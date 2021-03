Royal Caribbean vuelve desde junio con viajes al Caribe desde Bahamas

La naviera Royal Caribbean Cruises planea reanudar sus viajes por el Caribe en junio, partiendo desde las Bahamas, mientras que los viajes que salen desde puertos estadounidenses tendrán que esperar.



La línea está programando cruceros de siete noches en el barco Adventure of the Seas, con salida desde Nassau y visitas a su isla privada CocoCay, así como a Gran Bahama y Cozumel, en México.



Los viajeros que estén pensando en sus vacaciones pueden reservar su crucero desde hoy y zarpar a partir del 12 de junio de 2021. Los nuevos itinerarios con salida hasta agosto, que navegarán con tripulación vacunada, estarán disponibles para huéspedes adultos que estén vacunados contra covid-19 y aquellos menores de 18 años con resultados de prueba negativos.



“Estamos emocionados de volver a ofrecer unas vacaciones inolvidables en el Caribe, de forma gradual y segura. Las vacunas son claramente un cambio de panorama para todos nosotros, y con la cantidad de vacunas y su impacto creciendo rápidamente, creemos que comenzar con cruceros para huéspedes adultos vacunados y tripulación es la elección correcta. A medida que avanzamos, contamos con que este requisito y otras medidas evolucionarán inevitablemente”, dijo Michael Bayley, Presidente y CEO de Royal Caribbean International.



Además, los cruceristas deben cumplir con los requisitos de viaje establecidos por Las Bahamas. Esto incluye un resultado negativo de la prueba de PCR antes de su llegada, realizar la prueba a la llegada al país y completar los formularios de entrada correspondientes. Las políticas más actualizadas se pueden encontrar en el sitio web de Las Bahamas.



Este anuncio se da luego de meses de salidas exitosas a bordo del Quantum of the Seas en Singapur y el reciente anuncio, del muy esperado Odyssey of the Seas para navegar desde Haifa, Israel.