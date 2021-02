Requisitos de ingreso de 16 países en el marco del covid-19

En el marco de la pandemia por el covid-19, son varios los destinos que han implementado ciertos requisitos para el ingreso de viajeros internacionales. Para ello, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), recopiló algunos de ellos a tener en cuenta si está planeando realizar un viaje fuera de Colombia.



Lea también: ¿Por qué es importante vacunar a los profesionales del turismo?



Algunos exigen PCR, mientras otros una cuarentena por 7 días antes de poder salir. Lea aquí el listado:

Chile

Prueba PCR: Sí, 72 horas antes



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 10 o 14 días de cuarentena. Podrán salir de la cuarentena el día 7 con una prueba PCR negativa.Fuente: Ministerio de Salud de Chile

Ecuador

Prueba PCR: Sí, 10 días previos



Cuarentena: Si un pasajero presenta síntomas relacionados al covid-19 al arribo, estará sujeto a un testeo obligatorio por parte de la autoridad y cuarentena.



Adicional: Al arribo, la autoridad realizará pruebas aleatorias de covid-19 (antígenos). En caso de resultar positivo, el pasajero deberá cumplir con un aislamiento obligatorio de 10 días en los albergues determinados por la autoridad sanitaria.Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador

Canadá

Prueba PCR: Sí, 72 o 96 horas previas según el origen. También es válida la prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT), como LAMP.



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena



Adicional: Todas las personas que ingresen a Canadá deberán realizarse una prueba PCR antes de abordar el avión y otra a su arribo al aeropuerto. Los viajeros que den positivo deberán cumplir la cuarentena en instalaciones del Gobierno. A la fecha hay restricciones para pasajeros internacionales por viajes no esenciales.

Le sugerimos: Claves para viajar seguros y tendencias en turismo en el 2021

Argentina

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 7-10 días de cuarentena



Adicional: Presentar un seguro de viaje para extranjeros no residentes. A la fecha hay restricciones para pasajeros internacionales por viajes no esenciales.Fuente: Página oficial del Gobierno de Argentina.gob.ar

Brasil

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas



Cuarentena: RecomendadaFuente: Portal Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Australia

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena



Adicional: A la fecha no reciben pasajeros internacionales por viajes no esenciales.Fuente: Ausralian Government Department of Home Affairs

Alemania

Prueba PCR: Sí, 48 horas previas (según el origen).



Cuarentena: Los países con mayor riesgo de contagio según el Instituto Robert Koch, incluido Colombia: al ingresar el pasajero deberá realizarse una prueba al quinto día de cuarentena.



Adicional: A la fecha solo pueden ir países de la UE y espacio Schengen por viajes no esenciales. Los únicos terceros países que pueden ir por este motivo son los de la siguiente lista: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Cora del Sur, Tailandia, China (sujeto a confirmación de reciprocidad). Los miembros de la UE pueden tener restricciones de ingreso a algunos países de la lista anterior.



Fuente: Bundes Gesundheits Ministerium Deutschland



Puede leer: Colombia estrena su primera guía para el turismo de naturaleza

Perú

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas. También es válido prueba de antígenos.



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena. Podrán salir de la cuarentena el día 7 con prueba PCR negativa.



Adicional: Se suspende, hasta el 28 de febrero de 2021, el ingreso al territorio peruano de extranjeros no residentes viajando desde Brasil, Europa o Sudáfrica.Fuente: Migraciones Superintendencia Nacional Perú

Reino Unido

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas (según el origen).



Cuarentena: 10 días según procedencia



Adicional: Se suspenden las llegadas al país inglés desde: Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Surinam, Uruguay y Venezuela.Fuente: Página oficial de Gobierno Gov.uk

Italia

Prueba PCR: Sí, 48 o 72 horas previas (según el origen)



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena, según su procedencia y estado de salud al arribo.



Adicional: A la fecha solo pueden ir países de la UE y espacio Schengen por viajes no esenciales. Los únicos terceros países que pueden ir por este motivo son los de la siguiente lista: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China (sujeto a confirmación de reciprocidad). Los miembros de la UE pueden tener restricciones de ingreso a algunos países de la lista anterior.Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia

Portugal

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas (según el origen)



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena, según su procedencia y estado de salud al arribo.



Adicional: A la fecha solo pueden ir países de la UE y espacio Schengen por viajes no esenciales. Los únicos terceros países que pueden ir por este motivo son los de la siguiente lista: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China (sujeto a confirmación de reciprocidad). Los miembros de la UE pueden tener restricciones de ingreso a algunos países de la lista anterior.Fuente: Visit Portugal: Clean & Safe. DGS Dirección Nacional de Salud de Portugal

Panamá

Prueba PCR: Sí, 48 horas previas (según el origen)



Cuarentena: Recomendada



Adicional: Sin un certificado médico con un resultado negativo de la prueba de RT-PCR, se le pedirá al viajero que tome una prueba en el aeropuerto. De ser positiva, deberá entrar en cuarentena en un hotel designado y con posibilidad de tomar la segunda prueba en el día 7. Los gastos del hotel y las pruebas deberán ser asumidos por los pasajeros.Fuente: Página oficial del gobierno: Panamadigital.gob.pa

Estados Unidos

Prueba PCR: Sí, 3 días previos. También es válida la prueba de antígenos o de amplificación de ácido nucleico (NAAT) como LAMP y TMA. Los viajeros también podrán aportar documentación legal que certifique su recuperación de Covid-19.



Cuarentena: Los pasajeros podrán estar sujetos a cuarentena. El Centers Disease Control and Prevention recomienda que los viajeros se hagan la prueba de 3 a 5 días después del viaje y que se queden en casa o se pongan en cuarentena durante 7 días después del viaje. Si no se hace la prueba, lo más seguro es quedarse en casa durante 10 días.



Adicional: Los pasajeros están sujetos a las medidas del coronavirus establecidas por el Estado / territorio de su destino final.Fuente: Centers Disease Control and Prevention. United States.

Francia

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas (según el origen)



Cuarentena: Los viajeros de fuera de la UE deberán comprometerse, bajo una declaración jurada, que se autoaislarán durante 7 días una vez que lleguen a Francia y luego se someterán a una segunda prueba de PCR.



Adicional: A la fecha solo pueden ir países de la UE y espacio Schengen por viajes no esenciales. Los únicos terceros países que pueden ir por este motivo son los de la siguiente lista: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China (sujeto a confirmación de reciprocidad). Los miembros de la UE pueden tener restricciones de ingreso a algunos países de la lista anterior.Fuente: BEI, Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia

México

Prueba PCR: No



Cuarentena: RecomendadaFuente: Secretaría de Relaciones Exteriores de México

España

Prueba PCR: Sí, 72 horas previas (según el origen)



Cuarentena: Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena, según su procedencia y estado de salud al arribo.



Adicional: A la fecha solo pueden ir países de la UE y espacio Schengen por viajes no esenciales. Los únicos terceros países que pueden ir por este motivo son los de la siguiente lista: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China (sujeto a confirmación de reciprocidad). Los miembros de la UE pueden tener restricciones de ingreso a algunos países de la lista anterior.



Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.



Redacción Viajar

Con información de Anato

Más noticias de Turismo

Así se mueven los destinos turísticos del mundo

Diez propuestas para conocer todas las caras de Colombia

¡Alístese para una buena inmersión cultural por Colombia!