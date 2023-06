Desde hace algún tiempo los usuarios se han quejado por los malos servicios que han recibido frente algunas aerolíneas que no han podido brindar la calidad de servicio que esperan los clientes.



Demoras en los reembolsos, los cambios de itinerarios, las pérdidas de los vuelos, la compra de los tiquetes y los problemas con el equipaje son algunas de las molestias, según una investigación realizada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.



De hecho, otra de las inconformidades que suelen presentar las personas, pero que no son tan recurrentes, es la incomodidad frente a los puestos de los aviones, considerando que actualmente este suele ser uno de los medios de transporte más usados a nivel mundial por quienes deciden viajar distancias cortas o largas.



Por tanto, Alejandro Núñez Vicente, procedente de Madrid, se encargó de diseñar sillas para aviones de dos puestos denominadas Chaise Longue, las cuales han dado de qué hablar alrededor del mundo.

El joven de 23 años quiso crear sillas que pudieran darle más espacio a las piernas, de modo que las personas pudieran estirarlas, por lo tanto, sus sillas tienen la capacidad de ofrecer la comodidad que cualquier persona desearía tener a la hora de realizar un viaje a larga distancia.



No obstante, Núñez Vicente es consciente de que algunos usuarios puede que no les parezcan atractivos este tipo de asientos, por lo que aclaró que su objetivo no era erradicar las sillas comunes, pero al menos sí sueña con ver a Chaise Longue en la parte del medio de un avión, según CNN.



Las aerolíneas han considerado esta como una opción para aumentar la cantidad de pasajeros, así lo hizo saber el citado medio: "Muchas compañías aéreas y grandes empresas del sector intentan presionarnos para que pongamos más pasajeros en los aviones", dice el diseñador de este prototipo innovador.

Entretanto, Núñez mencionó que ha estado viajando de forma recurrente para asistir a eventos aeronáuticos, conocer más sobre el tema y así seguir innovando.

