¿Qué pasará con sus planes de viaje pre pandemia?

Reembolsos en servicios y no en dinero o aplazamiento de las reservas son las dos alternativas que legalmente pueden ofrecer los prestadores de servicios turísticos a quienes compraron planes de viajes antes de que comenzara la pandemia.



Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) explica: “Como es de conocimiento, el Gobierno Nacional expidió los decretos 557 y 482 de 2020, los cuales establecen que las Agencias de Viajes podrían hacer reembolsos en servicios de la misma empresa. Sin embargo, también puede aplicarse la opción, si así lo solicita el pasajero, de realizar el aplazamiento de su reserva, lo cual estaría sujeto a la disponibilidad de los proveedores”.

Cortés cita los artículos 17 y 4 de los decretos 557 y 482 de 2020, respectivamente, que refieren a los prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y en el RNT que reciban solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias relacionadas con la solicitud de reembolso.



“Estos prestadores podrán realizar, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión del covid-19, y hasta por un año más, reembolsos a los usuarios en servicios que ellos mismos presten”, agrega Anato.



En conclusión: no habrá reembolsos de dinero en las compañías nacionales, ni siquiera cuando sus saldos dejen de estar en rojo.

Lo que ofrecen las aerolíneas

Las compañías de aviación han flexibilizado al máximo sus políticas y todas ofrecen un voucher o un documento que contiene un código por el valor de la compra–menos el valor de la tarifa administrativa aplicada al momento de la emisión del tiquete original– que podrá redimir el viajero en los servicios prestados por cada aerolínea con plazos estipulados por cada compañía pero que en ningún caso serán reembolsables en dinero en efectivo.



Si usted compró un tiquete en Avianca antes del 4 de marzo de 2020 con fecha de vuelo hasta el 31 de octubre, o lo adquirió entre el 4 de marzo y el 31 de agosto de 2020, sin importar la fecha de vuelo, o lo compró entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 sin importar fecha de vuelo, y quiere reprogramar su viaje para volar antes del 30 de noviembre de 2020, podrá realizar múltiples cambios sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria (si lo adquirió a través de agencia de viajes, sólo podrá realizar tres cambios de fecha), siempre y cuando lo realice en la misma cabina y en la misma ruta o hacia puntos comunes.



Pero si la fecha de su nuevo viaje es después del 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, sólo podrá realizar un cambio sin cobro de penalidad, incluso hasta e 31 de diciembre de 2021.



Tenga en cuenta que si adquirió su tiquete por esta aerolínea entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 y desea reprogramar su viaje, las políticas de flexibilización no aplican en rutas nacionales en Colombia y Ecuador, en vuelos entre Norteamérica y Centroamérica y entre algunos países de Centroamérica consignados en la página web de Avianca.



Asimismo, si aún no tiene fecha decidida para su nuevo viaje, pero podría ser hasta el 31 de octubre de 2020 la compañía le ofrece la posibilidad de solicitar un bono por el mismo valor de su tiquete, el cual será entregado máximo 20 días después de solicitarlo a través de un formulario digital (recibirá a vuelta de correo un código de reserva) y podrá redimirlo, gestionando su propio itinerario de manera fácil, rápida y segura.



Por su parte, Copa Airlines permite modificar itinerarios sin cargos por cambio en boletos adquiridos hasta el 30 de junio de 2020, contactando al Centro de Reservaciones de cada país y teniendo en cuenta que sólo se harán efectivas estas flexibilizaciones si las fechas originales de viaje inician antes del 31 de diciembre de 2020, si el nuevo itinerario se completa antes del 31 de diciembre de 2021 y si los tiquetes fueron emitidos directamente por la aerolínea, bien sean regulares o comprados con millas.



La empresa panameña también ofrece un certificado de viaje con 20 por ciento de valor adicional, para pagar un nuevo boleto hacia cualquier destino siempre y cuando el nuevo viaje sea hasta el 31 de diciembre de 2021 y el tiquete haya sido adquirido hasta el 31 de agosto de 2020 (los que se hayan comprado desde el 1 de septiembre de 2020, podrán recibir este crédito si el vuelo es cancelado o se retrasa más de 12 horas). Esta opción es ideal para quienes no han decidido su destino y quieren flexibilidad para planificar su viaje.



Las de bajo costo como Easy Fly también permiten cambios en los boletos de viaje sin incurrir en penalidades, siempre y cuando la fecha original de viaje del pasajero vaya hasta el 31 e octubre de 2020, si se solicita el cambio antes del 31 de diciembre de 2020 y si la nueva fecha de viaje será hasta el 31 de marzo de 2021.



Una de las grandes iniciativas de esta compañía está en la posibilidad de ceder el tiquete a otra persona enviando una carta del titular en la que autorice el cambio de nombre y adjuntando las fotocopias de su cédula y de la del beneficiario, al correo electrónico reservas@easyfly.com.co.



Una vez realizado este proceso virtual, el titular deberá comunicarse telefónicamente con la aerolínea para hacer los cambios de fecha y ruta. Ahora, si el viajero no desea ceder su boleto ni tiene fecha decidida para su nuevo vuelo, también tiene la opción de un bono por el mismo valor de su compra para viajar posteriormente y con vigencia de 330 días contados desde su fecha de emisión.



Viva Air también aprovechó la crisis para idear un nuevo servicio que permitirá cambiar la hora, fecha y ruta del vuelo sin costo. Se trata del seguro Compra Tranquilo que tiene un costo de 19.900 pesos y posibilita hacer el cambio de itinerario desde la compra del producto y hasta 2 horas antes de la salida programada para vuelos nacionales y hasta 3 horas antes de la salida programada para vuelos internacionales.



Este beneficio es aplicable una sola vez para vuelos programados hasta el 30 de junio de 2021 y no es reembolsable, ni canjeable por otros productos o servicios de la aerolínea low cost.