Un recorrido por el Vaupés y el mito fundacional de Yuruparí

Un enorme güío subía de Brasil y cargaba en su lomo multitud de indígenas, fue remontando el río Vaupés y donde se detenía se iban formando los pueblos con los indígenas que se quedaban; así llegó hasta el Raudal de Yuruparí. De esta manera se pobló el Vaupés según cuenta el historiador Milcíades Borrero.



Le sugerimos: ¿Qué le piden para ingresar a vuelos nacionales o internacionales?



Este departamento es el más rico en etnias indígenas en Colombia y por lo mismo el más denso en saberes y tradiciones ancestrales. Cubeos, tucanos, desanos, guananos, yukunas, baras, kabiyaris, barazanos, yurutís, carapanes, arapazos, taiwanos y makunas, son algunas de las comunidades.

Al Vaupés se debe ir con el espíritu limpio y abierto para comulgar con las fuerzas misteriosas que bullen en la selva y en el río, para confrontar nuestras realidades urbanas y consumistas con la sencillez y simplicidad del diario vivir de los indígenas y para maravillarnos ante la majestad de los escenarios naturales.



El Vaupés es territorio de leyendas e historias fantásticas, como la que narra que “en aquellos tiempos” subían los indios del Amazonas, penetraban por el Vaupés apresaban indígenas, los engordaban y luego los devoraban.



De interés: Colombia fue aceptada en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo



De hecho en Mitú alguno de los nombres de los ajíes que los indígenas venden significa en castellano “para comer blanco”. Otra historia cuenta que Adolfo Eichmann estuvo en Mitú dos días en 1954 y fue recogido por un avión que lo llevó a Argentina donde en 1.960 fue secuestrado por los cazadores de criminales nazis.



El mito más importante de la selva amazónica es el de Yuruparí, mito fundacional, comparado con el Popol Vuh de los Maya Quiché. El mito que se originó en las selvas del Brasil y viajó hacia las selvas colombianas especialmente al Vaupés, tiene varias versiones, esta es la más aceptada y la he tomado de internet. ”Seucy comió la fruta prohibida (¿Eva?) del Pihcan y el jugo, que es el semen del sol, la dejó encinta y nació Yuruparí que significa “engendrado de la fruta prohibida”.



El muchacho es elegido chamán y cacique de la tribu y viene a cambiar las leyes matriarcales y caóticas por las leyes del sol que son patriarcales y ordenadas. El mito de Yuruparí explica el origen del mundo, la fertilidad, la resurrección, la lucha de poderes, la venganza y el establecimiento de las normas. Según el mito la tierra se pobló debido a la fecundación de las mujeres que diez lunas después dieron a luz.”(www.colparques.net>yuru).

Mitú se ubica a la derecha del río Vaupés. Foto: Andrés Hurtado García

Viajar al Raudal de Yuruparí, llamado también Cachivera del Diablo es una peregrinación a la entraña más sagrada e íntima de las etnias del Vaupés. Allí se va, pues, como peregrino y no como turista. Yo he llegado por las dos formas posibles: por Mitú y por Carurú.



Mitú es una población amable situada en la margen derecha del río Vaupés. Allí contratamos la canoa que nos llevó a Mauricio Soler, a Wilfredo Garzón y a mí, a lo largo de siete horas, remontando el río y sorteando varias cachiveras hasta llegar a Yuruparí. El viaje es largo y se puede hacer en dos etapas durmiendo en alguno de los poblados indígenas del recorrido. En mi primer viaje a Yuruparí, nos detuvimos unas horas en Circasia, poblado marginal del río y cercano a Yuruparí. Un caño de aguas rojas, producto de los ácidos húmico, fúlvico y tanino que se encuentran en los suelos de arenas blancas de la selva y que se denominan catingales, da vida al poblado.



También: Requisitos de ingreso de 16 países en el marco del covid-19



Es uno de los caños más bellos de la selva. Allí nos mostraron un dedo gordo de un pie que tenían en una botella con alcohol. Un muchacho estaba nadando en el Vaupés y un caribe, que es un pez más grande y agresivo que la piraña, le cercenó el dedo. Un indígena que pescaba agarró tiempo después un pez caribe que resultó ser el culpable del “dedicidio” pues le encontraron en el vientre el dedo cercenado. El estruendo del Raudal se oye desde lejos. Se entra a un gran lago que ha formado el agua al salir con fuerza y chocar contra las paredes ribereñas. El espectáculo es soberbio, una cascada de unos 10 metros de altura se extiende de orilla a orilla cortando la navegación del río.



Era verano y el espectáculo de unas cabelleras vegetales largas y verdes que cubrían toda la cascada entre las cuales el agua se escurría perezosa parecía arrancado del primer día del Génesis.



Aquí los indígenas nos contaron una variante del mito fundacional. Habla del incesto porque el sol tuvo amores con su hija en la profundidad de la selva pensando que nadie los veía. Pero hubo un insecto que los vio, “el ruegadiós”, que con su flauta comenzó a pregonar por todos los rincones de la selva el incesto del sol; una vez al año se celebra la fiesta del Yuruparí que recuerda este amor prohibido. Las mujeres no pueden asistir a la fiesta y si lo hacen una maldición recaerá sobre ellas. Los blancos afortunados que han tenido la suerte de asistir recuerdan con la piel erizada el lúgubre sonido de la flauta como si viniera de un más allá y recogiera todo el dolor irredento de la selva. El río también se unió a la tragedia del sol y se quebró formando el inmenso escalón que es el Raudal de Yuruparí o del Diablo.

Vaupés es el departamento con más etnias indígenas del país. Foto: Andrés Hurtado García

Nos bañábamos en las pocetas de la orilla y mirábamos las garzas que pescan sobrevolando el raudal o posadas sobre las trenzas vegetales en la mitad del río. ¿Esas garzas, blancas, inmaculadas, serán las almas de los indígenas que se han ahogado en el Raudal? Alejándonos del río nos metimos a la selva durante ocho días. Marchábamos siempre en silencio atentos a los ruidos de la manigua. Una noche oímos los rugidos de un jaguar muy cerca de nuestras carpas. Sabíamos que no nos haría nada, que no nos andaba buscando, pero la sangre se nos heló del susto.



La selva de noche es un mundo de susurros, de aullidos lejanos asordinados, de eructos, de suspiros. La selva crece de noche. De día encontrábamos grandes arañas, lagartos de vivos colores, un ratoncito muy raro que se dejó acariciar, hongos muy vistosos. Varias serpientes venenosas se cruzaron a nuestro paso. Encontramos varios troncos con rayones en la corteza a la altura de uno o dos metros. Es el método que los tigres utilizan para afilar sus garras. Nos divertimos mucho con una manada de micos que nos tiraban pepas y ramas de los árboles.



Además: ¿Qué propone la OMT para salir de la crisis en el sector del turismo?



Todavía permanecimos tres días más en el Raudal conviviendo con los indígenas y acompañándolos en sus quehaceres. Las mujeres son las encargadas del cuidado de las chagras (sembrados) y los hombres de la cacería. El regreso no lo hicimos por Mitú. Aguas arriba de Yuruparí alquilamos una canoa que nos llevó en cinco horas hasta Carurú remontando el río. Allí tomamos el avión carguero que nos llevó a San José de Guaviare. ¿Qué nos dejó Yuruparí? Un deseo inmenso de volver a internarnos en la selva y sentir en el cuerpo y en el alma toda su magia y sus misterios.

Vaupés es, además, un departamento con una amplia biodiversidad. Foto: Andrés Hurtado García

Si usted va...

A Mitú se llega en avión de Satena desde Bogotá y Villavicencio. De Mitú en lancha remontando el río Vaupés en siete horas se llega a Yuruparí. Desde Villavicencio y desde San José de Guaviare se llega a Carurú en avión carguero y desde allí en lancha a Yuruparí bajando el río Vaupés.



Mitú es una ciudad tranquila, se va a pie a todas partes. Hotel y restaurante La Vorágine frente al río y cerca el centro. Se consiguen buenas artesanías. Mitú es una ciudad suficientemente abastecida. La población indígena es mayoritaria en la ciudad.



Andrés Hurtado García

Para El Tiempo

Más noticias de Turismo

Vitrina Turística de Anato: del 28 al 30 de abril, en Bogotá

Alemania prohíbe vuelos provenientes de países con variantes del covid

¿Por qué es importante vacunar a los profesionales del turismo?