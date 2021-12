Mientras los científicos se apresuran para saber más sobre la variante ómicron, detectada por primera vez el mes pasado en Sudáfrica y que ha infectado a personas con la pauta de vacunación completa en todo el mundo, los países están tomando medidas y controles fronterizos para evitar mayores contagios, la importación de nuevos casos de covid, y en especial de la variante ómicron.



Pero mientras algunos destinos están más estrictos; otros han disminuido sus medidas. Tenga en cuenta estas restricciones antes de empacar sus maletas para las vacaciones de fin de año, y como estos controles cambian permanentemente, asesórese siempre de las embajadas o de un agente de viajes.



(Le puede interesar: Los cinco destinos colombianos más recomendados por los extranjeros)

Los requisitos que debe cumplir para viajar a EE. UU.

Para Estados Unidos, por ejemplo, hay unos nuevos requisitos de viaje que empezaron a regir el 6 de diciembre.



Según dio a conocer la página oficial de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas), quienes quieran entrar al país tendrá que mostrar una prueba PCR negativa que se haya tomado como máximo 1 día antes del trayecto.



(Vea: Playas 'escondidas' de Colombia que puede visitar este fin de año)



A ello se le suma presentar un comprobante con el cual el turista demuestre que está “totalmente vacunado”, contra covid.



“Por el momento, todos los pasajeros que viajan en avión, de 2 años de edad o más, así sean ciudadanos o no y estén vacunados o no, deben presentar un resultado negativo de la prueba viral de detección del covid-19 o un certificado de recuperación del covid-19 para poder abordar un vuelo a Estados Unidos”, planteó la página de los CDC.



La entidad también obliga al uso de tapabocas durante los trayectos en avión. Dependiendo su lugar de destino puede que existan otras restricciones imperantes —como el uso de la mascarilla en los espacios públicos—.



Vale destacar que, junto con la prueba PCR negativa y la constancia de vacunación, se solicita un formulario que es una suerte de ‘acta juramentada’ con el cual el turista asegura que no tiene ningún tipo de indicio de covid-19 o que, si tuvo el contagio, lo superó en un tiempo determinado que le permite viajar sin inconvenientes.

Uruguay: certificado de vacunación y un PCR negativo

Facebook Twitter Linkedin

Uruguay reabrió fronteras a turismo internacional, tras casi 20 meses de cierre Foto: EFE

En Uruguay, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y su colega de Turismo, Tabaré Viera, anunciaron la eliminación de esa segunda prueba a los turistas extranjeros que lleguen a Uruguay en el marco de la coordinación de la campaña "Operativo Verano Seguro".



(Le puede interesar: ¿A dónde viajarán y cuánto gastarán los turistas colombianos en 2022?)



En su comparecencia pública, los jerarcas informaron de que se había llegado a la conclusión de que, con el certificado de vacunación y un PCR negativo, el segundo se hace "un poco excesivo" para quienes visitaran el país suramericano.

Belice reabrirá sus fronteras terrestres

El primer ministro de Belice, John Briceño, aseguró este martes que su administración reabrirá sus fronteras terrestres el 1 de enero próximo pese a los llamamientos a no dar ese paso por los temores a la variante ómicrom.



"Obviamente tendremos que ser bien cuidadosos y cautelosos sobre esta nueva variante, pues sabemos que va a llegar en algún momento. No podemos escaparnos de ella y no podemos clausurar el país como ya lo hicimos", indicó.

(Además: Los destinos más reservados para pasar las fiestas navideñas en Colombia).



Según Briceño, el país "no se puede permitir" seguir cerrado porque eso lo hará "retroceder", y lo importante es que la población se vacune contra la covid-19.



El ministro de Turismo, Anthony Mahler, dijo que las personas que crucen la frontera y regresen el mismo día no tendrán que someterse a una prueba de diagnostico al regresar al país, pero sí los que se queden por más días.

Marruecos cerró sus fronteras

Facebook Twitter Linkedin

Mezquita de Hassan II en Casablanca, Marruecos Foto: Andrés Hurtado García

El Gobierno de Marruecos cerró el pasado 29 de noviembre sus fronteras para blindarse ante la variante ómicron y ha prohibido la organización de fiestas y programas especiales en hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos durante la Nochevieja.



(Vea: Las siete tendencias de viaje de los colombianos para el 2022)



Este cierre de fronteras, que no tiene fecha de finalización, ha provocado el parón del turismo en el país, un sector que preveía remontar este invierno con los viajes navideños que llenan tradicionalmente los hoteles de ciudades como Marrakech, donde para entrar es obligatorio presentar el certificado de vacunación.



Desde el 20 de octubre, es además obligatorio en Marruecos presentar el certificado de vacunación para acceder a edificios públicos y privados, una medida que desató las protestas de la población, que alcanza una tasa de vacunación del 63 %.

Brasil exige pasaporte sanitario para el ingreso

Brasil exige el pasaporte sanitario que certifique la vacunación contra el Covid-19 en la frontera y los aeropuertos a los extranjeros que ingresen.



“Notifico a los puestos fronterizos, especialmente en los aeropuertos, sobre el cumplimiento inmediato de la decisión del Supremo Tribunal Federal que determina la exigencia del comprobante de vacunación para los viajeros que entran al país”, comunicó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

(Le puede interesar: Esta es la hacienda que inspiró la casa de la familia de 'Encanto').



La medida, que podría ser recusada esta semana, exige la realización de las evaluaciones puntuales en relación con los pasajeros que ya estaban en movimiento o en tránsito en el momento en que la decisión fue emitida.



El Ejecutivo resolvió instaurar la cuarentena obligatoria de cinco días a los viajeros sin inmunizar que lleguen a Brasil. Ese requisito, no obstante, entrará en vigor el 18 de diciembre.

Tailandia reinstaura cuarentena para viajeros

Facebook Twitter Linkedin

A partir de ahora los viajeros vacunados deberán pasar 10 días de cuarentena en un hotel o aprovechar del mecanismo especial en Phuket. Foto: Efe

Tailandia reinstauró este martes una cuarentena obligatoria para todos los viajeros a raíz del riesgo de propagación de la variante ómicron del covid-19, anunció el gobierno, poniendo un freno a la reapertura del turismo, sector vital para el país del sudeste asiático.



(También: La historia del proyecto que busca navegar con cruceros el Magdalena).



A partir de ahora los viajeros vacunados deberán pasar 10 días de cuarentena en un hotel o aprovechar del mecanismo especial en Phuket (sur), que permite desplazarse libremente en esa isla durante siete días antes de poder viajar al resto del país.



Estos cambios, en vigor en principio hasta el 4 de enero, no afectarán a los 200.000 viajeros que ya presentaron su pedido de ingreso al país en las próximas semanas, declaró Tanakorn Wangboonkongchana, portavoz del gobierno.



"Este grupo puede entrar en Tailandia como estaba previsto, pero habrá medidas reforzadas, por ejemplo un segundo test PCR", declaró a la prensa. Tras 18 meses cerrado, Tailandia reabrió sus fronteras a principios de noviembre a los turistas vacunados procedentes de más de 60 países bajo presentación de un simple test PCR negativo.



El país del sudeste asiático, que sale de una fuerte ola de la variante delta, ha registrado hasta el momento 64 casos de la variante ómicron en su territorio. Antes de la pandemia, Tailandia recibía casi 40 millones de visitantes anualmente que llegaban en busca de sus playas, su comida callejera y su vida nocturna.

Restricciones en Europa

París ya canceló sus celebraciones de Año Nuevo, mientras Alemania limitó a 10 personas las reuniones y fiestas de Nochevieja y prohibió el público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre.



"No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente", dijo el canciller Olaf Scholz tras hablar con los líderes regionales del país.



La región española de Cataluña también evalúa imponer restricciones, mientras Marruecos anunció una prohibición total de las celebraciones de Año Nuevo.



Holanda ya impuso un confinamiento navideño, y funcionarios europeos advirtieron que ómicron podría ser la variante dominante en Europa para mediados de enero.



El primer ministro israelí, Naftalí Bennett, autorizó de su lado una cuarta dosis de refuerzo de la vacuna para mayores de 60 años y personal médico.



Con información de EFE y AFP

(Además: Mompox comparte su alma con quienes la visitan).