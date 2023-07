El reconocido Museo Casa de Moneda en Bogotá abre sus puertas nuevamente al público este domingo 23 de julio a las 12 p. m., después de casi tres años de estar en proceso de intervención. El domingo y todos los días la entrada al museo será gratuita.

Nuevo museo, nuevas historias

La reapertura estará acompañada de eventos especiales: las maquinas que hacían las monedas en siglo XX se pondrán en funcionamiento para que los visitantes vean en vivo y en directo cómo se acuñaban las monedas en ese entonces. Estas piezas se van a regalar al público.



Igualmente habrá un espectáculo de magia enfocado en el movimiento de manos y el ejercicio de aparecer monedas y medallas. Esta sección será dedicada a los niños.

La Casa Museo de Moneda es patrimonio arquitectónico de Bogotá y fue totalmente restaurada para la inauguración. En términos de la colección, se hizo toda una renovación museológica: hay nuevas vitrinas, salas con diferentes desarrollos gráficos donde hay murales inspirados en el siglo XVIII, nuevo sistema de iluminosidad y seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Analista del Banco de la República aceitando una prensa acuñadora manual. Foto: Milton Díaz. El Tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Vitrinas en el Museo Casa de Moneda Foto: Cortesía.

Facebook Twitter Linkedin

Patio del Museo Casa de Moneda Foto: Milton Díaz. El Tiempo

(Siga leyendo: Conozca los planes en Bogotá para este fin de semana)

Este museo se inauguró en 1996. "Luego de 25 años, el museo que se inauguró en 1996 estaba caduco, ya se veía un poco viejo", afirmó Sigrid Castañeda, curadora de la nueva colección numismática, quien explicó que en 2019 se tomó la decisión de cerrar la casa museo, con el fin de empezar la investigación y búsqueda de nuevas piezas para la colección. La restauración inició en septiembre de 2021.



La curadora dijo que en ese año, se realizó un estudio para conocer a los públicos de las casa museo. "Se consultaron más o menos 860 personas, entre niños, adultos, estudiantes, numismáticos, especialistas e historiadores y se les preguntó, por ejemplo, qué querían ver en el museo, qué sentía que no estaba representado", dijo Castañeda.



El estudio de público reveló que a los visitantes los motivaba conocer quiénes fueron las personas que circularon los billetes y las monedas de la colección, "los niños querían saber cuanto costaba un carruaje en 1700 y compararlo con el costo de un vehículo en la actualidad", cuenta la curadora. Los consultados también dijeron que en el anterior museo no estaban representadas las voces de las personas esclavizadas, comunidades indígenas o mujeres.

(Vea también: Viajes gratis a Finlandia, estos son los detalles que debe conocer)

¿A qué se le ha dado valor a lo largo de la historia?

Esa es la pregunta que plantea la nueva colección de Museo Casa de Moneda y se propone resolver a través de la exposición de historias de comunidades indígenas, de las que alguna vez fueron esclavizadas y de mujeres que la historia invisibilizó.



"Cuando se piensa en valor, se piensa en monedas, billetes, tarjetas o bitcoin", apunta Sigrid Castañeda. Sin embargo, la Nueva Casa Museo de Moneda busca romper ese paradigma.



En Leticia hay una sede cultural del Banco de la República, en la que sabedores y sabedoras indígenas relataron que es valioso para ellos. Por eso, en la colección que abrirá el domingo, se podrá encontrar sus voces explicando que el agua, la naturaleza y los animales es lo que consideran valioso y que en realidad, el dinero pasa a segundo plano.



Asimismo, habrá espacio para relatar la vida de mujeres poseedoras grandes riquezas: "Tenemos la historia de una indígena del siglo XVII, encontramos su testamento en el que hacía un recuento de cuantas tierras tenía y contaba sobre una pintura que había mandado a hacer", narra la curadora Castañeda.

Este ejercicio de indagar la relación mujer y dinero, sirvió para "descubrir que las mujeres si cumplieron un lugar muy importante a lo largo de la historia, por ejemplo, en sitios donde normalmente se pensaba que las mujeres no tenía voz, si la tuvieron: las indígenas gozaron de un papel muy importante dentro de las sociedad coloniales", explica Sigrid Castañeda.



Otra figura clave en la exposición es la comunidad afro. Se reflexiona sobre su rol en época colonial y de conquista, en las que fueron desligados de su humanidad y se les dio un precio. Para reivindicar y representarlos, el discurso de la Casa Museo se transformó, tal como lo menciona la curadora "todo ese oro y plata que se ve en las salas dedicadas al siglo XVIII y XIX, no es que saliera de la nada, fue traído por manos africanas, mestizas y mulatas, ellos van a estar aquí representados, no como un objeto de valor sino como personas que ayudaron a construir la historia de Colombia".

Facebook Twitter Linkedin

Segundo piso del Museo Casa de Moneda. Foto: Cortesía

Envíenos sus comentarios y sugerencias a Vida@eltiempo.com

Más noticias en EL TIEMPO