Si viajó en vacaciones, tenga esto en cuenta para evitar contagios

Finalizada la semana de receso, son muchas las personas que retornan a la rutina de sus trabajos y vida en familia después de haber realizado viajes nacionales e internacionales.



Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que aún vivimos, es necesario recordar que durante las vacaciones usted y su familia pueden haber estado expuestos al covid-19 y, aunque no tengan síntomas, es prudente tomar algunas medidas para garantizar la seguridad de quienes los rodean.



(Le puede interesar: Ocho hoteles terroríficos del mundo: ¿Se hospedaría?)

Al respecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) recomiendan lo siguiente para las personas que están totalmente vacunadas con una vacuna autorizada por la FDA o una vacuna con una autorización para uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS):



-Hágase una prueba viral 3 a 5 días después del viaje. Si el resultado de su prueba es positivo, debe aislarse para proteger a otras personas y que no se infecten.



-Controle su salud para detectar la aparición de síntomas del covid-19; aíslese y hágase una prueba de detección si presenta síntomas.



-Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales después de su viaje.

(También: ¿Quiere viajar? Estos 5 paraísos colombianos 'ocultos' lo están esperando)

Si por el contrario usted no tiene aun su esquema de vacunación completo, los CDC sugieren las siguientes medidas:



-Realícese una prueba viral 3 a 5 días después de viajar y quédese en casa y haga cuarentena por 7 días completos después de su viaje.



-Incluso si el resultado de su prueba es negativo, quédese en casa y cumpla la cuarentena de 7 días.



-Si el resultado de su prueba es positivo, debe aislarse para proteger a otras personas y que no se infecten.



-Si no se hace una prueba de detección, quédese en casa y cumpla una cuarentena de 10 días después del viaje.



-Evite el contacto con personas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente por 14 días, así se haga una prueba de detección o no.



-Controle su salud para detectar la aparición de síntomas del covid-19; aíslese y hágase una prueba de detección si presenta síntomas.



-Cumpla con todas las recomendaciones y requisitos estatales y locales correspondientes.

(Además: El Retiro, un municipio lleno de encantos por descubrir)

Las personas recién recuperadas de una infección por covid-19 documentada en los últimos 3 meses deben cumplir con los requisitos y recomendaciones para viajeros que recibieron la vacuna completa, con la excepción de que no necesita hacerse una prueba de detección 3 a 5 días después del viaje, excepto que presente síntomas. Esto se debe a que las personas pueden seguir dando positivo hasta 3 meses después del diagnóstico y no contagiar a los demás.

¿Qué hacer en caso de contagio?

Los CDC recomiendan que más allá del estado de vacunación, si se enferma y tiene fiebre, tos u otros síntomas, o su prueba de detección da positivo siga estas recomendaciones:



-Aíslese si está enfermo. Quédese en casa y tome otras precauciones. Evite el contacto con otras personas hasta que sea seguro suspender su aislamiento en casa.



-No viaje si está enfermo.



-Podría tener covid-19. Si es así, debe saber que la mayoría de las personas se recuperan en casa sin atención médica.



-Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de emergencias para informarles que podría tener covid-19.



-Si tiene algún signo de advertencia de emergencia (como dificultad para respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato.



-Si vive en un espacio reducido con otras personas, adopte precauciones adicionales para protegerlas.





REDACCIÓN VIDA DE HOY*

Con información de los CDC

Otras noticias que puede leer

Recorrer los pueblos que enamoran, todo un plan para la semana de receso

Las ballenas bailan de nuevo ante los turistas en la Patagonia argentina