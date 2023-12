¿Está preparando su viaje para Año Nuevo? Estas son algunas recomendaciones claves

Esta última semana del 2023 es clave, pues cientos de colombianos se están preparando para vivir sus viajes correspondientes a la festividad de Año Nuevo.



De tal manera, y con el propósito de que usted tenga un viaje sin percances, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) se encargó de realizar una lista de recomendaciones para que usted diminuya las probabilidades de estresarse durante su descanso.



Cotelco representa a la mayoría de alojamientos, hoteles y hospedajes, entre ellos se destacan las fincas, viviendas turísticas, apartamentos turísticos, glampings, refugios, centros vacacionales, entre otros.



Por lo que, según la Asociación Hotelera, ser consciente de la elección del alojamiento es una decisión clave e importante para descansar, conocer, y hacer parte de unas vacaciones inolvidables.

Lista de recomendaciones para viajar, según Cotelco

Según José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación de Coteloco, las siguientes recomendaciones son indispensables para garantizar su seguridad y la de su familia.



1. Antes de viajar tenga claro dónde se va a hospedar. No olvide que si se va a alojar en un hotel u hostal, este debe tener el Registro Nacional de Turismo (RNT).



"En esta temporada vacacional estemos dándole una mirada de respaldo a este sector productivo, pues solo el subsector de alojamiento y hospedaje tiene más de 180.000 trabajadores que están dispuestos a recibir a los visitantes con un servicio de calidad y atención", manifestó Duarte.



2. No pase por alto las recomendaciones de las autoridades competentes como lo son la Policía de Tránsito y Transporte.



3. Averigüe cuáles son las pautas y la información relevante de acuerdo al estado de las vías, calles, atajos, cierres de las avenidas, carreteras, etc.



Por lo anterior, la Policía Nacional y Cotelco presentaron la segunda edición de ‘Alerta Hotelera’, en ella se identifica una guía de recomendaciones, la cual tiene el objetivo de cuidar y fortalecer los entornos seguros.

Existen prácticas sencillas que podrían ahorrarle dolores de cabeza a la hora de viajar. Foto: 123RF

4. Tampoco debe olvidar, determinar el presupuesto que destinará para el viaje.



También puede valerse de las recomendaciones que dio el teniente coronel Juan Edwin Chavarro, el año pasado, al Portal Bogotá.



1. Verificar que las puertas y ventanas queden bien cerradas.



2. Comunicarse con alguien de confianza para que pase revista continua de la vivienda.



3. No hacer público el viaje con el fin de que menos personas sepan que su inmueble está solo.



4. Verifique que en los cajeros no haya obstáculos que impidan la salida del dinero o elementos que puedan alterar el chip de tu tarjeta.



5. No acepte ayuda de extraños a la hora de realizar transacciones bancarias.



6. Solicite acompañamiento de la Policía si necesita retirar una gran suma de dinero.



Además, el teniente coronel agregó que "hay que tener mucho cuidado con las pertenencias en los lugares públicos, hay muchos expertos en varias modalidades de hurto, por lo que no hay que perder de vista los objetos personales".



Estos son los destinos turísticos de los viajeros en Latinoamérica

En conformidad con la página oficial de Airbnb, plataforma que brinda a anfitriones en todo el mundo la opción de alquilar un espacio propio o disponible, estos son algunos de los destinos que más buscan los latinoamericanos:



- Brasil: Gramado, Mairiporã y Fortaleza.

- México: Isla Mujeres, Morelia y Mérida.

- Colombia: Coveñas, Santa Fe de Antioquia y Pasto.

- Chile: Ancud, Navidad y Puchuncaví.

- Peru: Miraflores, Cusco y Cieneguilla.

- Costa Rica: Santa Teresa Beach, Puerto Viejo y Nosara.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

