La Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más importantes del año. Esta temporada es especialmente importante, porque es la primera en la que muchas personas se sienten con la libertad de viajar de manera segura tras dos largos años de pandemia.



De hecho, buena parte de los destinos internacionales han flexibilizado, a este punto, las restricciones de ingreso para visitantes, con el propósito de facilitar la reactivación del turismo. Las siguientes son recomendaciones a tener en cuenta para facilitar las salidas a viajes.

Si viaja en avión

Recuerde que por tratarse de una temporada alta, el flujo de personas en terminales aéreas es alto, razón por la cual conviene llegar con tiempo, llevar todos los documentos en regla y el equipaje a punto.



El Aeropuerto El Dorado aporta las siguientes recomendaciones a los viajeros:



1. No olvide descargar y diligenciar el Check- Mig para viajes internacionales.



2. Verifique siempre los requisitos especiales de la ciudad o el país a donde se dirige.



3. Llegue con tiempo: si vuela en un trayecto nacional, arribe con dos horas de antelación como mínimo, y con tres horas para vuelos internacionales.



4. Imprima o genere digitalmente su pasabordo de vuelo desde la página de la aerolínea.



5. Recuerde que el ingreso de acompañantes al aeropuerto no está permitido, solo podrá ingresar el pasajero.



6. Utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.



7. Si va a llevar a su mascota revise los requerimientos de la aerolínea. Asegúrese de tener todo lo necesario para que su compañero peludo no sufra en el transcurso del viaje.

Documentación y requisitos

Es importante cerciorarse de que toda su documentación, y la de sus acompañantes, está completa y en regla, particularmente si sale del país.



Reconfirme, antes de viajar, los requisitos de ingreso en el destino. Algunos países exigen, por ejemplo, la presentación de vacunas vigentes contra males como la fiebre amarilla, el diligenciamiento previo de formularios o una vigencia mínima para el pasaporte.



Tenga en cuenta que toda persona que salga de Colombia o ingrese debe llenar el formulario Check-Mig, por lo menos 72 horas antes del viaje.

Exigencias por la pandemia

A causa de la pandemia de covid-19, cada país impone o no restricciones a los viajeros; cerciórese, a través de los canales que dispone cada destino, de las que están vigentes.



Tenga presente, sin embargo, que como mínimo pueden exigirle la presentación del certificado digital con esquema completo de vacunación; cerciórese de que los datos de las dosis que ha recibido aparecen consignadas allí. Consulte la información en el sitio web Mi Vacuna.



También es posible que le pidan prueba PCR o de antígenos negativa a covid, tomada con uno a tres días de antelación, y que al llegar, dependiendo del destino, le exijan someterse a un test aleatorio.

Seguros de viaje

Hasta hace un par de años tener un seguro de viaje no era tan importante; sin embargo, estos se volvieron más relevantes a causa de la pandemia. Adquiera uno con cobertura de covid-19. Es lo mínimo. Otros, sin embargo, también le brindan soporte en caso de cancelaciones de vuelos, retrasos, pérdida de objetos personales, asistencia médica y retorno al país.

Fíjese en el clima

Aunque parece obvio, a veces muchos pasan por alto la revisión del estado del tiempo (como Colombia es un país sin estaciones, no se presta mayor importancia a este tema). Chequee los pronósticos del destino al que viajará y organice su equipaje teniendo en cuenta las variaciones del clima.

Sea práctico

Procure llevar lo indispensable. Cargar demasiado equipaje es complicado, particularmente en trayectos internacionales.



Antes de salir no olvide chequear los requisitos de las aerolíneas con respecto al número de maletas y el peso permitido. Recuerde que en los aeropuertos hay restricciones al porte de elementos peligrosos o recipientes con líquidos que excedan cierta capacidad.

Lleve sus medicamentos con usted

Si usa o consume medicamentos, a causa de tratamientos médicos, llévelos con usted, junto con la receta de su doctor. Corre el riesgo de que no los consiga o no se los expendan en el destino al que va.



Los reglamentos con respecto a la venta de medicamentos varían de un país a otro.

Siga los protocolos de bioseguridad

Pese a que estamos en una etapa de transición de pandemia a endemia, hay exigencias que se mantienen en muchos países para mantener baja la propagación de covid-19, como el uso obligatorio de tapabocas, mantener distanciamiento físico y lavarse constantemente las manos. Respételos siempre. Tenga en cuenta que es probable que para el ingreso a establecimientos o eventos le exijan la presentación del certificado digital de vacunación.

Si viaja dentro de Colombia

No olvide que aun cuando viaje dentro de Colombia, también debe tener en cuenta que, para el caso del covid, hay protocolos de seguridad en recintos, hoteles, restaurantes y otros establecimientos que usted también debe respetar.



Si tiene problemas de salud, cerciórese de que en el área de influencia del destino que visitará hay acceso a servicios médicos, en caso necesario.

REDACCIÓN VIAJAR

