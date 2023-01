Santa Marta es uno de los lugares del Caribe colombiano más reconocidos a nivel mundial. Cada año miles de visitantes buscan disfrutar del calor y las olas que sus hermosas playas les brindan, pues son perfectas para quienes buscan escapar del caos de la ciudad.



En enero del 2023 la región acogió a más de 180 mil turistas que pasaron sus vacaciones en medio de uno de los destinos más cotizados del país.

Sin embargo, no son muchas las personas que conocen todas las maravillas naturales que la región de aguas cristalinas tiene para ofrecer. Su dorada arena y fresco oleaje no sólo se encuentra en el Rodadero o Playa Blanca. De hecho sus mejores paisajes pueden encontrarse en otros lugares que no suelen ser tan concurridos.



¿Quiere saber cuáles son? En el siguiente artículo encontrará una lista de las mejores playas que tiene Santa Marta para que pueda disfrutar de sus vacaciones de forma extraordinaria.

Playa La piscina

Si quiere pasar un día tranquilo con su familia, pareja o totalmente solo, esta playa es ideal para usted. Sus aguas cristalinas y tranquilas crean el ambiente perfecto para que pueda relajarse totalmente y despejar su mente.

Este mágico lugar se encuentra en medio de Cabo San Juan del Guía y Arrecife. Foto: Página oficial Parque Nacional Tayrona

Olvídese del trabajo, responsabilidades y tareas. En este lugar, ubicado en el parque Tayrona, solo el mar y la arena ocuparán sus pensamientos. Cabe resaltar que precisamente para mantener la quietud del lugar, el parque no ha dispuesto hamacas ni servicios en la playa, razón por la cual debe llevar todo lo que necesite en caso de que decida visitarla.

Playa Buritaca

Esta playa es ideal para los turistas más intrépidos y que buscan disfrutar de la adrenalina que el mar les brinda.



En un principio este lugar se ha conocido por ser el punto de encuentro entre el mar Caribe con el Río Buritaca. Aun así, con el paso del tiempo, las actividades de la isla le han robado la fama a aquel espectáculo natural.

El lugar se puede visitar en un día tomando tours desde la ciudad de Santa Marta. Foto: Google Earth

Si quiere hacer algo distinto en Santa Marta, este es el lugar ideal. Acá puede hacer dos cosas: la primera es viajar en kayak con un guía, quien probablemente le explicará sobre la fauna y flora de la región mientras se adentra en sus húmedos bosques.



Por otro lado, también puede tomar una lancha que lo adentrará al río para que pueda disfrutar de las dulces aguas cristalinas.

Playa Casa grande

Las palmeras se mueven suavemente al son del viento que viene del mar. Los rayos del sol caen tímidamente sobre la arena, calentándola y preparándola para su estadía. Suena tentador, ¿no? Pues bien, esto es lo que se puede encontrar a 5 kilómetros del Parque Nacional Tayrona.



Sus aguas cristalinas permiten que vea las maravillas que se esconden tras aquel manto azul que en el cielo se refleja, pero solo si se encuentra en la orilla. Este destino es ideal para los amantes del surf gracias a su oleaje.



Además es reconocido por su ambiente juvenil, pues la zona está llena de discotecas, bares y frecuentemente se hacen fiestas en las cabañas y zonas de camping.

Cabo San Juan

A dos horas de la entrada al Parque Nacional Tayrona, esta playa es una de las más cotizadas por sus aguas azules y abundante flora.

La playa del Cabo San Juan del Guía es la postal más bella del Tayrona. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

De acuerdo con la página oficial del parque, “se puede llegar por las 2 entradas del parque, la del Zaino y la de Pueblito, adicional a esto se puede llegar desde Taganga tomando una Lancha que tiene como duración 50 minutos de recorrido”.



Pero eso no es todo. En medio del mar se encuentra una colina llena de vegetación en la cual se puede acampar o simplemente descansar.

Playa Granate

No debe confundirlo con Playa Grande, el cual es otro de los sitios turísticos más apetecidos de Santa Marta. Está ubicado cerca al pueblo Taganga y se caracteriza por sus cristalinas aguas sin oleaje.



Además, a comparación de Playa Grande, allí no encontrará hoteles, ni restaurantes o vendedores, pues se considera un lugar virgen. Si quiere relajarse y conectarse con la naturaleza, este sitio podría ser perfecto para usted.

Playa Arrecifes

Entre aves, montañas y arena, esta playa es reconocida por ser la más grande dentro del Parque Tayrona. Para llegar allí debe caminar 45 minutos por la selva húmeda y varios acantilados. Pero la experiencia lo vale, pues al llegar podrá encontrarse con una zona de camping, hamacas y varias cabañas que le ofrecerán todo tipo de servicios para que tenga una cómoda estadía.

Esta playa está llena de arrecifes y rocas que hacen que el oleaje sea bastante fuerte. Foto: Página oficial Parque Nacional Tayrona

No obstante, hay que resaltar que esta playa tiene una peculiaridad: está totalmente prohibido bañarse en el mar. Esto, debido a que el oleaje de la zona es bastante fuerte y se considera peligroso.

