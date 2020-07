Río Güejar en Meta, un paraíso listo para ser descubierto

La plataforma de viajes Awake Travel, junto con la comunidad, creó una aventura para amantes de la naturaleza en el Río Güejar (Meta), un paraíso una vez escondido por la guerra, pero hoy listo para ser descubierto.



Comprometida con su misión de construir país y conservar la naturaleza, Awake ofrece planes para hacer en este territorio. Su comunidad quiere dejar atrás los días marcados por la violencia y mostrar a viajeros nacionales e internacionales la paz y belleza natural de la región.



Las aguas verdes del Río Güejar son para Awake y la comunidad una gran oportunidad para el turismo colombiano. De acuerdo con los estudios realizados por la compañía, esta joya del Meta es un destino cada vez más buscado por los viajeros, lo que deja ver un creciente por visitar este territorio.



También cuenta con el apoyo de la gobernación y está siendo incluido en el portafolio de las principales agencias de viajes del país, que buscan nuevos destinos, principalmente de naturaleza, para ofrecer.

Si bien los destinos no están aún operando debido a la emergencia sanitaria, es una oportunidad para planear las próximas vacaciones. Awake ofrece dos tours a este destino. El primero es una excursión de tres días por los ríos y piscinas del Güejar, con visitas a cascadas y una increíble aventura de tubbing por el Río Cafre.



El segundo es una aventura de 3 días, explorando el cañón del río y los paisajes de Lejanías, Mesetas y San Juan de Arama en el Meta, acompañado de una excursión de rafting por las caídas de agua de la Serranía de la Macarena.



Este destino vale la pena. No solo por su cercanía a Villavicencio, sus imponentes paisajes y las ganas y amabilidad de su gente, si no también por la belleza del Charco Azul, El Cañón del Río Güejar y el indio acostado, hacen de este destino un referente turístico y una aventura única para los viajeros.



EL TIEMPO