Conozca cuáles son los requisitos para viajar a Aruba

Ante las vacaciones de mitad de año y lo cerca que está el verano, la reapertura del sector del turismo por parte de muchos destinos en el mundo es evidente. Sin embargo, el coronavirus no ha desaparecido y es necesario tomar algunas medidas.



Por esta razón, si está interesado en pasar sus vacaciones en la isla de los Países Bajos, estos son los requisitos que debe cumplir para su ingreso.





Para ingresar a la isla del Caribe, es necesario contar con un pasaporte vigente durante todo el viaje. Así mismo, los ciudadanos estadounidenses, canadienses y de la UE no necesitan visa, tampoco la necesitan la mayoría de los sudamericanos, entre ellos los colombianos.



Si su país necesita visa para ingresar al territorio, es necesario dirigirse a la embajada o consulado del Reino de los Países Bajos.



Por otro lado, los requisitos de salud exigen a todos los visitantes completar el proceso de la tarjeta de Embarque/Desembarque (ED Card) en línea, y deberán ser aprobados para poder ingresar. Los visitantes no tendrán acceso a Aruba sin completar el proceso.



También se debe contar con la vacuna de la fiebre amarilla. Si aún no la tiene, puede obtenerla gratis en el Aeropuerto Internacional El Dorado.



Todos los visitantes mayores de 15 años que viajan a Aruba deben realizarse una prueba de COVID-19 molecular. Hay tres opciones para hacer la prueba: antes del viaje, a la llegada a isla o a través de un proceso de prueba dual. Tenga en cuenta que los precios y condiciones de las pruebas varían según el país de origen.



El gobierno de Aruba exige el Seguro de Visitantes que ayuda a proteger a los turistas respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si dan positivo por COVID-19 durante su estadía en Aruba. Haga clic aquí para conocer los costos y lo que cubre el seguro.



El uso del tapabocas en la isla es obligatorio en todos los lugares públicos.



Ante la emergencia sanitaria y lo cambiante que es la situación a nivel de contagios y muertes, se recomienda visitar la página aruba.com para contar con la información actualizada de requisitos de ingreso antes de viajar.



