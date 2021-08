Reglas de salud para el regreso de los cruceros a Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió una nueva resolución (No. 1123 de 29 de julio de 2021) que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus covid-19 en actividades relacionadas el arribo, estadía y zarpe de naves de pasaje dentro del territorio nacional.



Entre otras medidas ordena que los barcos tengan la capacidad de hacer pruebas de covid-19 a bordo. Adicional, tendrán que contar con la posibilidad de practicarlas en tierra en caso de que se requiera.



Estas son las normas del protocolo:



- Desinfectar diariamente las áreas de embarque, filtros de seguridad, cubículos de las autoridades y de check in, así como de zonas comerciales.



- Reportar inmediatamente a la secretaria departamental, distrital o municipal de salud cualquier caso sospechoso que se presente en el puerto y activar el protocolo correspondiente, así como disponer de un área para el aislamiento de casos sospechosos de covid-19.



Recuerda los protocolos básicos de bioseguridad:



- Limpiar y desinfectar los sitios y elementos con los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas pueden entrar en contacto con el virus durante el proceso de abordaje, tales como taquillas, sillas, pasamanos, entre otros.



- Prohibir el consumo de alimentos y bebidas.



Para el desembarque de pasajeros y tripulantes incluye:



- ”La nave a través del agente marítimo debe presentar a la autoridad sanitaria, el listado de todas las personas que tienen intención de desembarcar en puerto y cada una de ellas deberá hacer entrega del documento de declaración en donde especifique que no presenta sintomatología asociada a la covid-19, que no ha estado en contacto los últimos 14 días con personas positivas, que se comprometen a portar los elementos de protección personal en tierra, a dar cumplimiento a las medidas establecidas en tierra tales como aforos, distanciamiento, entre otros, y ejercer la disciplina del autocuidado”.



- Después de la visita oficial por parte de las autoridades competentes y se tenga el visto bueno, podrán desembarcar.



- Las personas que sean sospechosas o positivas para el virus no podrán bajarse, ni tampoco aquellas con las que tuvo contacto.



Para pasajeros y tripulantes:



- En caso de ser positivo asintomático y requerir bajarse en la ciudad, debe contar con un seguro de viajero con la cobertura de covid-19, reserva de alojamiento y hospedaje por 14 días, documento que lo compruebe y certificación del compromiso de pago al lugar en donde se quedará guardando cuarentena.



- “En caso de que el buque se encuentre en cuarentena y un turista o tripulante requiera bajar, este deberá presentar la prueba PCR covid-19 negativa, la cual será realizada por el barco o agencia marítima y avalada por las secretarias de Salud de la jurisdicción, especificando el tipo de prueba”.



- Al menos 95 % de la tripulación debe estar vacunada contra la covid-19. En caso contrario, podrá presentar una prueba PCR negativa con una anterioridad de máximo 72 horas.