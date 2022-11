La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) emitió un comunicado en el que se muestra preocupada por el reciente anuncio de la Policía Nacional de retirar de seis aeropuertos del país los servicios de esta institución.

"La ACDAC ha conocido la decisión de la Policía Nacional de retirar sus servicios de vigilancia y armerillo en algunos aeropuertos del país. Como consecuencia de lo anterior, se recomienda restringir el transporte de armamento y de pasajeros en condiciones jurídicas, que se desplazan desde y hacia otros destinos", sugiere la asociación en un comunicado.



Los aviadores aseguran que "se adhiere al llamado de la Aeronáutica Civil, IATA, los concesionarios y las aerolíneas, para el restablecimiento de los servicios de Policía Aeroportuaria en los terminales afectados".



La Policía explicó que la decisión se tomó luego de terminar el convenio con la Concesión Aeropuertos de Oriente SAS,encargada de la administración de los aeropuertos de Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja.



De acuerdo con la institución, la Concesión no ha cumplido con las condiciones del contrato. Además, detalló que los trabajos de vigilancia podrán ser retomados por personal privado y que, no obstante, se realizarán patrullajes a los alrededores de los aeropuertos.



"La decisión de atender la necesidad de la presencia policial, mediante el modelo de

vigilancia por cuadrantes, es preocupante, teniendo en cuenta la alta concentración de

personas en los terminales aéreos y el potencial incremento en los tiempos de reacción. Adicionalmente, la Policía Aeroportuaria tiene el conocimiento propio de su actividad para el manejo de situaciones particulares, que se enmarcan dentro de los tratados internacionales como el de 'Tokio, sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves', que Colombia junto a otros 185 países ha ratificado", indica la ACDAC.



Y agrega: "El incremento de la seguridad privada en los aeropuertos no garantiza el control de las alteraciones del orden público, pues las empresas que prestan este servicio no tienen facultades para la atención de estos casos. Por otro lado, la intervención de las unidades militares con este fin, está completamente fuera de su función constitucional, que es la de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional".



Finalmente, los aviadores esperan que la Policía Nacional reconsidere su decisión y continúe prestando el servicio de seguridad a los viajeros.



