Avanza el tránsito de pasajeros nacionales e internacionales

La reactivación de tránsito de pasajeros en diciembre fue del 49%, si se compara con las cifras del mismo mes del 2019. En vuelos nacionales fue del 56% y del 35% en pasajeros en vuelos internacionales, según cálculos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), con base en datos de la Aeronáutica Civil.



Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, asegura que el repunte se debe a la mejora en la infraestructura turística, apoyos del Gobierno Nacional y la adopción de medidas de prevención frente al Covid-19, que poco a poco han ayudado al país a mitigar el impacto de la situación actual.



(Le puede interesar: Los cinco destinos que no se debe perder en el 2021)

“Gracias a esto, sumado a la reapertura de rutas y la entrada en operación de otras nuevas, se ha ido logrando una paulatina reactivación también en la conexión aérea nacional e internacional de Colombia, lo que igualmente le ha brindado un mayor número de alternativas a los pasajeros y dinamización al turismo”, dice Cortés.



"Igualmente, durante el primer mes de año continuó esta tendencia positiva, teniendo en cuenta que, con base a los datos de la Aeronáutica Civil, entre el 1° y el 11 de enero se ha reactivado el 64% del tránsito de pasajeros en vuelos nacionales al compararse con el mismo periodo de 2020; y un 39% en el tránsito en vuelos internacionales, lo que equivale a un total de 55%", dice el comunicado de la asociación.



(Lea también: Santa Marta le apuesta a un turismo enfocado en sus raíces)



"Esto representa el movimiento de aproximadamente 527 mil pasajeros en vuelos domésticos, y cerca de 167 mil pasajeros en vuelos internacionales. Registrando un crecimiento del 12% para el tránsito de pasajeros en vuelos nacionales, y del 19% para el caso de los pasajeros en vuelos internacionales, esto comparando los primeros 11 días de enero contra el mismo periodo de diciembre", según los cálculos de Anato.



Para mantener la recuperación positiva, "es clave no volver a las restricciones de viaje, pero sí priorizar las medidas de bioseguridad y autocuidado que ayuden a la generación de confianza en todos los actores de la cadena turística -dice el comunicado-. De igual forma, la Asociación ha manifestado que seguirá atenta a las diferentes condiciones de pruebas PCR al ingreso de los países, para conocer el impacto real que se presentarán en la industria de los viajes".



(Le puede interesar: OMS estudia posibilidad de 'pasaportes de vacunación' contra covid-19).



En relación con este tema la Organización Mundial de la Salud (OMS) debatirá el uso de certificados o "pasaportes de vacunación" en viajes internacionales, declaró hoy el experto del departamento inmunológico de la oficina europea de la institución, Oleg Benesh.



Según afirmó el especialista en una rueda de prensa telemática para medios rusos, este tema "está en la agenda del Comité Internacional de normas médicas y sanitarias", y expresó su esperanza de que sea debatido próximamente.



Sobre este tema, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), aseguró que se necesitará una cantidad significativa de tiempo para vacunar a la población mundial, particularmente a aquellos en países menos avanzados, o en diferentes grupos de edad, por lo cual, "no se debe discriminar a las personas que desean viajar y no han sido vacunadas".



Ante esto, la WTTC reiteró su apoyo a la iniciativa de aplicación de pruebas a la salida de todos los viajeros para garantizar un movimiento libre y seguro para evitar la propagación de COVID-19.



Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, señaló: “hasta ahora, solo un pequeño porcentaje de personas en todo el mundo ha recibido la vacuna, mientras que hay un gran número que no la ha recibido, pero que podrían hacerse la prueba, mostrar un resultado negativo y viajar con seguridad ”.



“Además, se debe priorizar a los grupos más vulnerables, un requisito de vacunación general simplemente discriminaría a los grupos no vulnerables, que pueden viajar con una prueba COVID negativa”, agregó.



El WTTC ha insistido por un régimen de pruebas rápidas, reconocido internacionalmente en los puntos de partida de todo el mundo. Esto evitaría la exportación del virus y ayudaría a restablecer los viajes internacionales.