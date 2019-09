Quiebra de Thomas Cook deja a 600.000 viajeros varados en el mundo

La quiebra del turoperador británico Thomas Cook provocó este lunes decenas de cancelaciones aéreas que afectan a miles de turistas en España, sobre todo en las islas Baleares (Mediterráneo) y en las Canarias (Atlántico), destinos muy demandados por los británicos.

Thomas Cook tenía programados este lunes 24 vuelos de conexión entre aeropuertos del Reino Unido y los de Palma y Menorca (Baleares), con 2.100 plazas en total, informaron a Efe fuentes de Aena, el gestor aeroportuario español.



Para este lunes estaban previstas siete salidas y siete llegadas operadas por Thomas Cook en el aeropuerto de Menorca, con unas 1.000 plazas en cada sentido, y cinco despegues y otros tantos aterrizajes anulados en Mallorca por el turoperador británico, lo que supone la cancelación de 1.100 plazas.



En la isla balear de Ibiza no estaba previsto ningún vuelo de Thomas Cook este lunes.



En las islas Canarias, el grupo tenía previsto operar este lunes once vuelos, según Aena, uno con salida desde Tenerife y otra de Fuerteventura, a los que habría que sumar otras cinco salidas desde Lanzarote y cuatro desde Gran Canaria.



En esta semana, las operaciones en Canarias sumarían 159, según la fuente, 53 vuelos en Tenerife, con 11.300 plazas; 58 en Lanzarote, con más de 6.500 plazas; y 30 en Fuerteventura, donde iban a viajar más de 6.800 personas.



Los empresarios turísticos tanto de Baleares como Canarias advirtieron que la quiebra del operador turístico británico pone al sector en una situación "muy complicada", ya que tenían unas ventas a crédito con este operador, que ahora serán difíciles de cobrar.



Desde Baleares, un grupo de empresas del sector intentaron buscar un mecanismo para financiar al turoperador británico, pero el Gobierno del Reino Unido no avaló la operación, informó el consejero de Turismo de esa región española, Iago Negueruela.



Además, la quiebra no solo afecta a los turistas británicos que iban a España, sino también a los procedentes de Alemania y los países nórdicos que también viajaban con ese operador.



Junto a las islas, hay turistas afectados por la quiebra en otras cuatro localidades españolas: Alicante (este), Almería (sureste), Gerona y Reus (noreste).



El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia y 22.000 empleados, entró en suspensión de pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal accionista y acreedores a fin de encontrar una solución, confirmó este lunes la Autoridad de Aviación Civil (CAA).



El cese de operaciones decretado hoy por la compañía afecta a 150.000 turistas británicos de vacaciones en el extranjero, pendientes de volver, para los que su Gobierno ha dispuesto un programa de repatriación durante las próximas dos semanas, considerada la mayor operación de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.



EFE