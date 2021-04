¿Quién es la persona que más ha viajado del mundo?

Son varios los viajeros que reportan ser los más conquistadores de destinos. En el caso de Guinness Records, ellos tienen registrada a Cassie de Secol (hoy de 31 años) como la joven que a sus 27 años "ha logrado el récord para el tiempo más rápido en visitar todos las naciones soberanas del mundo".



"Al principio de su excursión, el reto a batir era 3 años, 3 meses y seis días – un gran desafío aun para el viajero más experimentado. Aunque era su primer intento de Guinness World Records, no era la primera vez que la mujer de Connecticut, EEUU viajara sola", dice en el portal de Guinness.



Otras records han sido publicados por ejemplo en National Geographic que reporta que "Albert Podell, ex editor de la revista Playboy, hizo realidad un sueño compartido por muchos pero que pocos logran hacer realidad: viajar a los 196 países de la Tierra".



Según la publicación: "Tardó 50 años en completar un viaje durante el cual lo persiguió un búfalo de agua, se rompió unos cuantos huesos, comió de todo, fue detenido, le robaron y estuvieron a punto de lincharlo. Pero vivió para contarlo y ahora lo hace en un nuevo libro Around the World in Fifty Years: My Adventure to Every Country on Earth (La vuelta al mundo en cincuenta años: mi aventura en todos los países de la Tierra)".



Pero como este mismo viajero asegura: "No existe ningún organismo internacional que organice todo esto, así que es difícil saber quién ha estado en todos los países".



Existe un grupo exclusivo de viajeros frecuentes -antes de que el término fuera adoptado por la industria de aerolíneas – que se unió para empezar El club de los 100 viajes (Travelers’ Century Club). Para participar, los miembros necesitan un mínimo de 100 sellos de países en sus pasaportes. Hoy tiene más de 2.000 miembros y 20 sucursales regionales.



Según ese club, a los 37 años, Charles Veley se convirtió en la persona más joven en visitar todos los 321 países y territorios de la lista del Century Club.