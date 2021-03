Estos son los cuidados que debe tener para viajar en Semana Santa  

En las últimas semanas países en el mundo han anunciado un alarmante aumento de casos por coronavirus. Se hablaría de una tercera ola de contagios la cual Colombia también tendrá que atravesar.



Por esta razón los colombinos están llamados a la mesura y al autocuidado ya que se acerca Semana Santa, un tiempo dedicado para descansar, reflexionar así mismo para viajar y visitar a nuestros seres queridos. (Vea también: Seis ciudades de México para visitar en Semana Santa)

Es claro que las reuniones sociales, la apertura de la economía y el regreso progresivo a la nueva normalidad en tiempos de pandemia son necesarias, pero deben ir acompañadas de un estricto trabajo de autocuidado.



Nuevamente las UCI´s comienzan a ocuparse y la decisión por la vida puede estar hoy en nuestras manos, antes que en las manos de los profesionales de la salud.



Para Diego Sánchez Camacho, decano de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz “Viajar o vacacionar es una actividad que perseguimos por los beneficios psicológicos que produce, investigaciones asocian este comportamiento a la genética, a la relación con la felicidad o la longevidad.



"Las sociedades occidentales y urbanas encuentran en esta actividad la necesaria reducción de estrés, ansiedad, aumento en las relaciones sociales significativas, posibilidades de descubrir el propio potencial en actividades alternas a lo cotidiano" puntualiza.



Hay sin duda un anhelo de vacacionar y la Semana Santa es uno de los momentos preferidos por los viajeros, confluye la disponibilidad de tiempo de toda la familia y parece el momento perfecto para hacerlo, sin embargo, ¿Es un buen momento para vacacionar?



(Le puede interesar: Royal Caribbean vuelve desde junio con viajes al Caribe desde Bahamas)





El Dr. Sánchez nos da los siguientes consejos para tener en cuenta durante la Semana Santa



1. ¿Cuál es la motivación de nuestro viaje? Si el descanso, afecto familiar, contacto con los seres amados es la prioridad, debemos ser mucho más selectivos en la elección del lugar de reunión para evitar un mayor riesgo.



2. La economía debe mantener su reactivación, pero no debemos perder el buen juicio por el afán consumista. El descanso, la reflexión y el contacto no se basan en el gasto y uso de bienes y servicios, podemos replantear acciones que guardando la economía también resulten en un mayor beneficio para todos.



3. No todas las personas cercanas son saludables. Somos presas fáciles de una equivocada interpretación del entorno, miramos con duda al vecino que no nos agrada, al congénere en el transporte público y ajustamos el tapabocas rápidamente, pero somos complacientes con los amigos y familiares y aquí ponemos en riesgo la vida de todos. Con la excepción de los del hogar nuclear, la conducta de prevención debe ser con todos.



4. Otro error del viajero es creer que, en lugares abiertos, en medio de una caminata, al sonido de una hermosa cascada el virus ha desaparecido y disminuye el autocuidado. Si bien se disminuye el riesgo ambiental, la percepción de menor riesgo nos lleva a conductas de alto riesgo, nos acercamos a los ajenos, consumimos alimentos sin precauciones y otras acciones inadecuadas.



5. Es un error considerar que porque se inició el programa de vacunación el riesgo ha disminuido. Basta con recordar que los colombianos que están siendo vacunados son aquellos que menos salen de su hogar, pero que tenían riesgo precisamente por los que salimos de él.



6. El acuerdo es Estado- Ciudadano y Empresario, el camino de la reactivación general y del turismo depende de que cambiemos ganancias inmediatas por ganancias futuras.



7. Esté ALERTA cuando se sienta confiado, es en ese momento que usted y su familia “bajan la guardia”, es allí cuando asecha el contagio.







Con información de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz

REDACCIÓN VIAJAR

