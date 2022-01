A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, hoy los requisitos de ingreso a los países han aumentado para los viajeros. Y, de hecho, estos cambian en la medida en que aparecen nuevas variantes del covid-19 y aumenta o decrece el número de contagios.



(Le puede interesar: Consejos para migrar a otro país con poco dinero).



En ese orden de ideas, es indispensable que antes de viajar se cerciore muy bien de las exigencias que hace cada país. Tenga presente, para empezar, que la mayoría exigen esquemas completos de vacunación contra covid, pruebas PCR negativas, el diligenciamiento de formularios y declaraciones juradas sobre síntomas e incluso cuarentenas.

Los siguientes son los requisitos que en este momento exigen algunos países suramericanos. No olvide que, de acuerdo con la evolución de la pandemia, estos pueden cambiar de un día para otro. Conviene chequear con las páginas de las embajadas y los consulados las restricciones, hasta el último minuto previo al viaje.



PERÚ



-Los pasajeros interesados en entrar a Perú deben presentar una prueba PCR negativa para covid-19, hecha máximo 72 horas antes del embarque.



-Esta prueba NO es necesaria si el viajero presenta el certificado con el esquema completo de vacunación, finalizado mínimo 14 días antes del viaje.



(Además: Ciudad vs pueblo: ¿cuál es la mejor opción para vivir?).



-También es necesario que dentro de las 72 horas previas al viaje, los pasajeros completen una declaración jurada de autorización de salud y geolocalización. Para los vuelos internos solo se solicita una declaración jurada, firmada, en la que conste que no tiene síntomas de covid. También se exige el uso de tapabocas.



ECUADOR



-Todas las personas interesadas en entrar a Ecuador deben presentar una prueba PCR negativa para covid-19, hecha máximo 72 horas antes del embarque.



-Conviene que los viajeros porten el certificado con el esquema completo de vacunación, finalizado mínimo 14 días antes del viaje.



-Pese a lo anterior, los pasajeros pueden estar sujetos a un testeo anticovid obligatorio e incluso a cuarentena.



- Las autoridades hacen pruebas aleatorias a los viajeros que ingresan al país; en caso de resultar positivos para covid, deben cumplir con un aislamiento obligatorio de diez días.



-A la llegada, los pasajeros deben presentar la Declaración de Salud del Viajero.



BRASIL



-Todos los pasajeros deben diligenciar, máximo 24 horas antes del viaje, la Declaración de Salud del Viajero y presentarla a su arribo al país.



(También: Viva se suma a descuentos de Avianca y vende tiquetes a 29.900 pesos).



-Los pasajeros que ingresen a Brasil o transiten por el país deben presentar una prueba PCR negativa para covid-19, hecha máximo 72 horas antes del primer embarque o una de antígenos negativa, tomada como máximo 24 horas antes del primer embarque.



-Los resultados de las pruebas deben estar en inglés, portugués o español.



-Los viajeros no vacunados deberán guardar cuarentena 14 días a su llegada a Brasil.



-Los visitantes con el esquema completo y certificados de vacunación válidos no tienen que guardar cuarentena.



ARGENTINA



-Este país exige a todos los viajeros que quieran entrar a su territorio que tengan el esquema completo de vacunación contra covid-19, y que la aplicación de la última dosis se haya dado como mínimo 14 días antes del arribo.



-Todas las personas que ingresen al país deben presentar una prueba PCR negativa para covid-19, hecha máximo 72 horas antes del embarque.



(Continúe leyendo: Los beneficios que tiene para su bienestar la experiencia de viajar solo).



-Los viajeros deben presentar una Declaración Jurada Electrónica y se recomienda registrarse en la app Cuidar, dentro de las 48 horas de arribo a Argentina.



-También se solicitará un seguro de cobertura para covid.



CHILE



- Esquema de vacunación completo, homologado antes del ingreso a Chile en mevacuno.gob.cl El plazo de homologación de vacunas será informado al viajero en el momento de hacer la solicitud (este puede ser de hasta 30 días corridos).



-Todos los viajeros deben presentar prueba PCR negativa, tomada 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se considera desde el último embarque.



-Pese a llenar los anteriores requisitos, todos los viajeros deben someterse a una prueba PCR en el punto de ingreso; si están vacunados, deben permanecer en cuarentena hasta recibir el resultado; si no tienen el esquema completo, deben hacer cuarentena de siete días mínimo, incluso si el resultado del test es negativo.

Encuentre también en Viajar:

‘Le estamos ofreciendo al mundo seis países en uno’: ProColombia

Estas son las diez mejores aerolíneas del mundo