Caminata de tres horas para conocer la París de Gabo

Si para Ernest Heming-way París era una fiesta, para Gabriel García Márquez fue su purgatorio. El cielo y el infierno, dependiendo de la época en la que vivió en la Ciudad Luz.



Entre Gabo y París hubo una historia de excesos en lo bueno y lo malo; como si de un matrimonio se tratara, el escritor colombiano y la Ciudad Luz se acompañaron en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad.

Las notas autobiográficas de Gabo así lo constatan. En emotivas cartas que enviaba a sus amigos en Colombia narró cómo su primer viaje a París se convirtió en una pesadilla debido a penurias atadas al hambre, el frío y la pobreza de sus días de corresponsal. Sin embargo, con los años sus misivas escritas en viajes posteriores daban cuenta de ser el centro de los agasajos más aristocráticos de esa ciudad.



La capital francesa no solo era su sueño cuando cumplía 20 años, con el tiempo se convirtió en fuente de fascinación y lo llevaría a conocer de cerca la vida bohemia que lo sedujo y a tener enfrente a sus ídolos literarios, como Julio Cortázar y Hemingway. A este último se lo cruzó una tarde, como el propio Gabo lo contaría en el ensayo My Hemingway personal: “Lo reconocí de pronto, paseando con su esposa, Mary Welsh, por el Bulevard Saint-Michel, en París, un día de la lluviosa primavera de 1957. Caminaba por la acera opuesta en dirección del jardín de Luxemburgo y llevaba unos pantalones de vaquero muy usados, una camisa de cuadros escoceses y una gorra de pelotero...”.



Justamente valiéndose de anécdotas como esta, el Instituto Cervantes de París trazó la Ruta Gabriel García Márquez, que permite conocer vivencias y lugares representativos y determinantes del nobel colombiano en la capital francesa.



Durante una caminata de tres horas a paso lento, los admiradores de su vida y obra repasan los momentos más importantes de sus estancias en París y aprenden de la historia de esta mágica ciudad. Este paseo literario se puede realizar los domingos, previa reservación.

Tres momentos claves

Eduardo Navarro, responsable de las actividades culturales del instituto, asegura que la ruta tiene como objetivo relacionar París con Gabo y la influencia de esta ciudad en su obra. Y cuenta que el escritor inglés Gerard Martín, biógrafo autorizado del nobel colombiano, fue el encargado de seleccionar los 26 puntos de la ruta, que van desde el Hôtel des Trois Collèges, donde escribió El coronel no tiene quien le escriba, mientras vivía en medio de la más dura pobreza, hasta su lujoso apartamento en la Rue du Bac, donde se reunía con escritores, artistas y políticos franceses durante sus visitas ya consagrado como premio nobel de literatura.



En la ruta se visitan cafés del barrio de Saint-Germain como The Old Navy, Les Deux Magots y Café Le Fleur, lugares de asidua visita del escritor durante las temporadas que vivió en París y de las cuales su biógrafo destaca tres momentos:



-Diciembre de 1955. Gabo llega a París como corresponsal para medios escritos de Colombia, se aloja en un pequeño hotel cerca de la Universidad Sorbona. Durante esta primera estancia visita con frecuencia el puente de Saint-Michel, el barrio latino y el barrio de Montmartre.



-Mayo de 1981. Gabo es invitado, junto con Julio Cortázar y Carlos Fuentes, a participar en la toma de posesión de François Mitterrand en el Panteón.



-1993. Gabriel García Márquez y su esposa, Mercedes, compran un apartamento en la prestigiosa Rue du Bac; allí recibían habitualmente a sus amigos mas cercanos.



Diana Otero, colombiana residente en París, había escuchado anécdotas de la vida del escritor colombiano, pero no sabía lo mucho que París había calado en su vida y obra: “Me llama la atención lo diferente de cada época en que Gabo visitó o vivió en París; me encanta su obra y me emociona saber que recorro los pasos que él dio en esta ciudad”.



Bares, teatros, cafés y hoteles son parte de la ruta por esta ciudad, a la que el escritor le impregnó parte de su folclor caribe, pues solo así, con los recuerdos de su natal Aracataca, pudo sortear la soledad que lo atropellaba mientras cazaba a sus maestros literarios y tejía amistades que lo acompañaron hasta el fin de sus días. Tanto quedó de París en las obras de Gabo como de él en las calles y los sitios históricos de la Ciudad Luz.

Diez puntos imperdibles

Hotel Des Trois Coleges: 16 Rue Cujas 75005

Pantheon: Place du Pantheon 75005

Cine Le Champo: 51 Rue Écoles 75005

Restaurante L’Acropole: 3 Rue de L’École 75005

Cabaret L’Escalade: 15 Rue de L’École 75005

Café Old Navy: 150 Boulevard Saint- German 75006

Place Saint- Germain Des Pres Café de Flore: 172 Bd. Saint-Germain 75006

Apartamento de Gabriel García Márquez (1993): 41 Rue de Bac 75007

Olympia Hall: 28 Bd. des Capucines 75009



Costo : 7 Euros por persona



DIANA JALLON

ESPECIAL PARA EL TIEMPO