El Gobierno británico de Boris Johnson eliminará las restricciones restantes relacionadas con el covid-19 para los viajes internacionales a partir de fines de esta semana, lo que marca el termino de casi dos anos de medidas.



Aunque ya se habían levantado las normativas más estrictas, la medida será bien recibida por la industria de la aviación y el turismo, que culpan a las medidas de disuadir los viajes.

Actualmente, las personas que llegan a Inglaterra y que aún no se han vacunado contra el covid-19, deben someterse a una prueba antes de su llegada, mientras que todos los pasajeros deben completar un formulario de localización.



Ambos requisitos se desecharán a partir del viernes próximo por la mañana.



La medida es "el último paso importante hacia un viaje aéreo sin complicaciones", dijo un portavoz de Virgin Atlantic.



El anuncio llega luego de que el jueves pasado el sector europeo de la aviación reclamó a los gobiernos de la Unión Europea que "se eliminen todas las restricciones" sanitarias en el sector del transporte en la UE, de igual modo que la relajación de protocolos se está generalizando en otros ámbitos de la vida.



"Muchos Estados europeos han levantado las restricciones internas de covid, como la necesidad de proporcionar credenciales de salud para ingresar a eventos sociales o el requisito de usar máscaras en espacios públicos" por lo que "es lógico eliminar restricciones similares del transporte aéreo", señaló la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europe) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

Tras dos años, Vietnam anunció apertura de fronteras

Después de dos años con sus fronteras cerradas por la pandemia de covid-19, Vietnam se prepara para abrir este martes sus fronteras al turismo internacional mientras sigue la incertidumbre sobre aspectos técnicos de la reapertura, como los visados.



Desde que el gobierno comunista anunció la reapertura a mediados de febrero, los empresarios de la industria aguardan con impaciencia más detalles sobre los requisitos de visados y las normas sanitarias que los turistas tienen que cumplir para prevenir la pandemia.



"La fecha de reapertura no es más que un número en un papel, y no nos atrevemos a confirmar nada con nuestros socios por miedo a que las cosas cambien", se quejaba la semana pasada en el diario VnExpress Pham Ha, empresario del sector turístico.



Chau Cecilia Nguyen, directora de la agencia Urbanist Travel, explicó a la agencia Efe que, según la oficina de Inmigración, "hay un 98 por ciento de posibilidades de aprobar visados de turistas el 15 de marzo, pero hay un 2 por ciento de inseguridad o cambio en el último minuto porque tienen que esperar a la directiva final del Ministerio de Salud".



Como la mayoría de operadores, Urbanist Travel no ha hecho ninguna promoción en el extranjero hasta tener claro el procedimiento, que seguramente se publique este martes.



Esta incertidumbre resta competitividad a Vietnam frente a países competidores de la zona como Indonesia, Filipinas o Tailandia, que han ido relajando los requisitos de entrada en los últimos meses.



La reapertura de Vietnam ha venido precedida de unos meses de transición que han permitido la llegada controlada de unos 49.200 viajeros internacionales en los dos primeros meses del año, un hito tras dos años en que solo los trabajadores extranjeros expertos y los vietnamitas repatriados podían entrar en el país.



Desde que el covid-19 obligó a Vietnam a cerrar sus fronteras en marzo de 2020, el hasta entonces boyante sector turístico ha sido el gran sacrificado de la economía de Vietnam, mientras la industria ha conseguido mantener su funcionamiento, excepto en las semanas más crudas de la pandemia.



Tras recibir a 18 millones de turistas foráneos en 2019, el sector espera alcanzar los 5 millones en 2022, una cifra relativamente modesta, pero Pham Ha señala que "con la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, cinco millones serán un hueso duro de roer".



La reapertura se produce en el momento en que Vietnam tiene más contagios que nunca de covid-19, con una media de 239.000 infecciones diarias en la última semana, aunque la alta tasa de vacunación, con más del 90 por ciento de la población objetivo con dos dosis, ha permitido que el sistema sanitario resista.

Con información de Bloomberg y EFE

