Semana Santa es un espacio que se hizo con el fin de conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es por esto que hay quienes deciden disfrutar estas fechas a partir de la reflexión; no obstante, también están las personas que deciden tomarse el tiempo para descansar y pasar tiempo en familia.

Es de esperarse que no se cuente con el suficiente dinero para planear y realizar viajes de larga distancia como a Santa Marta, San Andrés, Cartagena, estre otros, por lo que le traemos dos lugares naturales, que podrá visitar con muy poco presupuesto, cerca de la capital del país.

Parque Natural de Chingaza

Este majestuoso parque queda a tan solo una hora de la ciudad, ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de la ciudad de Bogotá. Además, se encuentra a una altura de 800-4020 metros sobre el nivel del mal por lo que su temperatura oscila sobre los 4 y 21 grados, es decir, que varía, según se lee en la página oficial del Parque Natural de Chingaza.



En este lugar, las personas podrán conocer un poco sobre la historia de los pueblos indígenas Muiscas, Guayupes y campesinos que resguardaron el territorio hace aproximadamente 40 años.



Quienes deseen ir a visitarlo, deben tener en cuenta que el horario de ingreso e inducción es de 7 a.m. a 11 a.m y el horario de cierre es a las 4 p.m. Cabe aclarar que, el recorrido que se realice debe estar a cargo de un guía turístico.



Por otro lado, el costo del ingreso para personas mayores de 25 años es de 20.000 pesos, para menos de 25 años, 17.000 pesos, para personas extranjeras, de 54.500 y para quienes son mayores de 60 y menos de 5 años no tendrá ningún costo. Debe tener en cuenta que para ingresar tiene que hacer una reserva, para máximo cinco personas, con el objetivo de generar el pago total de quienes lo visitan. Además deberá adquirir una póliza de seguro antes de ingresar al parque.

El Parque Nacional Natural Chingaza, muy cerca de Bogotá. Foto: Gabriel Eisenband

Embalse del Neusa

Bogotá se encuentra rodeada de mucha naturaleza, dándole la posibilidad a las personas de poder disfrutar de agradables lugares a apartados del caos de la ciudad y el aire contaminado, por lo que el Embalse del Neusa, es otro de los lugares perfectos para quienes desean disfrutar de un aire limpio y tranquilo.



Este lugar natural se encuentra ubicado al noroccidente de Bogotá, cerca a los municipios de Cogua, Tausa y Zipaquirá y cuenta con una temperatura que oscila entre los 10 y 23 grados.



De acuerdo con la Organización Colparques, está conformado por 3.700 hectáreas en las que se encuentra diversidad de especies como la guapucha, la trucha arco iris y el capitán de la sabana, además de contar con fauna como los pinos, el eucalipto, entre otros.



Cabe aclarar que el horario de atención de martes a domingo desde las 8 a.m a las 4 p.m, teniendo en cuenta que no habrá servicio los días martes y el primer día hábil de cada mes.



No obstante, las personas que quieran realizar actividades como camping podrán hacerlo de 8:30 a.m a 10:00 p.m y ,quienes tengan planeado hacer uso de las cabañas, deben tener claro que el Check In se hará a partir de las 3 p.m, sin antes realizar la reserva con 15 días de anticipación.



Finalmente, quienes deseen visitar el embalse, deben saber que de acuerdo con las tarifas vigentes al 2022, estipuladas en la Resolución No. 20227000108 de 11 MAR. 2022, los costos se rigen así:



Personas oriundas: $ 2,500

Personas nacionales: $ 6,500

Personas extranjeras: $ 14,500

Adulto mayor de 62 años, oriundo: $ 1,000

Adulto mayor de 62 años nacional, no oriundo: $3.000

Adulto mayor de 62 años, extranjero: $ 7,000

Ingreso por personas en grupos de más de 25 (de martes a viernes): $ 5,000

Estudiantes de entidades educativas publicas: $ 3,000

Estudiantes de entidades educativas privadas: $ 3,000



Debe tener en cuenta que los precios del ingreso pueden variar.

El embalse del Neusa (foto) aumentó sus niveles de agua en un 59 por ciento. Foto: Car Cundinamarca

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS