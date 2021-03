España buscaría reactivar los viajes para este verano

El Gobierno español pretende acelerar el proceso administrativo para poder adelantar la reapertura de los viajes al verano (desde mediados de junio a fines de agosto), una vez que los mayores de 65 años estén vacunados, dice la ministra de Industria, Comercio Turismo, Reyes Maroto.



Maroto ha adelantado que espera que en torno a mediados de mayo, coincidiendo con la celebración de la feria internacional del turismo, Fitur, se pueda aplicar el certificado digital de vacunación, que permitirá ir reabriendo la movilidad.

La ministra ha señalado que la movilidad en verano "no dependerá solo de la vacuna", pues también se podrán realizar PCR, y ha considerado que el pasaporte de vacunación podría estar "en condiciones" de implementarse "en mayo". "Estamos trabajando para ser pioneros", ha agredado.



Dentro de la Unión Europea (UE), España aboga firmemente por adoptar "pasaportes sanitarios" que muestren si un viajero ha sido vacunado contra covid-19, se ha realizado una prueba o ha estado infectado.



“Podríamos estar en condiciones de empezar a aplicar el pasaporte digital en mayo (cuando empiece FITUR el 19 de mayo)”, dijo a la cadena de televisión Antena 3.

Para Semana Santa

España restringirá la movilidad entre sus regiones en Semana Santa para evitar una cuarta ola de contagios por coronavirus, una medida que no afectará a las turísticas islas Baleares y Canarias, y tampoco a los visitantes extranjeros, aunque estos estarán sometidos a estas mismas limitaciones una vez en el país.



Las restricciones que pesan sobre los visitantes extranjeros hoy son la obligatoriedad de presentar una PCR 48 horas antes de la llegada al país y se ha aprobado la sexta prórroga para las personas que lleguen desde Reino Unido, además de la cuarentena para las personas que viajen desde Brasil y Sudáfrica, extendida a otros países suramericanos y africanos.



Por su parte, la Ministra española de Sanidad, Carolina Darias, dice que "sólo se puede venir a España por razones de índole esencial, en las que no este el turismo", en relación a los viajeros de terceros países.



Sin embargo, para argumentar su negativa al cierre perimetral en Semana Santa, la región de Madrid argumentó precisamente la "incomprensible" situación de que un ciudadano madrileño no pueda ir a cualquier comunidad autónoma española "y si pueda hacerlo un francés, un alemán o un belga".



Las autoridades madrileñas, encabezadas por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, mantienen durante toda la pandemia una actitud contraria a las decisiones del Ejecutivo socialista central, ya que consideran que sus medidas y estrategias regionales contra la covid-19 "están funcionando".



Ante la postura de Madrid, la ministra de Sanidad advirtió que el cierre perimetral en Semana Santa es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas españolas.