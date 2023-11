República Checa es más que Praga: la joya escondida de Brno

Sí, sí… Praga es una ciudad encantadora y posiblemente la primera que se nos viene a la mente cuando hablamos de República Checa. Sin embargo, Brno, la segunda metrópoli más grande del país, posee eso que solemos llamar “belleza exótica”. Esta ciudad es como el resultado de poner en un 'shaker' un poco de historia medieval, otro tanto de la Segunda Guerra Mundial, mucha cultura, arte, buena comida y bares muy peculiares. Aquí le contamos un poco para explorar la ciudad.

Llegar a Brno desde Praga es sencillo: puede hacerlo por medio del tren llamado Regiojet. Los precios de los tiquetes empiezan desde los 10 dólares para un viaje de dos horas y media. La otra opción es de tres horas en autobús, desde la estación ÚAN Florenc.



El punto neurálgico de Brno es La Plaza de la Libertad, en donde armoniza el comercio con la arquitectura y todo tipo de actividades. Los restaurantes alrededor de la plaza ponen mesas y sillas para comensales y turistas.



Uno de ellos es Kebab King y, como su nombre lo dice, preparan kebabs. Lo curioso es que este local está justo en el inmueble que alguna vez fue el hogar del físico George Placzek, quien, de 1943 a 1946, fue uno de los líderes de grupo del Proyecto Manhattan —encabezado por el mayor general Leslie Groves y el físico estadounidense Robert Oppenheimer—, el cual desarrolló las bombas nucleares empleadas contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.



Las particularidades

En uno de los costados de la plaza se erige una pieza de granito negro pulido: el Reloj Astronómico de Brno. Pretendían que tuviera la forma de una bala, pero, al final, los brunenses le encontraron forma de vibrador y así le llaman de cariño.



Es una obra realizada por Oldrich Rujbr y Petr Kameník. Diariamente, a las 11:00 horas, expulsa una pequeña esfera de cristal que cae por una de las cuatro aberturas del reloj. Es muy codiciada como souvenir.



Cada una de las piezas es diseñada por el artista Jaroslav Svoboda y creada a mano por artistas vidrieros dirigidos por Lukáš Verner.

A unos cuantos metros de La Plaza está la iglesia de San Jacobo. Lo sorprendente de esta está justo debajo. Se trata de los restos óseos de más de 50 mil personas, cuidadosamente colocados de manera artística para proyectar figuras y sombras.



El osario de Brno es el segundo más grande de Europa, después del de París. Y, a pesar de que data del siglo XVII, fue descubierto en 2001 y se abrió al público hasta 2012.



Al descender por la escalera que conduce a las históricas catacumbas, la luz disminuye. Las paredes, las columnas y los arcos se vuelven de hueso. Se dice que los restos fueron puestos debajo de la iglesia cuando ésta se quedó sin espacio para su disposición en el cementerio.



Los esqueletos hablan y, gracias a su pigmentación, relatan las causas de la muerte de quienes fueran sus propietarios. Los huesos amarillentos revelan que aquellos humanos perdieron la vida por el cólera, mientras que los rojizos fallecieron por causa de la peste.



El osario está dividido en diferentes salas y pasillos, apenas iluminados, que los visitantes pueden explorar. Uno de los puntos destacados es el corredor en forma de cruz, donde los huesos se han dispuesto de manera simétrica. Si está interesado en visitar este lugar, tenga en cuenta que solo puede hacerlo en grupos pequeños y con un guía turístico autorizado. Los recorridos ofrecen una perspectiva única sobre la historia de la iglesia y el destino final de muchos de sus antiguos habitantes.



Mercado del Repollo



Zelný trh (Mercado del Repollo) es uno de los puntos de encuentro favoritos entre los brunenses. Se trata de un mercado de frutas, verduras, flores y artesanías al aire libre que se remonta a la Edad Media. Rodeando la plaza encuentra cafés y restaurantes pintorescos.

El Mercado del Repollo, que ha estado en funcionamiento desde 1190, ofrece frutas, verduras y flores frescas. Foto: iStock

En el centro destaca la Fuente del Parnaso, construida entre 1690 y 1695, con un diseño del arquitecto y escultor austriaco Johann Bernhard Fischer von Erlach, quien tenía una gran influencia del arte barroco. En la base aparece Hércules sujetando a Cerbero con una cadena, y en la cima hay una estatua de la diosa Europa.

A un costado se levanta el Teatro Reduta. Es el más antiguo de Europa Central y en el que el compositor alemán Mozart brindó un concierto cuando tenía 11 años de edad.

La catedral



En la colina Petrov se erige la Catedral de San Pedro y San Pablo. Este templo de estilo gótico del siglo XIII cuenta con un par de torres de 83 metros de altura. Si aguanta la subida y llega a la cima, tendrá una espectacular postal de la ciudad.



Las campanas tienen que sonar tradicionalmente a las 12:00 horas. Sin embargo, esta iglesia las toca a las 11:00, pues cuenta la leyenda que tras varios meses del asedio sueco durante la Guerra de los Treinta Años, el dirigente de las tropas nórdicas, Lennart Torstenson, prometió retirarse el 15 de agosto, cuando escuchara las campanas. Se dice que los pobladores se enteraron de esto y, por ello, las tañeron antes de tiempo.



Vida Nocturna

El sol se oculta y las calles se iluminan con las luces de neón que emanan de los bares. Los jóvenes son los dueños de la noche. Los estudiantes se olvidan de la escuela y sus deberes, solo quieren divertirse, levantar un par de cervezas con sus amigos y gritar a todo pulmón ¡'Na zdravi'! (salud).



Claro, Brno debe proveer esparcimiento para los casi 90 mil estudiantes de las 33 facultades de educación superior que ahí tienen su base. Los bares son los espacios preferidos en un país que tiene el índice más alto de consumo de cerveza per cápita al año (182 litros).



Le compartimos cuatro bares que debe conocer:

- Pivní Burza: El concepto de este bar es muy diferente a los demás establecimientos tradicionales. Opera bajo el modelo de una bolsa de valores. El precio de las cervezas cambia en tiempo real, según la demanda y la oferta. Al entrar al bar le prestan una tarjeta electrónica que le permite pedir cervezas. En las pantallas del bar, verá una lista de cervezas con sus precios, que fluctúan según cuánta gente las está pidiendo. Cuando alguien ordena una cerveza en particular, su precio aumenta ligeramente, y cuando la demanda disminuye, el precio baja.



- Jekyll & Hyde Bar: Si le apasionan las películas clásicas y los cocteles creativos, no tiene que buscar más. Louis Stevenson, autor de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, está presente en cada rincón de este local, tan intrigante como misterioso. Sus cocteles son el sello de la casa, ya que son cuidados a la perfección y con ingredientes de primera. Como sugerencia, pruebe el ‘Intento No. 6, té de la tarde’, una bebida servida con “polvo crujiente”, que no solo es una bolsita de té, también representa la división del alma del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.



- The bar that doesn’t exist: Son tres pisos de libertad creativa sobre las barras. Los cantineros son profesionales y se esmeran en complacer a los clientes que se arremolinan junto a ellos para no perderse la manera en la que preparan los cocteles. Todo un performance. En el lugar cuelgan del techo elegantes candelabros de cristal y hay sofás Chester por doquier. La carta de alimentos es pequeña, pero no hay fallas con lo que se le antoje. Aquí las hamburguesas son las reinas.



- La Gaviota Terraza: Si busca un ambiente rumbero y latino, llegó al lugar indicado. Una cuba tradicional o una caipirinha son clásicos que puede poner a prueba mientras disfruta de una excepcional vista del centro de Brno.

Brno tiene de todo y es una ciudad que se disfruta tanto de día como de noche, ofreciendo opciones para distintos presupuestos e intenciones.



Su esencia de modernidad y frescura, inmersa en un escenario “clásico europeo”, la convierten en una urbe que no se debe ignorar, por nada del mundo, en una visita a República Checa.

Estadía en Brno

República Checa no exige visa para los colombianos en estadías de corta duración. Para llegar a Brno, el rango de precios de los tiquetes de avión es de $2'480.000 pesos colombianos, con escala en Praga. El alojamiento en un hotel de tres estrellas oscila entre $167.000 y $220.000 pesos. Mientras que un hotel de lujo cuesta aproximadamente $390.000. El valor de un pasaje para el transporte público dentro de la ciudad es de $5.000.

MARCO SOTELO

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA