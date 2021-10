Cómo ahorrar en el viaje a San Andrés durante la semana de receso

San Andrés islas es el destino favorito de los viajeros colombianos. Incluso durante la pandemia mantuvo niveles de ocupación aceptables que en este momento se acercan a los registrados antes de la pandemia de covid-19.



De acuerdo con Cotelco, en agosto fue la región del país con mayor ocupación hotelera, con un 74,03 por ciento, cifra cercana al 78,12 por ciento reportado en el mismo mes del 2019. Le siguen Magdalena (con Santa Marta), con 63,38 por ciento; Cartagena, con 59,14 por ciento; Antioquia, con 58,73 por ciento, y Tolima y el Alto Magdalena, con 57,97 por ciento.

Vale decir, sin embargo, que por sus características San Andrés tiende a ser un destino costoso, particularmente en temporada alta. Y una de las razones es que debe transportar desde el continente buena parte de los alimentos e insumos, factor que eleva el costo de vida y va en contra del bolsillo, particularmente de los turistas.



Teniendo en cuenta que se espera un alto flujo de visitantes durante la semana de receso, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones, que pueden ser útiles para ahorrar en el viaje.



Dónde alojarse



Una alternativa buena y económica (y que constituye un apoyo directo a los pobladores) son las posadas nativas, cuyos propietarios son miembros de la comunidad raizal de la isla. Ellos abren las puertas de sus viviendas, previamente certificadas, a los viajeros que buscan un sitio para descansar mientras están en San Andrés. Algunas ofrecen solamente el albergue; otras incluyen desayuno y servicios adicionales. Hay oferta para todos los bolsillos.

Que sea cerca



Lo recomendable es buscar hotel o posada cerca del centro de la isla; eso le da acceso permanente a la zona comercial y hotelera y le evita pagar recorridos desde, por ejemplo, la zona sur. Eso le puede salir costoso.



Alquile



Dado que el valor del transporte tiende a ser alto, es muy recomendable alquilar vehículos como bicicletas, carros de golf o motos eléctricas para movilizarse. Incluso puede hacerlo hasta por 24 horas.



Planes por su cuenta



San Andrés es un destino atractivo por donde se mire. No se conforme con la visita a los sitios de siempre. Opte por nuevas posibilidades, que también pueden resultar más económicas. Por ejemplo: prográmese con su familia para darle la vuelta a la isla en bicicleta o vehículos eléctricos (como motos).



El recorrido le ofrece una vista preciosa permanente, la posibilidad de detenerse en algunas playas y disfrutar de ellas y comer en restaurantes típicos (que tienen cartas variadas) sobre la vía, que son más económicos. Pregunte por los planes de senderismo.



Toures y recorridos



​Dado que los hoteles comisionan a partir de la venta de toures y recorridos, estos pueden salir un poco más costosos. Si se anima, contacte directamente a los operadores y despachadores de la isla. Eso sí exija: aun cuando las autoridades mantienen controles estrictos sobre los prestadores de servicios turísticos, conviene cerciorarse de que tienen los permisos debidos y ofrecen condiciones de seguridad a sus clientes.



No caiga



El acceso a las playas en San Andrés, y su permanencia en ellas, es gratuito. Nadie puede exigirles cobros. Si lo desea, puede alquilar carpas y sillas para estar más cómodo, pero no es obligatorio para acceder a estos lugares.



Pregunte



Atractivos como el Hoyo Soplador son de libre acceso para los turistas, no es obligatorio hacer compras en el sitio para poder disfrutar de él.

VIAJAR

