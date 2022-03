De acuerdo con ForwardKeys, compañía dedicada a hacer análisis globales de las reservas aéreas, el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión Rusa a Ucrania, cada reserva que se hizo para viajar a Rusia se vio superada por las cancelaciones de seis de ellas en promedio.



(Le puede interesar: Cerca de 18.900 pasajeros arribaron en cruceros a Colombia en el 2021).



Los mercados de origen que exhibieron las tasas de cancelación más altas, en orden de volumen, fueron Alemania, 773 por ciento; Francia, 472 por ciento; Italia, 152 por ciento; Reino Unido, 254 por ciento; India, 285 por ciento, y Turquía, 116 por ciento.

La invasión también desencadenó un colapso en el mercado de viajes al exterior de Rusia. Los destinos que sufrieron las mayores tasas de cancelación inmediata, entre el 24 y el 26 de febrero, fueron Chipre, Egipto, Turquía, Reino Unido, Armenia y Maldivas.



Antes del estallido de la guerra, las reservas de vuelos de salida de Rusia para marzo, abril y mayo se habían recuperado un 32 por ciento, con respecto a los niveles previos a la pandemia, con algunos puntos críticos de vacaciones que estaban funcionando excepcionalmente bien.



(Además: Los carnavales volvieron con su alegría a las calles).



México había liderado el camino, con reservas de vuelos un 427 por ciento por encima de los niveles del 2019. Le seguían Seychelles, Egipto y Maldivas.

"Pero no solo se afectaron los viajes aéreos internacionales desde y hacia Rusia, la fuerte recuperación de los vuelos nacionales, que Rusia venía experimentando, se estancó de inmediato". FACEBOOK

TWITTER

Para algunos de los países mencionados lo ocurrido representa un duro golpe para su turismo; para Seychelles, Maldivas y Chipre, por ejemplo, las llegadas rusas representan un alto porcentaje de todas las llegadas internacionales; por lo tanto, un colapso en los viajes rusos tendrá consecuencias perjudiciales para sus economías, que dependen, en un alto porcentaje, del turismo.



Pero no solo se afectaron los viajes aéreos internacionales desde y hacia Rusia, la fuerte recuperación de los vuelos nacionales, que Rusia venía experimentando, se estancó de inmediato. Hasta el 23 de febrero, las reservas de vuelos nacionales rusos para marzo, abril y mayo estaban un 25 por ciento por encima de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, las nuevas reservas cayeron un 77 por ciento, analizadas semanalmente.



(También: Recomendaciones para viajar a la Patagonia argentina).



Olivier Ponti, vicepresidente de insights de ForwardKeys, señaló al respecto que “el estallido de una guerra siempre tiene un impacto enormemente dañino en la industria de viajes, y eso es lo que estamos viendo aquí, con cancelaciones masivas en reservas de vuelos desde y hacia Rusia".



Ponti destacó que los datos actuales aún no contienen el impacto de las sanciones, lo que empeorará la situación: "Por supuesto, si hay un alto el fuego y conversaciones de paz exitosas, las perspectivas para viajar deberían mejorar. Sin embargo, aunque el daño económico ya parece ser terrible, no es nada comparado con el sufrimiento humano experimentado por la gente en el campo”.

*Con información de Breaking Travel News

Encuentre también en Viajar:

Diez nuevas razones para conquistar Florida en 2022

Ibagué, el corazón de la cultura y la música este 2022