Líderes del turismo buscan más desarrollo tecnológico y sostenibilidad

Con un panorama muy alentador en donde el sector de viajes y turismo creció un 3,9 por ciento el último año (mientras que la economía mundial tuvo un incremento del 3,2) y aportó al PIB mundial el 10,4 por ciento, comenzó la Cumbre Mundial de Turismo, en Sevilla (España), que reúne a 1.650 personas, 140 empresas del sector y 100 líderes de esta industria.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), entidad que organiza la cumbre, hizo un llamado a unir esfuerzos para hacer de esta una industria aún más próspera y sostenible: "En los últimos cinco años 1 de cada 5 empleos ha sido generado por el sector. Hasta la fecha hemos generado más de 2.800.000 de empleos (14,7 por ciento del empleo total) en el mundo y se prevé para el 2019 un aumento a 3.434.000".

El eje del congreso de esta edición son los llamados Changes Maker, agentes de cambio. En esa línea Guevara inauguró la Cumbre recordando que "en la última década hemos presenciado cambios que llevan al turismo a otra dimensión" y convocó a trabajar fuertemente por 1.400 millones de viajeros que están moviéndose por el mundo (cifra reportada por la Organización Mundial de Turismo para el 2018).



“Para que el sector siga creciendo al ritmo que lo ha hecho los últimos ocho años, necesitamos seguir a la vanguardia en tecnología digital, romper fronteras, acabar con las largas filas de migración, garantizar sostenibilidad y empleos, y todo con miras a garantizar a los viajeros una grata experiencia".



La inauguración del evento contó con la participación del Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien se mostró muy positivo ante el anuncio de inversiones por 3.000 millones de euros para España, por parte de las empresas que participan en la Cumbre. Sólo en Sevilla, se calcula un beneficio directo e inmediato de cuatro millones de euros, un récord que demuestra la pujanza de este sector.



Durante su participación en la inauguración, Sánchez aseguró que "España es un gran país, los que vienen vuelven, quien prueba España repite y ese valor tan intangible no sólo lo da el paisaje, las horas de sol y luz, ni tan siquiera el carácter abierto de nuestra gente, lo da la capacidad constante de este país de sorprender al viajero".



Por su parte, Guevara dejó claro que “estamos en la edad de oro del turismo y por eso debemos ser agentes de cambio, aliados de la tecnología que cada día mejora la forma y fondo de nuestro negocio”. Y augura que en la próxima década esta industria generará cerca de 100 millones de empleos.



Por eso, buena parte de la agenda de la cumbre discutirá cómo lograr que el paso por los aeropuertos del mundo sea más amable, genere menos estrés y sea más efectivo como parte de la experiencia de los viajeros. También los desarrollos que vienen para la industria hotelera y cómo eliminar “los muros” y barreras que son la piedra en el zapato de los viajeros de hoy.



El invitado de honor y orador principal de la cumbre es el Barack Obama; y entre los ponentes, S.E. Margaret Kenyatta, Primera Dama de la República de Kenia, y el ex presidente de México, Felipe Calderón.



ADRIANA GARZÓN

@adriviajar

ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO