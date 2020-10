'Room office', a la hora de viajar sin dejar de lado el teletrabajo

La llegada de la pandemia de covid-19 trajo consigo una revolución en el concepto del trabajo y en la manera como tanto empresas como personas conciben los espacios laborales.



A uno de estos cambios se lo conoce como room office, y ya son varias las cadenas hoteleras y los empresarios independientes del sector turístico que están ofreciendo este servicio de aparición interpandémica, pero que pareciera ser el nuevo modelo de trabajo para el futuro cercano.



Consiste en pagar habitaciones o suites de hoteles por horas, días o semanas con el fin de teletrabajar, pero con todas las comodidades que ofrece un espacio adaptado para ello, además de los estrictos cumplimientos de protocolos de bioseguridad que refuerzan esta opción como modelo acorde con las exigencias de la ‘nueva normalidad’.



Además, se encuentran servicios de estacionamiento, planes de alimentación y bebidas personalizados, así como, en algunos casos, las herramientas tecnológicas y de conectividad que requiera el huésped, tal es el caso de computadores, tabletas y wifi de alta velocidad.



Para Delfim Pinheiro, director de operaciones Accor Colombia y Ecuador, “tras la pandemia de covid-19, el aumento de personas en el teletrabajo impulsó la innovación en los hoteles, y nos hemos adaptado para dar incluso mejores ofertas a los huéspedes de las que pueden encontrar en casa, como es el caso de la conectividad. Pero el room office también se ha convertido en una opción para quienes tienen adultos mayores en casa y no quieren ponerlos en peligro o simplemente para padres que requieren de un espacio tranquilo para trabajar por horas”.



En muchos casos también consiste en ir a ciudades a las que siempre se quiso viajar, pero que por tener que cumplir presencialmente con horarios de oficina, se descartaban.



Incluso, en otros hoteles el término va más allá y ha evolucionado a workations (combinación de trabajo y vacaciones, por su traducción del inglés).



Jorge Sánchez, gerente general de Santa Marta Marriott, uno de los hoteles de la cadena que ofrece este servicio que viene acuñándose desde sus sedes en México y el Caribe, le explicó a EL TIEMPO que “este nuevo paquete (workations) está diseñado para continuar el trabajo virtual sin problemas, así como en despertar inspiración y productividad. La idea con esta tendencia es que se busquen lugares idílicos en los que poder trabajar alejado del ruido”.

Algunos ejemplos de 'workations'

RESPIRAR EN LA PERLA DE AMÉRICA



La Sierra Nevada, el mar Caribe y el parque Tayrona sirven de inspiración para las personas que quieran entrar en la modalidad de room office en la ciudad de Santa Marta.



Alejandro Spinelli, gerente general del Mercure Santa Marta Emile, asegura que “la ciudad representa uno de los mejores destinos para optar por este servicio, pues el hotel está ubicado en zona de playa y dispone de magníficas vistas. Además, el ambiente samario es ideal por sus bellísimos atardeceres y el disfrute pleno de la naturaleza”.



Según Spinelli, los profesionales están buscando alternativas al trabajo en casa, y muchos no están listos o no pueden regresar a las oficinas. Por esto, el room office aparece también como una solución segura y flexible para trabajar en un entorno totalmente equipado y confiable.



“Además, muchas organizaciones requieren una solución de espacio de trabajo rentable para su personal que proporcione un desplazamiento reducido, flexible y que promueva la productividad”, finaliza Spinelli.



Este hotel cuenta con el sello Allsafe, normas establecidas por Accor y certificadas por Bureau Veritas, las cuales garantizan a los huéspedes el cumplimiento de las medidas preventivas obligatorias por el Gobierno Nacional y local.





UNA VISTA AL VALLE DE ABURRÁ



Cerca del autocine, almacenes de cadena, centros comerciales y las características montañas que integran el valle de Aburrá en el sur, también puede optarse por la modalidad de room office, en Itagüí.



A diez minutos de Medellín, un paseo por la plaza de Botero, una caminata en el cerro Nutibara y el Pueblito Paisa son solo algunas de las razones por las cuales escoger este municipio como sede para teletrabajar es una buena opción.



Uno de los hoteles que ofrecen este servicio es el Ibis Budget Itagüí, que lanzó desde junio la modalidad de trabajo con oficinas privadas, que se complementa con todos los servicios que operan en el hotel y bajo un concepto de precio budget o accesible.



Carolina Pineda, general manager de Ibis Itagüí, cuenta que “todo el personal estuvo en capacitaciones desde el primer día de cierre hasta la reapertura del hotel, ya que de esta manera íbamos a estar preparados con protocolos y mecanismos que garantizarán el cuidado tanto de nuestro personal como de los visitantes. Así aprovechamos el tiempo desde nuestras casas, para luego brindar el mejor servicio”.



CARTAGENA, ENTRE MAR E HISTORIA



La mística, la historia y la cultura confluyen en Cartagena de Indias, uno de los destinos que se están uniendo a la tendencia del room office tras la llegada de la pandemia, y el Ermita Cartagena a Tribute Portfolio Hotel es ejemplo de ello.

El hotel ofrece habitaciones equipadas para quienes quieran escapar de su rutina diaria de trabajo y vivir una experiencia diferente junto al mar Caribe.



Además, allí está el Restaurante Señora Ayda, un tributo a la fusión cartagenera-libanesa donde es posible degustar entradas caribeñas como el Barú (un filete de corvina rebosado en salsa diabla con maíz dulce, cebolla roja, cilantro y limón; o el Prisprí (un filete de salmón en cubos aderezados con jengibre, soya, maní, limón, toronja, cebollín y aguacate).



El Ermita Cartagena a Tribute Port-folio Hotel está certificado con el sello Safe Stay de OxoHotel que le confiere la calidad de ‘Alojamiento bioseguro’.



Sobre el tema Juan Manuel Romero, gerente general del Ermita Cartagena a Tribute Portfolio Hotel dice que “hemos regresado más preparados que nunca, no solo para brindar a nuestros huéspedes espacios de conexión y bienvenida con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, sino además para aportar en la reactivación y recuperación del turismo en Cartagena de Indias”.