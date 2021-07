Qué países exigen cuarentena obligatoria a la hora de viajar

Con la entrada en vigor del certificado digital ante el covid-19, que rige desde el pasado jueves en Europa para garantizar "una movilidad ágil y segura", aumentan el número de requisitos necesarios para viajar en época de pandemia.



Así que si usted tiene pensado visitar otros países tenga en cuenta estos requisitos que nos comparte la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato):



Alemania

Bares, cafés y restaurantes ya abrieron sus puertas en Berlín (Alemania). Foto: EFE

1. A partir del 25 de junio de 2021, los viajeros totalmente vacunados que provienen de terceros países (con exclusión de los que llegan de » zonas de variantes virales") podrán entrar en Alemania, si han transcurrido 14 días desde la segunda dosis de una vacuna coronavirus aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen). La prueba de vacunación debe ser un «certificado covid digital de la UE» o un certificado comparable expedido por el país de residencia de los viajeros.



2. Después de una estadía en un área de alta incidencia (Aplica Colombia) en los últimos 10 días: se debe presentar un resultado negativo de la prueba covid-19 y certificado de vacunación completa o de recuperación de una infección (una prueba de antígeno covid-19 negativa tomada como máximo 48 horas antes de la llegada; o una de covid-19 PCR, RT-LAMP o TMA negativa tomada como máximo 72 horas antes de la llegada).



3. Las personas que ingresan a Alemania luego de una estadía en un área de riesgo, de alta incidencia o de variante de preocupación en los últimos diez días deben autoaislarse allí ese mismo periodo (cuarentena). En este caso, la cuarentena podrá finalizar presentando una prueba negativa realizada a más tardar 5 días después de la entrada.



4. Los viajeros que entren a Alemania, que hayan estado en una zona de riesgo en cualquier momento en los últimos 10 días antes de la entrada, están obligados a registrarse ene en www.einreiseanmeldung.de



Fuente: https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufe

nthalt/coronavirus#content_3

España

Plaza Mayor, Madrid, España Foto: Adriana Garzón

1. A partir del 7 de julio, se permite la entrada a los viajeros de cualquier tercer país, también para el turismo, si disponen de un certificado de vacunación y han recibido su tratamiento completo de vacunación o su última dosis, 14 días antes del viaje.



2. Para los viajes esenciales, todos los viajeros que llegan de zonas de alto riesgo están sujetos al requisito de una prueba de COVID-19 negativa previa a la salida y debe realizarse en un plazo de 48 horas antes de la llegada. Pueden Ingresar actualmente pasajeros mayores de 11 años con un certificado de vacunación COVID-19 (AstraZeneca, Janssen, Moderna o Pfizer-BioNTech, Serum Institute of India, Sinopharm o Sinovac). - pasajeros menores de 12 años que viajen con sus padres y estén completamente vacunados.



3. Los pasajeros que entren o transiten por España deben completar un "Formulario de Control de Salud FCS" antes de la salida en https://www.spth.gob.es/ o a través de la App Spain Travel Health-SpTH. Esto generará un código QR que debe presentarse a la llegada. 4. Los pasajeros pueden estar sujetos a cuarentena por hasta 10 días. 5. Los pasajeros están sujetos a exámenes médicos a su llegada. Fuente: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.a spx





Francia

Francia ha elaborado una lista de países de partida acorde a los indicadores de salud y estos están clasificados por Rojos, Amarillos y Verdes.



1. Lista de Países en Rojo: Sólo puede viajar a Francia si tiene motivos urgentes para viajar, no para turismo. La lista de motivos urgentes se establece en el certificado de viaje internacional elaborado por el Ministerio del Interior: Afganistán, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam y Uruguay; y desde el 25 de junio de 2021, Namibia, Rusia y Seychelles. -



Si está vacunado: • Todo viajero de 11 años o más debe presentar una PCR negativa o una prueba antigénica realizada menos de 48 horas antes de la salida. • Se le hará la prueba cuando llegue a Francia. • Debe comprometerse a aislarse por sí mismo durante 7 días. • Se acredita que está completamente vacunado, si han transcurrido dos semanas después de la segunda dosis de (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) y cuatro semanas después Johnson & Johnson. - Si no está vacunado: • Al embarcar, cada viajero de 11 años o más debe presentar un PCR negativo o una prueba antigénica tomada menos de 48 horas antes del vuelo. • Se le hará la prueba cuando llegue a Francia. • Estará sujeto a una cuarentena obligatoria de 10 días supervisada por las fuerzas de seguridad.



2. Todo viajero debe presentar una declaración jurada, que puede descargar desde el sitio web del Ministerio del Interior. Quienes lleguen de países “rojos”, presentarán el certificado de viaje internacional para Francia metropolitana, que puede obtener en la misma web. Fuente: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/

Italia

Milán ya abrió bares y terrazas. Foto: Francesca Volpi /Bloomberg

1. Los siguientes países pueden visitar Italia por viajes no esenciales: Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, República de Corea, Singapur, Tailandia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Por regla general, los demás viajeros de terceros países fuera de la zona de la UE + solo pueden entrar en Italia por razones específicas, y no por motivos turísticos. Estos viajeros deben realizar una prueba de Covid-19 en un plazo de 72 horas antes de la llegada y autoaislarse durante 10 días. Después del período de 10 días, se requiere una prueba adicional de PCR.



2. Los viajeros de terceros países también pueden entrar en Italia si tienen una relación comprobada con ciudadanos italianos / UE / Schengen, o con personas que residen legalmente en Italia, y si viajan al domicilio / domicilio / habitación de sus parejas. 3. Todos los viajeros permitidos para entrar en Italia tienen que proporcionar un Formulario de Localización de Pasajeros Fuente: https://www.salute.gov.it/

Portugal

1. Solo se permite viajar entre Portugal y otros destinos de terceros países por razones esenciales. • Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, los países asociados a Schengen y sus familiares. • Los ciudadanos repatriados mediante asistencia consular. • Nacionales de terceros países que viajan con fines profesionales, estudios, reuniones familiares, razones sanitarias y humanitarias y con arreglo al principio de reciprocidad.



2. Países de la Unión Europea, países asociados a Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islandia, Suiza), Albania, Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, República de Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Tailandia, Taiwán pueden viajar al país por motivos no esenciales.



3. Se exige una prueba rápida de antígeno COVID-19 negativa tomada como máximo 48 horas antes de la salida del primer punto de embarque o una prueba COVID-19 NAAT, PCR o RT-PCR negativa tomada como máximo 72 horas antes de la salida del primer punto de embarque.



4. Los pasajeros deben completar una "Tarjeta de localización de pasajeros (PLCe)" electrónica y presentarla al abordar. El formulario se puede encontrar en https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locatorcard 5. Los pasajeros pueden estar sujetos a cuarentena durante 14 días. Fuente: https://covid19.min-saude.pt/



Reino Unido

Salvas de cañón en algunas de las principales ciudades del Reino Unido rinden tributo este sábado al príncipe Felipe. Imagen de referencia. Foto: Efe

1. Los pasajeros que provengan, hayan estado o transitado por Afganistán, Angola, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile, Colombia, Congo (Rep. Dem.), Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Guayana Francesa, Guyana, Haití, India, Kenia, Lesoto, Malawi, Maldivas, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas , Qatar, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Tanzania, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela, Zambia o Zimbabwe en los últimos 10 días no están permitidos entrar.

2. Los pasajeros están sujetos a 10 días de cuarentena según origen. Los viajeros procedentes de "una lista roja" de países de riesgo (aplica Colombia), deben autoaislarse durante once noches en un hotel designado por el gobierno, pagando un costo aproximado de: 1.750 libras (US$2.400). Toda Sudamérica se encuentra en esta lista roja, además de otros países.

3. Los pasajeros que transiten por el Reino Unido deben completar un "Formulario de localización de pasajeros de salud pública".

4. Los pasajeros que ingresen al país deben tener un resultado negativo en la prueba COVID-19 realizada máximo 3 días antes de la salida del último vuelo directo al Reino Unido.

5. Los pasajeros están sujetos a una prueba de coronavirus (COVID-19) los días 2 y 8 después de la llegada por su cuenta.

Fuente: Página oficial de gobierno: Gov.uk

Canadá

Canadá. Es un destino favorable ya que se puede estudiar inglés en ciudades como Toronto y también realizar estudios de francés ciudades como Montreal. Foto: istockphoto

1. Los pasajeros deben tener una prueba COVID-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo a Canadá. (SÍ (72 horas previas). (También es válido prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT) como LAMP).



2. Todas las personas están sujetas a una prueba de antígeno COVID-19 a su llegada, a su cargo. Los viajeros que den positivo deberán cumplir la cuarentena en instalaciones del Gobierno.



3. Canadá restringe la entrada no esencial por tierra, mar y aire de ciudadanos extranjeros hasta el 21 de julio. Aquellos que estén dentro de las excepciones para ingresar a Canadá, deben tener una reserva confirmada por 3 noches en un hotel autorizado por el gobierno.



4. Los pasajeros deben enviar su información de viaje electrónicamente antes de abordar a través de la aplicación ArriveCAN. 5. Los pasajeros están sujetos a 14 días de cuarentena. Fuente: https://travel.gc.ca/travel-covid

Estados Unidos

Nueva York Foto: Camila Villamil

1. Si planea viajar internacionalmente, deberá hacerse la prueba no más de 3 días antes de viajar en avión a los Estados Unidos. Es válido prueba de Antígenos o de

amplificación de ácido nucleico (NAAT) como LAMP y TMA). Los viajeros también podrán aportar documentación legal que certifique su recuperación de COVID-19.



2. Los pasajeros podrán estar sujetos a cuarentena según el estado. El Centers for Disease Control and Prevention recomienda que los viajeros se hagan la prueba de 3 a 5 días después del viaje y que se queden en casa o realicen una cuarentena durante 7 días después del viaje.



3. Los pasajeros están sujetos a las medidas de Coronavirus (COVID-19) establecidas por el estado / territorio de su destino final. Los pasajeros que viajan en avión también deberán confirmar que la información presentada es verdadera mediante una declaración jurada. Para viajes nacionales, no será necesaria la prueba si el pasajero está cuenta con vacuna autorizada por el FDA, mientras que, para viajes Internacionales, incluido el ingreso de viajeros del extranjero a los Estados Unidos, independientemente esté vacunado, el pasajero deberá portar la prueba negativa.

Fuente: https://www.cdc.gov/



México

Ciudad de México paraíso latinoamericano de la arquitectura. Fue elegida como la Capital Mundial del Diseño en 2018. Imagen de referencia . Foto: istock

1. Actualmente no es obligatorio presentar una prueba PCR al ingresar al país.



2. Se debe diligenciar y presentar a inmigración a la llegada un "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros" completo. El formulario se puede

encontrar en https://vuelaseguro.com/home

Fuente: https://www.gob.mx/sectur

Panamá

1. Los viajeros deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 PCR o antígeno de máximo 48 horas al momento de su llegada a Panamá.



2. Visitantes procedentes de cualquier país podrán visitar Panamá, sin embargo, una prueba negativa de COVID-19 es obligatoria para ingresar al país.



3. Todos los viajeros entrantes provenientes de, o que hayan transitado en los últimos 15 días, por Sudamérica, India, Sudáfrica o el Reino Unido deberán realizarse una prueba obligatoria. Adicional, al llegar al Aeropuerto hacer una cuarentena de 3 días. Y deberán realizarse obligatoriamente una prueba de COVID-19 molecular adicional al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, la cual correrá por cuenta del viajero, previo a su paso por migración. (Valor USD $85). Si la persona da positivo, será trasladada directamente a un hotel-hospital y cumplir cuarentena de 14 días. Si el resultado es negativo, se trasladará a un domicilio o un hotel de vigilancia de viajeros no COVID-19, autorizados por las autoridades sanitarias para cumplimiento de una cuarentena de 3 días. Los hoteles autorizados se encuentran en: www.visitpanama.com.



- Al finalizar los 3 días, se efectuará otra prueba:

- Si el resultado es negativo, finaliza la cuarentena.

- Si el resultado es positivo, el viajero deberá permanecer en cuarentena por 14 días en un Hotel Hospital designado por el Ministerio de Salud sin costo.

Fuente: https://www.visitpanama.com

Grecia

La Acrópolis de Atenas, monumento emblemático de la Antigüedad, reabrió al público el pasado 18 de mayo al igual que todos los sitios arqueológicos de Grecia. Foto: EFE

Las siguientes restricciones se aplican hasta las 6:00 am, del 3 de julio de 2021:



1. Terceros países: a los ciudadanos no se les permite entrar en Grecia por razones no esenciales.



2. Los residentes de la Unión Europea y de la zona de Schengen países, el EE.UU., el Reino Unido, Serbia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Israel, Canadá, el norte de Macedonia, Ucrania, China, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bielorrusia, Bahréin, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Japón y Líbano pueden visitar Grecia por placer.



3. A su llegada, los residentes de los países mencionados anteriormente deberán mostrar uno de los siguientes requisitos: • Un certificado de vacunación contra Covid-19, emitido por la autoridad nacional de su país, en inglés, francés, alemán, italiano, español o ruso, con la condición que ha transcurrido un período de catorce (14) días desde que estos pasajeros fueron completamente vacunados. Las vacunas aceptables son: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm entre otras.



• Un resultado negativo de una prueba de PCR molecular para Covid-19, tomada dentro de las 72 horas antes de su entrada en Grecia, o una prueba rápida negativa tomada dentro de las 48 horas antes de su llegada. • Un certificado de recuperación médica de una infección por COVID-19, emitido por una autoridad nacional. El certificado se puede emitir treinta (30) días después del resultado positivo de la prueba y tiene una validez de seis meses.



4. Todos los pasajeros del vuelo deben completar el Formulario de localización de pasajeros (PLF) un día antes de su llegada al país. Fuente: https://travel.gov.gr/#/

Brasil

1. Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea deben completar un formulario de Declaración de salud del viajero antes de la salida y presentarlo a su llegada. Se restringe el ingreso al país de extranjeros de cualquier nacionalidad, por carretera, por otros medios terrestres o por vías navegables.



2. Los pasajeros que ingresen o transiten por Brasil deben tener una prueba de RT-PCR COVID-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes del primer punto de embarque. Fuente: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/

​

Ecuador

1. Los pasajeros deben cumplir con uno de los tres siguientes requisitos para ingresar al país: - Un resultado negativo de la prueba del antígeno COVID-19 o RT-PCR, que no supere las 72 horas antes de partir a Ecuador.

- Un certificado de vacunación COVID-19

- Un certificado de recuperación COVID-19



2. Los pasajeros a su arribo podrían estar sujeto a un testeo obligatorio por parte de la autoridad y cuarentena.



3. Al arribo, la autoridad realizará pruebas aleatorias de COVID-19 (antígenos), en caso de resultar positivo el pasajero deberá cumplir con un aislamiento obligatorio de 10 días, en los albergues determinados por la autoridad sanitaria. Los pasajeros deben

presentar una “Declaración de salud del viajero" a la llegada.

Fuente: https://www.salud.gob.ec/

Perú

Centro histórico de Lima. Foto: iStock

1. Los pasajeros deben tener una prueba de PCR COVID-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo a Perú.



2. Los pasajeros deben completar, 72 horas antes de la salida, una Declaración jurada de autorización de salud y geolocalización. Para los vuelos al interior del país

(locales) solamente se pedirá la firma de una declaración jurada en la que se precise no tener síntomas de COVID-19 y usar protector facial.



3. No se aplicará cuarentena para todos los pasajeros a excepción de peruanos y extranjeros que provengan o hayan realizado escala en Sudáfrica, Brasil y/o India. La

cuarentena será obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento temporal por 14 días.



Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/

Argentina

1. Los pasajeros deben tener un resultado negativo en la prueba de PCR COVID-19, realizada 72 horas antes de la salida del primer punto de embarque.



2. El ingreso de extranjeros al territorio nacional está prohibido hasta el 09 de julio, salvo en casos que la Dirección Nacional de Migraciones autorice específicamente por alguna de las causas: reunificación familiar, trabajo, salud, razones humanitarias. Los ciudadanos extranjeros que estén dentro de las excepciones de ingreso deben presentar un seguro de viaje para extranjeros no residentes, sujetos a una prueba de antígeno COVID-19 a su llegada, a su cargo. Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea deben completar una Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional.



3. Los pasajeros están sujetos a cuarentena durante 7

días.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud





