Seis claves para disfrutar la playa de una manera biosegura

Julio es, por excelencia, el mes de los viajes, los días feriados, el descanso y las vacaciones. La hotelería colombiana espera un repunte en la ocupación, especialmente de los viajeros colombianos a sus destinos favoritos en la costa Caribe.



(Le puede interesar: Hubo mejora en ingresos por concepto de viajes en el primer trimestre).

“Los colombianos quieren viajar, están planeando y reservando sus viajes y estadías con anticipación, lo cual nos llena de optimismo” comenta Diana Infante, directora comercial del Hotel Almirante. Ubicado en Bocagrande, Cartagena, completa 26 años de operaciones y se alista para recibir a los viajeros que arribarán a la Ciudad Heroica durante el receso de mitad de año.



Hoy viajar requiere hacer una planeación mucho más cuidadosa: “Para empezar, debemos informarnos acerca de las restricciones o normativas de las autoridades en cada destino, de las aerolíneas, del autocuidado, que es clave para vivir un viaje sin contratiempos; todo eso se suma a las reservas, equipajes, transfer y actividades a realizar en la ciudad”, agrega Diana Infante, quien formula las siguientes recomendaciones a los turistas y sus familias, que buscan una experiencia biosegura:



(Además: Salida de colombianos al exterior se recuperó 46 % con respecto a 2019).



1. Documentarse y planificar hasta el mínimo detalle. Antes de viajar al destino, conviene informarse a través de los sitios web de las alcaldías y gobernaciones, medios de comunicación reconocidos de cada destino o ciudad y de los prestadores de servicios (aerolínea seleccionada, hotel, agencia de viajes), para establecer el tipo de restricciones, recomendaciones y protocolos de bioseguridad, uso de las playas y lugares de entretenimiento. Se trata de información vital para preparar el viaje.



2. Preguntar, no quedarse con la duda. En los hoteles siempre habrá personal especializado, atento e informado sobre la ciudad; consulte sobre los sitios a visitar, lugares abiertos, horarios y actividades permitidas.



3. El bloqueador no es suficiente. Vivimos una nueva época de cuidados. Hoy, para pasar una experiencia segura, tranquila y placentera en la playa, hay que cumplir con protocolos que evitarán dolores de cabeza. Preparar un kit personal de bioseguridad es lo recomendable: este debe contener un frasco pequeño de gel antibacterial o de alcohol, tapabocas, toallas húmedas desinfectantes (para limpiar superficies), bolsa para residuos, bloqueador y bronceador. Sume un buen sombrero y una toalla playera que puede solicitarse prestada en el hotel. Con ello tendrá lo necesario para protegerse y no enredarse en la playa.



4. La distancia física es muy importante. En las playas colombianas, especialmente en las de Cartagena, es normal encontrar a muchas personas ofreciendo servicios y productos a la venta, como artesanías, masajes, comida y bebidas.



“Nuestra sugerencia -recalca Diana Infante- es evitar al máximo el contacto con gente distinta a la de su grupo de acompañantes; en ese orden de ideas, hay que procurar llevar elementos propios a la playa, incluidas las bebidas y alimentos; en caso de comprar algo en la playa, procure hacerlo con todas las medidas de autocuidado posible, usando el tapabocas, el alcohol y gel antibacterial. Las playas de Bocagrande están reguladas, con espacios definidos para el uso del viajero, quien debe comportarse con responsabilidad y haciendo un esfuerzo consciente por evitar el riesgo de contagio”.



Es mandatorio, además, evitar zonas de la playa concurridas o con aglomeraciones.



(También: Destinos ideales para viajar con amigos por Colombia).



5. Si viaja con niños, no los exponga. Evite aglomeraciones o traslados largos con ellos y procure que mantengan la distancia física con otros niños en la playa, que no compartan juguetes u otro tipo de elementos. Recuerde: es por la seguridad de unos y de otros. Limpie constantemente las manos de los niños con alcohol o gel.



6. No deje desechos ni basura. Cuando salga de la playa no olvide llevarse con usted los residuos, desechos y elementos que no usará más. Eso incluye tapabocas mojados y en desuso, frascos o empaques de plástico y elementos desechables. Es una manera de colaborar con el cuidado del medioambiente, y la limpieza y seguridad del entorno.



Por último, en caso de presentar algún síntoma sospechoso de covid-19, infórmelo al hotel; el Almirante tiene un protocolo de reacción, que se activa en estos casos. No dude en buscar asistencia médica“.



VIAJAR

Encuentre también en Viajar:

‘El 2022 será el año de la casi completa recuperación del turismo’

La Serrezuela obtiene reconocimiento por su diseño arquitectónico

Galería: El hotel más alto del mundo abre en Shanghái