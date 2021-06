Se buscará extensión de beneficios para turismo a diciembre del 2022

El presidente Iván Duque anunció este miércoles, durante la apertura de la Vitrina Turística de Anato en Corferias, que se buscará hacer extensivos, a diciembre del 2022, los beneficios creados mediante la Ley del Turismo, para estimular la recuperación de esta industria en Colombia.



El mandatario inició su discurso haciendo referencia al duro golpe que representó para toda la economía y los colombianos la pandemia de covid-19 e hizo un recuento de las medidas creadas y reforzadas durante su Gobierno para enfrentar la crisis y proteger a los ciudadanos y los sectores más afectados.



"Entendimos -afirmó el mandatario- que estos sectores y nuestra economía no podían enfrentar una situación de esta naturaleza, solos y sin herramientas. Por eso pusimos en marcha el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), que subsidiaba el 40 y 50 por ciento de la nómina de trabajadores formales; por esta vía se superaron los cuatro millones de beneficiarios".



También se refirió a los programas de reagendamiento tributario (reprogramación); Ingreso Solidario, que ha entregado subsidios, durante 16 meses, a más de 3,5 millones de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema; a la devolución del IVA y a los giros extraordionarios para los beneficiarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción.



Afirmó que de manera específica se dictaron medidas para el sector turismo en las dos declaratorias de emergencia económica, a lo que se sumó la Ley de Turismo, que vislumbró no solo mantener proyecciones de reactivación para el segundo semestre, sino extender muchos de los beneficios en el 2021.



"Entre ellos se cuentan -enumeró el Presidente- la exención del IVA a los servicios de hotelería y de turismo; llevar el impoconsumo al 0 por ciento para bares, restaurantes y otros subsectores hasta diciembre; la eliminación de la sobretasa de energía para el sector hotelero; hacer una diferenciación del IVA del 19 al 5 por ciento para muchos servicios del sector hasta diciembre del 2022; cobijar con buena parte de estos beneficios al sector de artesanías; extender los servicios del 9 por ciento de renta para las inversiones que se hagan en el sector, y darle un alcance a la inversión en convenciones y conferencias, que también ha sido un hito en nuestro país".



En este punto, Duque aseguró que es necesario reconocer que este año ha traído retos adicionales, como los dos picos de covid-19, "que han sido estruendosos: uno en enero y uno reciente, que además trajo 'un pico dentro de un pico', por comportamientos que se hubieran podido evitar, teniendo escenarios en los que no tengamos confrontaciones de carácter ideológico".



Y sostuvo que "nos toca hacer un esfuerzo adicional; quiero invitar al Congreso de la República; a los alcaldes y gobernadores, y al sector privado para que a partir del 20 de julio, con un mensaje de urgencia, podamos extender estos beneficios de la Ley de Turismo a diciembre del 2022, y hacerlo con un único artículo".

Hora de estabilizar las finanzas públicas

El Presidente insistió en que es necesario resolver los problemas de las finanzas públicas, derivados del golpe pandémico. Y se mostró confiado en la posibilidad de que a partir del 20 de julio pueda discutirse en el Congreso un mecanismo de estabilización de las finanzas de la nación.



Afirmó que es posible tener las fuentes sin tocar a los ciudadanos de las clases más vulnerables o medias, "y ceñirnos a principios que ya han sido definidos, tanto por el Consejo Gremial como por la Andi y otras instituciones privadas; se trata de medidas sencillas, como parar ese concepto de deducción del ICA en el 50 por ciento, tener una sobretasa en renta corporativa, hacer un gran esfuerzo en materia de austeridad fiscal y un esfuerzo adicional para luchar contra la evasión y la elusión".



Dijo que por esta vía es posible conseguir los recursos que permitan mantener programas sociales necesarios hasta diciembre del 2022, dar permanencia a otros, acompañar el rescate de los sistemas de transporte masivo de muchas ciudades y poder tener el espacio fiscal para atender necesidades sectoriales, como las del turismo, que se extenderían hasta diciembre del 2022. "Esto se puede hacer y se debe hacer", puntualizó.



Duque también anunció que si bien el programa Ingreso Solidario expirará el último día de este mes, se buscará, con gestión presupuestal y eficiencias de Prosperidad Social, extenderlo hasta agosto, "para que podamos tener el trámite en el Congreso y seguir protegiendo a las familias que lo necesitan".



El presidente finalmente les dijo a todos los representantes del sector de viajes y turismo, reunidos durante la inauguración de la Vitrina, que el Gobierno seguirá acompañándolos.



"La reprogramación tributaria de pagos como el del impuesto de renta, sobre todo para las empresas más pequeñas, se adelantará en noviembre; se extenderán las líneas del Fondo Nacional de Garantías hasta finales de este año con garantías que pueden llegar hasta el 80 y 90 por ciento, y se habilitarán las líneas de crédito directo de Bancóldex, con mesas técnicas que permitan garantizar el acceso a esos sistemas de financiamiento", puntualizó el Presidente.

REDACCIÓN VIAJAR

