestros huéspedes un verdadero descanso y retiro en medio de aire puro, naturaleza y silencio, es decir, cero poluciones -Gabriel Ronderos, gestor del proyecto. Somos pioneros en este concepto con tanta aceptación hoy cuando se buscan introspección y tranquilidad”.



Como parte de la tradición de la región, Entremonte Wellness Hotel Spa tiene una carta especial para los días de Semana Santa. Su Chef David Cáceres han preparado un evento gastronómico: el Festival de Paella y Mariscos.



La gastronomía propuesta es muy especial y complementa el proyecto de bienestar del hotel. Los ingredientes son cuidadosamente seleccionados y 100% frescos muchos de ellos cultivados en la región.



Información y reservas a los números: 3214834128 ó 321 485437.

D´Mountain Raquira Eco Lodge, a tres horas de Bogotá y a 23 kilómetros de Villa de Leyva. Foto: D´Mountain Raquira Eco Lodge

D´Mountain Raquira Eco Lodge

D´Mountain Raquira Eco Lodge se encuentra a tres horas de Bogotá y a 23 kilómetros de Villa de Leyva. Es un nuevo concepto de turismo y descanso ecosostenible gracias a sus cabañas tipo nórdicas construidas en medio de las montañas de Ráquira en Boyacá.



Este complejo hotelero fue diseñado con estándares para la protección del medioambiente, cuenta con energía solar, agua potable, huertas orgánicas, senderos ecológicos y unos paisajes con una biodiversidad inigualable para ofrecer una experiencia turística diferente.



Las cabañas tipo nórdicas fueron construidas en pino, tienen una capacidad para cuatro personas y una distribución donde en la primera planta disponen de una zona social con dos sofá cama, baño, cocina, balcón y un altillo con una cama doble. Además, en el exterior de la casa hay una zona húmeda con jacuzzi, BBQ, espacio para descansar en hamacas y sillas para tomar el sol.



El plan en este biohotel además de disfrutar de sus instalaciones es realizar cabalgatas, caminatas o recorridos a los municipios aledaños, entre otras. Los turistas locales o extranjeros pueden hacer sus reservas desde los $ 500.000 por noche, ya sea para Semana Santa o en otras fechas donde tengan programados sus días de descanso a través del correo ecohouselotes@gmail.com o por la plataforma Airbnb con las palabras clave casa ecológica en Ráquira.

Holiday Inn Express Yopal. Foto: Holiday Inn Express Yopal.

Viva la tradición llanera y Semana Santa en Yopal

La propuesta es vivir la tradición y cultura del llano a través de la música llanera, su gastronomía, los cantos de vaquería, su biodiversidad y la magia que encierra esta región. Es el plan que propone en la capital de Casanare, el Holiday Inn Express Yopal, una propiedad operada por OxoHotel.



El avistamiento es una actividad de pasión que solo se puede dar en lugares especiales y los llanos son el paraíso para esta actividad, con más de 270 especies de aves, desde aves migratorias, aves en peligro de extinción, aves casi endémicas, aves de distribución restringida y aves gregarias. El hotel ofrece acompañamiento de un intérprete ambiental que sabrá donde encontrar las especies más particulares y exóticas.



“Nuestro país es un gran territorio para tener grandes experiencias, es así que no solo hay playa, brisa y mar, para optar por planes de experiencia. El llano es un territorio mágico que cuenta con atardeceres hermosos, paisajes fantásticos y naturales sin igual. Donde los visitantes podrán vivir de cerca esta fantástica tierra llena de actividades maravillosas” asegura Elizabeth Beltrán Hernández, Gerente General Holiday Inn Express Yopal



Para esta Semana Santa Holiday Inn Express Yopal trae el safari llanero, en el Encanto de Guanapalo una reserva natural del Casanare de casi 9 mil hectáreas, con alojamiento hasta 2 personas por habitación 1 niño menor de 12 años sin costo, transporte ida y regreso a la reserva, pasa día: almuerzo y snack.



También podrás disfrutar del avistamiento de aves, con alojamiento hasta 2 personas por habitación 1 niño menor de 12 años sin costo, transporte ida y regreso a la reserva, caminata ecológica, pasa día: almuerzo y snack.

Para esta Semana Santa Holiday Inn Express Yopal trae el safari llanero, en el Encanto de Guanapalo una reserva natural del Casanare de casi 9 mil hectáreas Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Turismo cosmopolita, gastronómico e histórico, en Bogotá

La temporada de Semana Santa está cerca y con ella, las propiedades operadas por oxoHotel están listas para entregar experiencias y servicios a los viajeros que llegan a la capital de Colombia.



Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC, Courtyard by Marriott Bogotá Airport, Holiday Inn Express Bogotá Parque La 93, AC by Marriott Bogotá Zona T y Ramada Encore by Whyndam Bogotá Zona Franca, están preparados con gastronomía y planes bioseguros para la Semana Mayor.



Por ejemplo, el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC, que regresó repotenciado como un ‘Hotel 2.0’ en medio del corazón financiero y la principal Zona Gastronómica de la capital colombiana: La Carrera 7ª con calle 67. Allí se levanta un complejo hotelero de 99 habitaciones que se convirtió en un ícono de la hospitalidad moderna.



Por una tarifa que inicia en COP$170 mi pesos, los visitantes pueden hospedarse en Habitación Estándar y/o Twin para 1 o 2 personas, incluyendo a 2 niños hasta de 12 años gratis. Viene con desayuno, parqueadero, WiFi en toda la propiedad y gimnasio. Las reservas pueden realizar llamando al +57-1-6024770 o por email: reservashiex69@oxohotel.com.

NH propone Semana Santa en familia

NH Hotel Group invita a disfrutar la Semana Santa en familia en cualquiera de sus 12 hoteles en el país: NH Cartagena Urban Royal, NH Cali Royal, NH Collection Medellin Royal, NH Collection Barranquilla Smarsuites Royal, NH collection Bogotá Teleport Royal, NH Bogotá Urban 26 Royal, NH Bogotá Urban 93 Royal, NH Collection Bogotá Hacienda Royal, NH Collection Bogotá Andino Royal, NH Bogotá Pavillon Royal, NH Bogotá Boheme Royal y NH Collection Terra 100 Royal.



Ofrecen servicios como Bike free, entrega de bicicletas al cliente para paseos o recorridos en los alrededores, parqueadero, late check out sin recargo y cancelaciones gratutitas.



Proponen viajes cortos en familia, como una experiencia muy grata y segura, con desayunos gratis; niños hasta 11 años que no pagan dentro del plan Welcome Families, y que además, dentro del programa Pet Friendly pueden llevar a su inseparable mascota de hasta 15 kilos.

