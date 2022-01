Llega el primer puente festivo de 2022, también conocido como puente de Reyes, el fin de semana que aprovechan quienes salieron de sus ciudades para regresar, mientras otros lo utilizan para viajar y vacacionar. Independientemente, de cual sea su caso, es importante que no conducir con precaución si va por carretera.



"Es fundamental que todos tengamos en cuenta nuestro papel y responsabilidad en las vías con el fin de contribuir a la reducción de siniestros viales en el país", resaltó Ángela María Orozco, ministra de transporte.

Por su parte, la cartera trabaja de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, para garantizar la seguridad de los viajeros y mitigar la accidentalidad. De hecho, actualmente, hay varios 'Puntos seguros' donde se realiza la inspección preventiva de los vehículos.

Estos puestos de control están ubicados en los corredores con altos índices de siniestralidad y buscan que los conductores revisen sus llantas, frenos, espejos, luces, entre otros aspectos que garantizan las condiciones de su vehículo para viajar por tierra.



Haga una revisión total de las condiciones de su vehículo antes de salir. Foto: iStock

Recuerde que se espera alto flujo vehicular por las principales carreteras del país, así que anticipe su viaje, infórmese del estado de las vías y siga estas recomendaciones de la revista 'Motor'.



- Defina su ruta: no se trata solo de conocer el trayecto, también hay que tener presente el número de peajes, dónde hay estaciones de servicio, cuáles son los desvíos, las variantes y los posibles lugares de riesgo. Además, debe conocer la situación de las zonas por donde se va a desplazar.



- Revise su vehículo: sincronización, alineación, balanceo, revisión de filtros, correas, llantas (incluso la de repuesto), sistema de refrigeración del motor, luces, espejos, desempañadores y parabrisas. No olvide probar los frenos.



- Verifique la seguridad pasiva: recuerde chequear el buen funcionamiento de los airbags, cinturones de seguridad, apoyacabezas y la carrocería en general. Evite las reparaciones defectuosas, pues ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Procure hacer pausas para que no desgastarse manejando. Foto: iStock

- Kit de carretera: no es solo tenerlo, lo más importante es que todos sus elementos estén en buen estado y que el extintor de carga no esté vencido.



- Lista de imprevistos: por ahí dicen que es mejor prevenir que lamentar, así que realice un listado con las posibles situaciones inesperadas que podrían presentarse durante el viaje y cómo solucionarlas. Es decir, alguien se puede marear, entonces incluya en su equipaje pastillas para el mareo.



- No exceda el tiempo de manejo: procure tener un copiloto que sepa manejar para que lo releve durante el viaje, de lo contrario, se recomienda no conducir por más de 8 o 10 horas. Además, haga "pausas activas durante las jornadas de manejo cada dos horas o 200 km", explica la publicación mencionada.



- No interrumpa su ciclo biológico: procure dormir como lo haría en un día normal, es decir, no madrugue demasiado para salir a la carretera o, por lo menos, descanse lo suficiente antes de tomar el volante. Asimismo, respete sus hábitos alimenticios y coma a las horas habituales, ello lo mantendrá en equilibrio y con energía.



Respete las normas de tránsito. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

- Evite estímulos que alteren su sistema nervioso: no ingiera alcohol, nicotina o altos niveles de cafeína. Tampoco coloque la música a niveles muy elevados y, especialmente, evite discusiones con sus acompañantes.



- Conduzca con prudencia y respete las leyes de tránsito: básico, mantenga la distancia prudencial con otros carros, use las luces, pero sin encandelillar al conductor de enfrente, no adelante en curva, no exceda los límites de velocidad y, en general, no olvide que su responsabilidad es que todos lleguen a salvo a casa.

