El presidente Gustavo Petro anunció el pasado fin de semana que la aerolínea Satena iniciará el próximo 3 de marzo de 2023 la operación de la frecuencia Bogotá - Caracas, Venezuela.



El anuncio lo dio a conocer el mandatario en un contexto en el que varias aerolíneas colombianas (Wingo, Latam y Avianca) están tramitando sus respectivos permisos para volar también hacia Venezuela.



EL TIEMPO conversó con el brigadier general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, para conocer todos los detalles sobre esta nueva frecuencia.



Explicó que la aerolínea está adelantando los trámites necesarios con las autoridades venezolanas para dar inicio a los vuelos en la fecha indicada por el presidente Gustavo Petro.

General, ¿cuándo se iniciarán los vuelos hacia Venezuela?

Se inician el 3 de marzo. La hora de salida será desde Bogotá los días martes y viernes a las 5:40 a. m., con regreso a las 9:45 de la mañana. Se van a desarrollar en un avión a Embraer 145, con capacidad para 50 pasajeros. La intención es que en la medida que el mercado vaya aflojando y veamos que hay más demanda, pues pensaremos en poner otras frecuencias adicionales.

Los vuelos a Venezuela se realizarán en un Embraer 145, con capacidad para 50 pasajeros. Foto: Satena

¿Cuál será esa primera frecuencia?

Bogotá - Caracas, saliendo desde el aeropuerto El Dorado. Nuestra intención a futuro es poder desarrollar Barranquilla - Caracas, es el ideal.

Los tiquetes ya se están vendiendo, ¿cómo está la demanda de este primer vuelo?

Hasta esta mañana (14 de febrero) tenemos 16 tiquetes vendidos en el vuelo de ida y cinco en el de regreso. Llevamos apenas cuatro días de haber abierto, pero esperamos que la dinámica sea muy fluida. La intención es salir llenos.

¿Cuáles son los precios de los tiquetes?

Iniciamos con tiquetes desde 140 dólares más impuestos, para una tarifa final de unos 250 dólares. Y de regreso 160 dólares para una tarifa final de 256 dólares.

¿Qué documentación deben tener en cuenta los viajeros a la llegada a Venezuela?

Documentación espacial, no. Estaba la prueba covid, pero ya no es necesaria hasta el pasado 31 de diciembre. La recomendación es llevar la cédula y pasaporte, hasta el momento no tenemos conocimiento adicional que se requiera otro documento. Los diferentes impuestos ya están incluidos en el pago del tiquete.

¿Qué equipajes se pueden llevar?

En el caso de este vuelo, y el de los nacionales, están autorizados 15 kilos de bodega y 5 kilos de mano.

Teniendo en cuenta que varias aerolíneas están en proceso para obtener poder viajar a Venezuela, ¿Cómo fue la conversación con el país vecino?

Directamente yo no he tenido esa conversación, he recibido instrucciones de parte del presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Transporte, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que Satena vuele a Venezuela. Hemos hablado con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) y estamos cumpliendo con el protocolo que se requiere para la autorización de los permisos y de la operación regular.



¿Los permisos ya están listos?

Brigadier general Óscar Zuluaga Castaño. Foto: Satena

Estamos en el proceso. En este momento toda la documentación por parte de la Aeronautica Civil, en su mayoría, ya está. Con la INAC, teniendo en cuenta que estábamos esperando las debidas autorizaciones por parte de la junta directiva, hasta ahora estamos haciendo las coordinaciones para este mes avanzar en todos los aspectos correspondientes y poder cumplir de esta manera con el propósito de volar hacia Venezuela.

¿Qué inversión se contempla por parte de Satena para iniciar con esta frecuencia?

Hay una particularidad y es que inicialmente no se generarán costos adicionales. Estamos hablando de que es un vuelo de 1:20 minutos, aproximadamente. Lo que tenemos planeado es iniciar con la misma flota que tenemos, entonces no tenemos ninguna inversión adicional.

¿Para esta frecuencia cuántos aviones tienen planeado utilizar?



Inicialmente lo vamos a hacer con uno solo, con el Embraer 145. Si la demanda crece, veremos qué más podremos implementar.

¿Cuál sería el paso a seguir, el gran objetivo de Satena?



Estamos partiendo de un impulso que el Presidente de la República le ha querido dar a Satena. De acuerdo con las conversaciones que hemos tenido con el Presidente, es que él tiene la intención de capitalizar a Satena para poder adquirir aviones de 19 sillas, aviones de 48 sillas y hacia futuro el reemplazo de los aviones jet que nosotros tenemos.



En este momento nuestro planteamiento es fortalecer la capacidad instalada para conectar las regiones. Una vez logremos cumplir todo el espectro de la geografía nacional, pensaríamos en seguir creciendo hacia otros lugares internacionales, que incluye poder cubrir los lazos interfronterizos hacia Ecuador y Perú.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

CAMPEN@ELTIEMPO.COM