Los días previos a un viaje pueden ser intensos, sobre todo si son de larga distancia. Los tiquetes y sus precios, maletas, entrevistas en inmigración son algunos de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de subirse a un avión con destino a esas vacaciones deseadas.

La experiencia previa depende en gran medida de cómo el viajero pueda sortear esos factores. Así que si se está preparando para los días de descanso de fin de año, a continuación le contamos algunas sugerencias que usted puede tener en cuenta y evitar sufrimientos innecesarios.

¿Hay una fórmula mágica para comprar tiquetes baratos?

La eterna discusión. Mucho se ha hablado sobre esta pregunta. Hay quienes dicen que para mayor economía se deben comprar en la madrugada durante los días martes y miércoles.



Sin embargo, expertos consultados por EL TIEMPO afirman que la mejor manera de obtener pasajes baratos es comprarlos con días o incluso meses de antelación.



¿La razón? Todas las tarifas aéreas son dinámicas y cambian de acuerdo a diferentes a factores para que toda la población tenga la oportunidad de transportarse en avión.



En ese sentido, las aerolíneas ofrecen precios más económicos si la compra se realiza con antelación, de esta manera incentivan la compra y aseguran más clientes en sus aviones.



La maleta...¿en bodega, debe ser grande o pequeña?

Depende mucho de los gustos del viajero. Sin embargo, se sugiere viajar siempre ligero, sin exceso de ropa o artículos, porque, por un lado, viaja cómodo e incluso tiene la oportunidad de llevarla en cabina, y, por otra parte, puede evitar costos adicionales con las aerolíneas. Importante: antes de comprar su tiquete, verifique si en su tarifa se incluye la maleta o no.



Siempre será más sencillo viajar con el equipaje en cabina, porque no deberá esperar a que sea desembarcada una vez llegue a su destino y/o evitará el dolor de cabeza de que su ropa no llegue. En dado caso que necesite enviarla por bodega y deba incluir varias cosas, la sugerencia es utilizar un organizador de ropa. Se pueden conseguir en Mercado Libre por 40.000 pesos e incluyen bolsas para zapatos, camisetas y ropa interior. Se ahorra espacio.



Por otra parte, es importante marcar su maleta, así sea con una etiqueta o con algo distintivo que solamente usted pueda identificar. Intente no transportar cosas frágiles o de valor, después de la pandemia el trato con las maletas ha empeorado, sobre todo, en los viajes largos.



Durante el 2022 se registró una pérdida de 26 millones de equipajes en el mundo, según SITA. Foto: iStock

Migración

En las últimas semanas, se han conocido reportes de largas filas en el Aeropuerto El Dorado tanto para salir como para ingresar a Colombia. En temporada de vacaciones el número de pasajeros seguirá incrementándose, pero no solo en esta época, lo cierto es que el turismo está registrando cifras importantes de salidas internacionales, por lo que encontrarse con un aeropuerto vacío será cada vez más complicado.



De hecho, cifras recientes de Anato afirman que durante el primer semestre de 2023 en Colombia se movilizaron 8'752.272 de pasajeros en vuelos internacionales, lo que correspondió a un crecimiento del 27 por ciento al compararse con el mismo periodo de 2022. Al contrastarse contra 2019, el incremento fue del 25 por ciento.



En ese sentido y ante la alta ocupación, la recomendación es registrarse en Biomig. Es la herramienta gratuita que hace un tiempo habilitó Migración Colombia y se trata de una serie de máquinas desplegadas en los principales aeropuertos.



Para salir del país basta con escanear su pasaporte e ingresar las razones de su salida. No le toma más de cinco minutos y evita largas colas.



Entrevistas con oficiales de migración

Sugerencia principal: siempre porte consigo la reserva del hotel, el tiquete de regreso y la información de cuánto dinero lleva consigo (si lleva tarjeta de crédito, hágaselo saber al oficial). No es necesario portar esta información impresa, basta con que la guarde en su dispositivo móvil y se la muestra al oficial de migración.



Esta información le asegurara un tránsito sencillo. Claro, si viaja a Estados Unidos u otro país con requerimiento de visa, por nada del mundo olvide empacarla.

Durante el vuelo

Si se trata de un trayecto largo es importante conseguirse una almohada de viaje. Evitará cabecear y podrá dormir más relajado. Póngase ropa cómoda, las zapatillas resultan ser una buena opción. Y, por otra parte, no olvide cargar dulces, porque estos alivian el estrés. No descarte un buen libro y descargar unas películas en su celular.

