Salones de reuniones de los hoteles, espacios diferentes para negocios

El número de extranjeros que han llegado a Colombia por negocios y eventos ha aumentado un 32 por ciento desde el 2012, según datos recabados por ProColombia. Estos visitantes y el aumento del número de congresos, eventos y convenciones en el país confirman el ascenso de este tipo de turismo.

En el caso de Bogotá, solo para este año ya están confirmados más de 200 eventos en el Centro de Convenciones Ágora, mientras que en el Centro de Exposiciones Corferias se esperan 60 exhibiciones; esto es más de una semanal, de acuerdo con Andrés López, presidente de Corferias. Pero además, Cartagena tuvo un ascenso de 3 posiciones en el ranking de congresos del International Congress and Convention Association (ICCA) en Suramérica, que la ubicó en la posición 17 con un total de 35 eventos realizados en el 2017; mientras que Cali ocupó la posición 47 con 13 eventos.



Si bien existen estos centros para los eventos principales, también se hacen necesarios espacios más alternativos para reuniones paralelas. Ahí está la oportunidad para los hoteles y los salones destinados a reuniones.



El país tiene 27 centros de convenciones y 455 hoteles con salones diseñados para realizar eventos. A continuación, algunas novedades y noticias de este relevante sector hotelero.

Sky bar del Estelar Cartagena, vista de 360 grados

Sky bar, la nueva apuesta en Cartagena. Foto: Cortesía Estelar

El Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones está de estreno. En su último piso inauguró el 51 Sky Bar, una interesante propuesta de 280 metros cuadrados, que tiene capacidad para albergar entre 150 y 220 personas. El bar, ideal para terminar una reunión de negocios, ofrece coctelería clásica y de autor, además de una carta de licores nacionales e internacionales. Los tragos pueden acompañarse con sushis, ceviches o sándwiches. Los viernes y sábados tiene horario extendido hasta las 3 de la mañana, y tiene DJ en vivo desde las 5 de la tarde de miércoles a sábado.



Este hotel tiene un área total de 50.622 metros cuadrados, 52 pisos y 338 habitaciones. Tiene vista al mar Caribe y está ubicado en el sector de Bocagrande.

www.hotelesestelar.com

Cadena Dann, un aliado en la planeación

La cadena Dann ofrece una servicio completo para las reuniones de negocios. Foto: Cortesía Dann

Cuando de salones de reuniones y planeación de eventos corporativos se trata, la cadena Dann le apuesta a convertirse en un aliado estratégico de las empresas. En sus hoteles no solo brindan alojamiento y salones completamente equipados con herramientas tecnológicas (como video beam láser, mapping o proyecciones holográficas). También ofrecen el diseño, la planificación y toda la producción de congresos, convenciones, seminarios y eventos. Los ejecutivos de eventos de la cadena están a cargo de estos servicios.



Además de las facilidades para eventos corporativos, la oferta de Dann se complementa con gastronomía nacional e internacional, así como áreas de relajación: gimnasio, piscinas, bares y spas.



Los hoteles Dann están en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Popayán y Quito, Ecuador.

www.hotelesdann.com

Cosmos 100, nueva terraza y salones

La piscina del Cosmos 100. Foto: Cortesía Cosmos 100

Cuatro de los 20 salones del Hotel Cosmos 100 & Centro de Convenciones y el Hotel DoubleTree by Hilton Calle 100 fueron remodelados a principio de este año. Además de estas comodidades, hay una terraza nueva para tomar almuerzos, que ofrece un espacio para que los asistentes a las reuniones se despejen y lleguen renovados a la siguiente sesión.



Este complejo hotelero y centro de convenciones, el más grande del Norte de Bogotá, ofrece 300 habitaciones de más de 10 diferentes tipos y 20 salones con capacidad total para 1.300 personas y hasta 650 personas en un solo salón. El Cosmos 100 cuenta con servicio en 5 restaurantes y 2 bares. Además, tiene zonas húmedas, gimnasio equipado, piscina climatizada con vista a la ciudad y 300 parqueaderos para huéspedes y visitantes.

www.cosmos100hotel.com

Ghl relax hotel sunrise, una opción en el mar

Uno de los salones del hotel. Foto: Cortesía GHL

Tal vez la característica más llamativa del GHL Relax Hotel Sunrise es su ubicación: está situado en San Andrés. Con el espectacular mar de siete colores de fondo, el hotel cuenta con 170 habitaciones (134 con vista al mar y 36 con vista interna). Pero, además, tiene un centro de convenciones para 400 personas en auditorio distribuido en tres salones divisibles cada uno. Aquí pueden hacerse muestras comerciales, eventos sociales y académicos, pues tienen equipos de última generación en cuanto a sonido, pantallas, tarimas y todo tipo de montajes y decoraciones.

www.ghlhotelsunrise.com

Four Points by Sheraton, con sabor caleño

Una opción para reuniones en la Sucursal del cielo. Foto: Cortesía Four Points

La Sucursal del Cielo tiene una apuesta hotelera para los negocios, con nueve salones para eventos empresariales y sociales, en el Four Points by Sheraton Cali. Cada uno de estos espacios tiene capacidad para 240 personas. Además, el hotel tiene tres salas para reuniones de negocios más discretas, que pueden recibir de 4 a 12 personas. El Four Points está ubicado en el norte de la ciudad, en el entorno de la zona comercial y gastronómica, a solo 25 minutos del aeropuerto y del Centro de Eventos Valle del Pacífico.

www.ghlhoteles.com

Irotama, nueva torre

La novedad de Irotama. Foto: Cortesía Irotama

El hotel Irotama, situado en Pozos Colorados, a 20 minutos de Santa Marta, está a punto de inaugurar la segunda etapa de su proyecto Irotama del Mar, una nueva torre de 17 pisos con 192 habitaciones. Tendrá piscina en el tercer piso, recepción, restaurante con aire acondicionado, salones de reunión, spa, gimnasio, salón de belleza, zonas húmedas, salas de masajes y acabados de lujo.

El complejo hotelero, que contó con una inversión de 60 millones de dólares, fue diseñado pensando en el viajero que llega a la ciudad por negocios o para participar en congresos y eventos empresariales; así mismo, ofrece un ambiente y condiciones óptimas para las familias que quieran disfrutar unas vacaciones en el mar.

www.irotama.com



REDACCIÓN VIAJAR

@ViajarET