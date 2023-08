El descanso es necesario, sus efectos en la salud están más que comprobados: Se experimentan cambios en mente y cuerpo como descenso del estrés y reducción de los efectos perjudiciales del insomnio, cefaleas, problemas cardiovasculares, además de la mejora de la función intelectual, aumento de la creatividad, energía y sensación de bienestar.



Por eso los médicos son los más entusiastas y promotores de que tomemos periodos de descanso, procuremos desconectarnos de la rutina cotidiana y tengamos, así sea una breve escapada vacacional.

Como en tiempo de descanso se modifica la dinámica familiar, es importante que considere los cambios en los horarios, en la alimentación y que procure que el descanso, así sea un par de días, se convierta en un momento agradable y de unión. Evite los excesos de licor, de sol y también de tecnología (pantallas de celulares, tabletas, etc), y busque, en cambio, que se promuevan los espacios que brinden alegría y tranquilidad.

A las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), etc, Manuel Pacheco, médico especialista en medicina interna y neumología, les recomienda que se preparen para disfrutar de sus vacaciones (cortas o largas), que se tomen este periodo para descansar y relajarse “porque necesitamos tener un equilibrio mental para poder tener un buen control de nuestras enfermedades”.

Facebook Twitter Linkedin

Evite peso de más. Tenga en cuenta que deberá trasladar la maleta de un lugar a otro. Foto: Istock

En este sentido, aconseja:

• No caer en excesos. No abandonar los esquemas de sus tratamientos, pues siempre existirá la tentación de no tomar los medicamentos mientras se encuentran en alguna celebración, lo que pone en riesgo la salud.

• En el caso de los pacientes diabéticos, el control de los productos con azúcar debe ser muy estricto. Así mismo, deben ser cuidadosos con el consumo de bebidas alcohólicas y verificar las contraindicaciones de sus medicamentos, pues con algunos no se pueden tomar con licor.

• Mantener todos los cuidados y recomendaciones para protegerse de las infecciones respiratorias y, por supuesto, del covid-19. Así haya una ostensible disminución de casos, esto no significa que haya desaparecido del todo.

• Recuerde que el lavado de manos con agua limpia y jabón lo protege de la propagación de microbios y de enfermedades.

• Si va a salir fuera de la ciudad con su familia, lleve sus medicamentos, no olvide sus documentos de identidad y verifique sus afiliaciones al sistema de salud y/o planes adicionales de salud (seguro médico). Algunos pacientes tienen sus dispositivos de monitoreo y, por eso, es bueno que los puedan transportar para que en caso de que haya algún signo o síntoma, logren realizar una evaluación y definan si van a servicios de urgencia.

• Antes de viajar se deben consultar los requisitos, las restricciones y las situaciones locales del destino que visiten.

• Identificar la red de urgencias de su respectiva EPS es imprescindible si van a salir de su ciudad de origen. Y tener los datos de los contactos médicos para teleconsultas.

• No olviden llevar números de teléfono de emergencia, entre ellos información de contacto del pediatra y del proveedor de atención médica de la familia, servicios de emergencia locales, proveedores de servicios de emergencia en carreteras y la línea de ayuda para casos de intoxicación. Incluyan los formularios de antecedentes médicos para cada miembro de la familia.

Que no le falte

A la hora de viajar lleve sus medicamentos habituales y los de miembros de su grupo familiar como niños, embarazadas y adultos mayores. Tenga en cuenta todo lo que haya prescrito su especialista médico: pastillas para la presión, la diabetes, el control hormonal, el acné, etc. No olvide que viajar al extranjero con determinados medicamentos exige un cuidado adicional, ya que cada país tiene sus regulaciones y condiciones. En estos casos, lleva el empaque original y la fórmula médica, asegurándose de que ambos nombres coinciden. No asuma que en ese destino encontrará medicamentos comunes con la misma facilidad que aquí.

Ser precavido vale por dos

Facebook Twitter Linkedin

En un viaje el Botiquín no puede faltar. Foto: iStock

Si opta por no salir y prefiere quedarse en casa, mantenga al menos un botiquín de primeros auxilios en su hogar. Sin embargo, sea precavido y no olvide tener otro en su automóvil y uno más pequeño en su maleta de viaje porque le pueden ayudar a responder eficazmente ante lesiones y emergencias comunes en cualquier salida.



• Compre su botiquín en una farmacia o ármelo de acuerdo con sus necesidades. Guárdelo en un lugar fácil de alcanzar y fuera del alcance de los niños pequeños. Asegúrese de que los niños con más edad comprendan el propósito de los botiquines y sepan dónde están.



• Si sale de viaje, haga una lista de las cosas para llevar, incluya cualquier medicamento que pueda necesitar: mascarillas faciales, pañuelos desechables, desinfectante para manos a base de alcohol (por lo menos 60 % de alcohol), pañitos desinfectantes (por lo menos 70 % de alcohol). Además del manual de primeros auxilios, incluya en su botiquín:​

Curas o banditas: son esenciales para prevenir y tratar las heridas o posibles ampollas producto de largas caminatas.



Gasas y limpiadores de heridas: es fundamental contar con un producto antiséptico y gasas para poder desinfectar cualquier lesión.



Antibióticos: previamente es necesario acudir al médico para que le formule los que le ayuden a tratar posibles infecciones bacterianas.



Antiinflamatorios y analgésicos: en caso de que se presente fiebre, dolores de cabeza y heridas es útil contar con ibuprofeno o paracetamol.



Repelente: las picaduras de mosquitos son molestas, algunas pueden ser peligrosas por eso es recomendable llevarlo. Este debe aplicarse en todo el cuerpo, no solo en la piel expuesta sino también sobre la ropa; ideal que sea luego de aplicar el protector solar.



Protectores de estómago y antidiarreicos: los cambios alimenticios en la mayoría de los casos pueden generar malestares, llevar antiácidos puede hacer que el viaje no se convierta en una pesadilla.



Antihistamínicos para las alergias alimentarias e inyecciones de adrenalina para los casos urgentes mientras se accede a una atención médica.



Antieméticos: nunca está de más cargar con medicamentos que prevengan los mareos y las náuseas provocadas por los cambios climáticos y de altura.



Protector solar: exponerse al sol sin esta protección puede generar insolaciones y quemaduras graves. Este producto debe ser infaltable y mucho más en esta temporada en la que se están registrando temperaturas altas sin precedentes a nivel global. Aplique el protector solar media hora antes de la exposición directa a los rayos solares, reaplique cada dos horas y manténgase hidratado.



Termómetro digital: medir constantemente la temperatura corporal puede ayudarle a tomar medidas preventivas ante la fiebre o hipotermia.



No está de más: llevar consigo una linterna pequeña y resistente al agua o linterna frontal y baterías de repuesto, manta isotérmica, tijeras y pinzas, varios pares de guantes desechables sin látex, algodón, jeringa, taza o cuchara para medicamentos, gel de aloe vera, loción de calamina.



Asesoría: Luis Enrique Villarreal Navarro, médico cirujano y director médico editorial en el blog del Doctor Aki. Especialistas de Clínica Mayo, Manuel Pacheco, médico especialista en medicina interna y neumología y Oscar Rosero, médico endocrinólogo y experto en estilo saludable.

Flor Nadyne Millán Muñoz

Instagram: @nadynemillan