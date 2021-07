¿Desea viajar a Japón? Estos son los requisitos para hacerlo

Con el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, viajar a Japón resulta atractivo para muchas personas. Y aunque el país mantiene sus restricciones fronterizas de manera estricta, la reapertura del turismo es uno de los pilares de la reactivación con la vacunación contra el covid-19 en el mundo.



Según la embajada de Japón en Colombia, los nacionales colombianos que quieran viajar al país en calidad de visitantes temporales por turismo, negocios u otro motivo con una estadía no mayor de 90 días, deben obtener visa consular, la cual no tiene costo.



Los requisitos para obtenerla son los siguientes:



1. Tener pasaporte vigente.



2. Una fotografía 4,5 x 4,5 cm., con fondo blanco y a color, tomada en los últimos seis meses.



3. Formulario de Solicitud de Visa. Llenar el formulario de solicitud de visa siguiendo las indicaciones que aparecen al final de los requisitos de visa. Este se debe imprimir en una sola hoja por lado y lado.



4. Copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento para menores de edad).





5. Reserva aérea de todo el trayecto del viaje, desde la salida de Colombia hasta el retorno (sólo reservas tentativas sin pagar hasta no tener la visa).



6. Reserva de hotel y detallado programa de actividades (utilizar el formato del Anexo E).



7. Certificado laboral o de estudios del solicitante.



8. Documentos que demuestren la solvencia económica para costear los gastos de viaje (del solicitante o de la persona que lo mantenga económicamente):



- Certificado laboral y de ingresos expedido por el empleador y los desprendibles de pago de los últimos 3 meses.



- En caso de ser profesional, independiente o tener negocio propio, presentar certificado de cámara de comercio reciente y certificado de ingresos expedido por un contador.



- Extractos bancarios de los últimos 3 meses.



- Carta de garantía, diligenciada y firmada por el garante si depende económicamente, o si es estudiante, menor de edad o ama de casa.



Adicionalmente, la entrada a Japón está condicionada en la actualidad por un motivo imperioso que se equipare a la negativa de ingreso por restricciones de la pandemia de covid. Para conocer más sobre los procesos de visa, visite la página de la Embajada de Japón en Colombia.





