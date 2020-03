¿Qué recomendaciones seguir si debo viajar?

El presidente Iván Duque anunció, en la noche del 16 de marzo, el cierre de las fronteras terrestres, fluviales y marítimas del país como medida de prevención ante la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19) que a la fecha registra 65 casos en Colombia.



Sin embargo, las fronteras aéreas siguen funcionando y hoy vuelos nacionales e internacionales continúan transportando pasajeros.

Varios líderes mundiales han recomendando a las personas no viajar a menos de que sea muy necesario, debido a que los riesgos de contagio son mayores si usted se encuentra dentro de un avión.



Julián Arenas, ingeniero aeroespacial, afirma que "un avión es tal vez el vector más grande para transmitir el virus por todas las personas que está transportando y que no sabes de dónde vienen...sobre todo si es un vuelo internacional".



Ademas, Arenas explica que "el avión tiene una atmósfera que todo el tiempo esta recirculando y aunque tiene filtros para mejorar la calidad del aire, es importante tener en cuenta que el virus puede mantenerse en el aire y en superficies por más de 30 minutos".



Entonces, si usted tiene que viajar ¿Qué recomendaciones puede seguir?



Primero, si su viaje no es prioritario evite hacerlo.



Segundo, si usted presenta síntomas de gripa no viaje, tome las medidas recomendadas, aléjese de los grupos grandes de personas y solicite atención médica.



Tercero, si usted no presenta ningún síntoma y tiene que viajar "multiplique cuatro veces las recomendaciones que han dado" afirma Arenas; esto quiere decir que debe limpiarse las manos seguido, usar tapabocas y antibacterial, y no tocar las superficies del avión, ni su rostro.



Cuarto, recuerde que a medida que aumentan los casos por propagación en el país, los controles se hacen más fuertes. Por esta razón, tenga en cuenta que al viajar, no importa si el destino es nacional o internacional, podría quedar atrapado en su destino.

Sector turismo, el primer gran afectado

La mayoría de aerolíneas en el mundo han disminuido sus operaciones por la caída de la demandad y el cierre de fronteras. La aerolínea chileno-brasileña LATAM, la mayor de América Latina, reducirá sus operaciones en un 70%. En el caso de Colombia, la aerolínea Avianca anunció una reducción temporal de sus operaciones de entre un 30 y 40%.



El sector hotelero también se ha visto gravemente afectado, la cadena hotelera colombiana On Vacation anunció que va a congelar su operación aérea esde el día 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020, al igual que su operación en 23 hoteles en 9 destinos desde 20 de marzo hasta el 15 de mayo inicialmente.



La compañía se esta comunicando con sus clientes para informar sobre la situación e incentivar a los viajeros a ser conscientes de la situación, ofreciendo la opción de reprogramar sus vacaciones de forma sencilla y sin penalidad.



REDACCIÓN VIAJAR