Viajes al exterior: estas son las restricciones para los colombianos

Antes de preparar maletas y de comprar sus planes de viaje, tenga en cuenta las restricciones, recomendaciones y exigencias que en esta época de la pandemia están haciendo distintos países del mundo para los colombianos. Este es un listado organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



Alemania

Berlín, Alemania

1. A partir del 25 de junio de 2021, los viajeros totalmente vacunados que provienen de terceros países (con exclusión de los que llegan de “zonas de variantes virales"), podrán entrar en Alemania, si han transcurrido 14 días desde la segunda dosis de una vacuna coronavirus aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen). La prueba de inoculación debe ser un «certificado covid digital de la UE» o un certificado comparable expedido por el país de residencia de los viajeros.



2. Después de una estadía en un área de alta incidencia (aplica Colombia) en los últimos 10 días: se debe presentar un resultado negativo de la prueba covid-19 y certificado de vacunación completo o de recuperación de una infección. (una prueba de

antígeno covid-19 negativa tomada como máximo 48 horas antes de la llegada; o PCR, RT-LAMP o TMA negativa tomada como máximo 72 horas previas al ingreso.)



3. Las personas que ingresan a Alemania luego de una estadía en un área de riesgo, de alta incidencia o de variante de preocupación en los últimos 10 días, están www.einreiseanmeldung.de y deberán auto-aislarse allí durante diez días (cuarentena).



En este caso, el período de cuarentena podrá terminar presentando una prueba negativa realizada a más tardar 5 días después de la entrada.

España

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España anunció un cierre temporal de ingreso de viajeros por turismo y estudio a ese país desde este 27 de julio, una medida que se suma a la cuarentena de 10 días previamente decretada, en el marco de acciones tendientes a controlar el aumento de casos de covid-19.



(Vea requisitos y las excepciones a España: Ojo: España suspende ingreso de viajeros desde este 27 de julio)

Italia

1. Colombia aún no hace parte de los terceros países que no son parte de la UE y sí pueden visitar Italia por viajes no esenciales. Por regla general, los viajeros de

terceros países fuera de la zona de la UE+ solo pueden ingresar por razones específicas, y no por motivos turísticos. Estos viajeros deben realizar una prueba de

covid-19 en un plazo de 72 horas antes de la llegada y autoaislarse durante 10 días. Después del período de 10 días, se requiere una prueba adicional de PCR.



2. Los viajeros de terceros países también pueden entrar en Italia si tienen una relación comprobada con ciudadanos italianos / UE / Schengen, o con personas que residen legalmente en Italia, y si viajan al domicilio / domicilio / habitación de sus parejas.



3. Todos los viajeros permitidos para entrar tienen que proporcionar un Formulario de localización de pasajeros.

Portugal

1. Están limitados y controlados los viajes entre Portugal y otros destinos de terceros países por razones no esenciales. Las excepciones son:

• Los ciudadanos repatriados mediante asistencia consular.

• Nacionales de terceros países que viajan con fines profesionales, estudios, reuniones familiares, razones sanitarias y humanitarias y con arreglo al principio de

reciprocidad.

• Colombia actualmente no hace parte de la lista de países que pueden viajar a Portugal por motivos no esenciales.



2. Se exige una prueba rápida de antígeno covid-19 negativa tomada como máximo 48 horas antes de la salida del primer punto de embarque o una covid-19 NAAT, PCR o RT-PCR negativa tomada como máximo 72 horas.



3. Los pasajeros deben completar una "Tarjeta de localización de pasajeros (PLCe)" electrónica y presentarla al abordar. El formulario se puede

encontrar en https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locatorcard



4. Los pasajeros pueden estar sujetos a cuarentena durante 14 días.

Francia

París, Francia.

Francia ha elaborado una lista de países de partida acorde a los indicadores de salud y estos están clasificados por Rojos (incluido Colombia), Amarillos y Verdes. Los países en Rojo, solo pueden viajar a Francia si tiene motivos urgentes, no para turismo. La lista de motivos urgentes se establece en el certificado de viaje internacional elaborado por el Ministerio del Interior.



- Si está vacunado:

• Todo viajero de 11 años o más debe presentar una PCR negativa o antigénica no mayor a 48 horas antes de la salida.

• Se le hará la prueba cuando llegue a Francia.

• Debe comprometerse a aislarse por sí mismo durante 7 días.

• Se acredita que está completamente vacunado, si han transcurrido dos semanas después de la segunda inyección de vacunas de dos dosis (Pfizer, Moderna,

AstraZeneca) y cuatro semanas después de la inyección de vacunas de única dosis (Johnson & Johnson);



- Si no está vacunado:

• Al embarcar, cada viajero de 11 años o más debe presentar una prueba PCR negativa o antigénica tomada menos de 48 horas antes del vuelo.

• Se le hará la prueba cuando llegue a Francia.

• Estará sujeto a una cuarentena obligatoria de 10 días supervisada por las fuerzas de seguridad.



Debe presentar una declaración jurada, que puede descargar desde el sitio web del Ministerio del Interior y para viajeros que lleguen de países “Rojos”, deben presentar adicionalmente, un certificado de viaje internacional para Francia metropolitana, que puede descargar en el mismo sitio web.

Canadá

1. Canadá restringe la entrada no esencial por tierra, mar y aire de ciudadanos extranjeros hasta el 21 de agosto. Aquellos que estén dentro de las excepciones para ingresar, deben tener una reserva confirmada por 3 noches en un hotel autorizado por el Gobierno. (No aplica a los pasajeros con un certificado de vacunación covid-19 que demuestre que están completamente vacunados mínimo 14 días antes de la llegada) *.



2. Los pasajeros deben tener una prueba covid- 19 negativa tomada como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo a Canadá. (También es válido de amplificación de ácido nucleico (NAAT) como LAMP).



3. Los pasajeros están sujetos a una prueba molecular covid-19 el día 1 y 8 después de la llegada.



4. Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena. (No aplica para pasajeros con un certificado de vacunación covid-19 que demuestre que están completamente vacunados mínimo 14 días antes de la llegada) *.



5. Los pasajeros deben enviar su información de viaje electrónicamente 72 horas antes de abordar a través de la aplicación ArriveCAN.



6. El Gobierno de Canadá anuncia la flexibilización de las medidas fronterizas para los viajeros completamente vacunados a partir del 7 de septiembre, siempre y cuando la situación epidemiológica nacional siga siendo favorable. Iniciará el plan de acción con ciudadanos y residentes de Estados Unidos desde el 9 de agosto y determinar la

viabilidad de apertura para el resto del mundo en septiembre.



*Las vacunas aceptadas son: AstraZeneca (Covishield), Janssen, Moderna o Pfizer.

Reino Unido

1. El Reino Unido ha clasificado los países en una de las tres categorías "verde", "amarilla" o "rojo", según una serie de factores como: población vacunada, tasas de infección y otras variantes emergentes. La “lista roja" muestra los países desde los que los viajes e ingresoestán prohibidos y en esta se encuentra Colombia. Estos, tendrán que asumir £ 1,750 por persona para aislarse en un hotel ordenado por el Gobierno durante 10 noches. Además, los pasajeros están sujetos a una prueba de coronavirus (covid-19) los días 2 y 8 después de la llegada por su cuenta.



2. A partir del 19 de julio los países de la lista amarilla entre los que se encuentran España, Austria, Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Países Bajos, Rusia, Aruba, Bahamas, Cuba, Curazao, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, St. Maarten, Estados Unidos, podrán ingresar sin cuarentena siempre y hayan completado sus dosis de vacunación.



Los viajeros vacunados aún deberán pagar las pruebas de covid-19 antes y después de su regreso.



3. Los pasajeros que transiten por el Reino Unido deben completar un "Formulario de localización de pasajeros de salud pública".



4. Los pasajeros que ingresen al país deben tener un resultado negativo en la prueba covid-19 realizada máximo 3 días antes de la salida del último vuelo directo al Reino Unido.

Brasil

Río de Janeiro, Brasil.

1. Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea deben completar un formulario de Declaración de salud del viajero antes de la salida y presentarlo a su llegada. Se

restringe el ingreso al país de extranjeros de cualquier nacionalidad, por carretera, por otros medios terrestres o por vías navegables.



2. Los pasajeros que ingresen o transiten por Brasil deben tener una prueba de RT-PCR covid-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes del primer punto de embarque.

Argentina

1. El ingreso de extranjeros al territorio nacional está prohibido hasta el 6 de agosto, salvo en casos que la Dirección Nacional de Migraciones autorice específicamente por alguna de las causas: reunificación familiar, trabajo, salud, razones humanitarias. Los ciudadanos extranjeros que estén dentro de las excepciones deben presentar un seguro de viaje para extranjeros no residentes, sujetos a una prueba de antígeno covid-19 a su llegada, a su cargo.



Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea deben completar una Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional.



2. Los pasajeros deben tener un resultado negativo en la prueba de PCR COVID-19, realizada 72 horas antes de la salida del primer punto de embarque.



3. Los pasajeros están sujetos a cuarentena durante 7 días.

Grecia

1. Terceros países: Hasta el 29* de julio, a los ciudadanos no se les permite entrar en Grecia por razones no esenciales. *Sujeto a extensión.



2. Colombia actualmente no hace parte del listado de países que pueden visitar Grecia por placer.



3. A su llegada, los viajeros con acceso permitido deberán mostrar uno de los siguientes requisitos:

• Un certificado de vacunación contra covid-19, emitido por la autoridad nacional de su país, en inglés, francés, alemán, italiano, español o ruso, con la condición de que ha transcurrido un período de 14 días desde que estos pasajeros fueron completamente vacunados. Las vacunas aceptables son: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm entre otras.

• Un resultado negativo de una prueba de PCR molecular para covid-19, tomada dentro de las 72 horas antes de su entrada en Grecia, o una prueba rápida negativa tomada dentro de las 48 horas antes de su llegada.

• Un certificado de recuperación médica de una infección por covid-19, formulado por una autoridad nacional. El documento se puede emitir treinta (30) días después del resultado positivo de la prueba y tiene una validez de seis meses.



4. Los viajeros que llegan a Grecia están sujetos a unmuestreo de pruebas de antígeno RAPID. Si dan positivo, serán alojados en hoteles de cuarentena, donde serán sometidos a más pruebas de PCR para confirmar el diagnóstico inicial.



5. Todos los pasajeros del vuelo deben completar el formulario de Localización de Pasajeros (PLF) un día antes de su llegada al país.

Costa Rica

1. El ingreso a Costa Rica está habilitado para turistas de todos los países del mundo por vía aérea, terrestre y marítima.



2. El turista debe cumplir con los requisitos de visa, cuando sea requerido, así como con los requisitos establecidos en el marco de la pandemia.



3. Los pasajeros deben llegar a los aeropuertos Juan Santamaría (SJO) y Daniel Oduber Quirós (LIR).



4. Hasta el 1 de agosto, todos los visitantes que viajen a Costa Rica deberán proporcionar un comprobante de una póliza de seguro médico para cubrir cualquier

tratamiento médico relacionado con covid-19 o alojamiento en cuarentena mientras se encuentren en Costa Rica. Después de la fecha indicada, los pasajeros que estén completamente vacunados (aplicada al menos 14 días antes del arribo al país) con Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca o Johnson & Johnson pueden ingresar al país sin una póliza de viaje. Los que no apliquen tendrán que tener el comprobante del

seguro que debe cubrir:

• Válida durante toda la estadía en Costa Rica (fechas de cobertura).

• $ 50,000 para gastos médicos, incluida la enfermedad covid-19.

• $ 2,000 para gastos de hospedaje en caso de cuarentena covid-19.



5. Todos los visitantes también deben completar un pase de salud en línea 48 horas antes de viajar a Costa Rica. El Health Pass se puede encontrar en https://salud.go.cr .

Chile

Santiago de Chile, Chile.

1. Los pasajeros deben tener una prueba de PCR covid-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo a Chile.



2. El Gobierno chileno impuso una restricción para el ingreso de pasajeros internacionales no residentes por viajes no esenciales hasta el 25 de julio de 2021.



3. Todo viajero que ingrese al territorio nacional, sin importar el país de origen, ni la región de destino (independiente de la vacuna), deberá cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días o hasta que abandone el país si el plazo es inferior, sin posibilidad de eximirse. Los extranjeros no residentes de manera regular en Chile deberán recluirse los primeros 5 días desde el ingreso al país en un hotel de tránsito

(https://www.c19.cl).



Los costos de estadía en el hotel de tránsito deberán ser pagados por cada viajero y

reservado antes de tomar el transporte rumbo a Chile, dispuesto para tales efectos por la SEREMI de Salud. Sólo podrán abandonar el hotel de tránsito después del día 5, los viajeros que se hayan realizado un Test PCR y cuyo resultado sea negativo. Quienes hayan cumplido con el punto anterior tendrán un plazo de 24hrs, después de su salida, para desplazarse hasta su destino final, donde deberán cumplir el resto de la cuarentena.



4. Los pasajeros deben someterse a un "seguimiento de pasajeros" durante 14 días o hasta que salgan de Chile.



5. Los pasajeros que estén dentro de las excepciones deben contar con un seguro de viaje, con una cobertura mínima de USD 30.000 para cubrir todos los gastos originados por Coronavirus.



6. Los pasajeros pueden estar sujetos a la prueba de Coronavirus (covid-19) a su llegada. Una Declaración Jurada para Viajeros para Prevenir Enfermedades por

Coronavirus (covid-19) debe completarse como máximo 48 horas antes de la llegada. Todo viajero deberá completar formulario de seguimiento por 14 días tras el arribo al país.

Ecuador

1. Los pasajeros deben cumplir con uno de los siguientes requisitos para ingresar al país:

- Un resultado negativo de la prueba del antígeno covid-19 o RT-PCR, la prueba debe haberse realizado como máximo 72 horas antes de partir a Ecuador.

- Un certificado de vacunación covid-19 que demuestre que estaban completamente vacunados al menos 14 días antes de la llegada.



2. Los pasajeros a su arribo podrían estar sujeto a un testeo obligatorio por parte de la autoridad y cuarentena.



3. Al ingreso, la autoridad realizará pruebas aleatorias de covid-19 (antígenos), en caso de resultar positivo el pasajero deberá cumplir con un aislamiento obligatorio de 10 días, en los albergues determinados por la autoridad sanitaria. Los pasajeros deben

presentar una Declaración de salud del viajero" a la llegada.

Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.

1. Deberá hacerse la prueba no más de 3 días antes de viajar en avión a los Estados Unidos. Es válido prueba de Antígenos o de amplificación de ácido nucleico (NAAT) como LAMP y TMA. Los viajeros también podrán aportar documentación legal que certifique su recuperación de covid-19.



2. Los pasajeros podrán estar sujetos a cuarentena según el Estado. El Centers for Disease Control and Prevention recomienda que los viajeros se hagan la prueba de 3 a 5 días después del viaje y que se queden en casa o realicen una cuarentena durante 7 días después del viaje.



3. Los pasajeros están sujetos a las medidas de Coronavirus (covid-19) establecidas por el Estado / territorio de su destino final. Para mayor información: http://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html.



Los pasajeros que viajan en avión también deberán confirmar que la información presentada es verdadera mediante una declaración jurada. Para viajes nacionales, no será necesaria la prueba si el pasajero está vacunado por marcas aprobadas por el FDA, mientras que todos los pasajeros aéreos que viajen a los EE. UU., independientemente de su estado de vacunación o anticuerpos, deben proporcionar un resultado negativo de la prueba covid-19 o documentación de recuperación.

México

1. Actualmente no es obligatorio presentar una prueba PCR al ingresar al país.



2. Se debe diligenciar presentar a inmigración a la llegada un "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros" completo. El formulario se puede

encontrar en https://vuelaseguro.com/home

Panamá

1. Los viajeros deberán presentar una prueba negativa de covid-19 PCR o antígeno de máximo 48 horas al momento de su llegada a Panamá.



2. Todos los viajeros provenientes de o que hayan transitado en los últimos 15 días por Sudamérica, India, Sudáfrica o el Reino Unido deberán realizarse una prueba obligatoria, adicional al llegar al aeropuerto y previo a su registro en migración, el costo de la prueba molecular de USD 85.00. El pasajero será responsable por el pago.



Si la persona da positivo, será trasladada directamente a un hotel-hospital y cumplir cuarentena de 14 días. Si el resultado es negativo, se trasladará a un domicilio o un hotel de vigilancia de viajeros no covid-19, autorizados por las autoridades sanitarias para cumplimiento de una cuarentena de 3 días. Los hoteles avalados se encuentran en: www.visitpanama.com.



- Al finalizar los 3 días, se efectuará otra prueba:

• Si el resultado es negativo, finaliza la cuarentena.

• Si el resultado es positivo, el viajero deberá permanecer en cuarentena por 14 días en un Hotel Hospital designado por el Ministerio de Salud sin costo.

- Se debe presentar una "Declaración Jurada de

Salud" completa a la llegada.

Perú

1. Los pasajeros deben tener una prueba de PCR covid-19 negativa tomada como máximo 72 horas o una prueba de antígenos negativa emitida hasta 24

horas antes del embarque a Perú.



2. Un certificado de alta médica epidemiológica válido por un mínimo de 3 meses antes de la llegada.



3. Los pasajeros deben completar, 72 horas antes de la salida, una Declaración jurada de autorización de salud y geolocalización. Para los vuelos al interior del país (locales) solamente se pedirá la firma de una declaración jurada en la que se precise no tener síntomas de covid-19 y usar protector facial.



4. No se aplicará cuarentena para todos los pasajeros a excepción de peruanos y extranjeros que provengan o hayan realizado escala en Sudáfrica, Brasil y/o India. La cuarentena será obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento temporal por 14 días.