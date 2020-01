Siete planes para descubrir Playa del Carmen

Hay una mezcla de sonidos: el mar, la música, las aves, las charlas de turistas. Unos toman el sol mientras sostienen algún trago en la mano o comen alguna chuchería preparada para acompañar la tarde. Otros se meten de cabeza al mar y salen despeinados, como rebautizados por el agua tibia del Caribe. Hay, también, niños sentados a la orilla, jugando con sus baldes y sus rastrillos. Así, con la isla de Cozumel en el horizonte, en este rincón de Playa del Carmen las vacaciones son ley. Desaparece la noción de tiempo y de preocupación. Es el sueño del viajero que quiere playa, brisa y mar.

Más de 125.000 viajeros que escogieron Playa del Carmen para disfrutar su temporada de descanso al final del 2019 –según cifras de la autoridad de turismo– no pueden estar equivocados. Esta ciudad costera, que nació con vocación turística y ofrece hoy una amplia oferta de planes y actividades para todo tipo de turistas, es también una de las mejores anfitrionas. Desde hace 17 años es sede del Riviera Maya Jazz Festival, un evento abierto a todo el público e instalado a orillas del mar, en el que han participado artistas como Chucho Valdés, Chick Corea, Herbie Hancock o Bobby McFerrin.

Además de programarse para gozar este festival, estos son algunos planes para hacer en Playa del Carmen.

Esnórquel en Cozumel

Desde el puerto de la ciudad salen ferris cada media hora hacia la isla de Cozumel. Foto: Natalia Noguera

El careteo o buceo en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel se destaca entre los muchos planes para hacer. Este escenario es un lugar natural que tiene una extensión de 120 kilómetros cuadrados y es hogar de delfines, tortugas carey, caguamas, manatís, peces de colores y más especies. Desde el puerto de Playa del Carmen salen ferris públicos cada media hora hacia la isla de Cozumel. El recorrido tarda unos 40 minutos, y los precios de los tiquetes están alrededor de los 300 pesos mexicanos (53.600 pesos colombianos, aprox.) ida y vuelta.

Recorrer la Quinta avenida

Artesanía de diferentes partes de México pueden encontrarse en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Foto: Natalia Noguera

Quien no camina los 3 kilómetros de la Quinta Avenida no conoce Playa del Carmen.



Esta calle peatonal es el corazón turístico de la ciudad, con su variada oferta de restaurantes, bares, tiendas de artesanías y otras curiosidades, como un hermoso cenote escondido en el patio interior de un almacén. El recorrido puede tener como punto de partida el Paseo del Carmen (plaza perfecta para tomar café), seguir por el parque Fundadores y continuar hasta la avenida Doce, en donde se mueve la vida nocturna (aquí no sobra una visita a Coco Bongo, una de las discotecas más famosas de Playa).

Caminar y oír la historia

La escultura ‘Portal maya’, ubicada en el parque Fundadores, es un ícono del destino. Foto: Natalia Noguera

Estación México es una empresa de tours gratuitos (aunque al final, cada viajero aporta la suma que considera adecuada). Uno de sus principales recorridos es descubrir la ciudad a pie y escuchar algunas anécdotas de este lugar y del país. Wendy viene de Ciudad de México y es una de las guías que acompañan a los viajeros. Mientras les muestra monumentos y cuenta la historia de algunas calles y ofrece recomendaciones gastronómicas, como probar los productos de Ah Cacao.

Visitar Punta venado

El club de playa Punta Venado es una opción para quienes quieren alejarse de los sitios más tumultuosos. Foto: Natalia Noguera

Las zonas de playa de la ciudad pueden resultar muy tumultuosas para algunos. Para ellos, a solo 25 minutos de Playa del Carmen está el club Punta Venado, un espacio que cuenta con 24 kilómetros de arena blanca y que ofrece una mesa de bufé y la posibilidad de practicar deportes náuticos como kayak, paddle boarding o esnórquel. Un pasadía familiar o la celebración de un evento privado pueden reservarse a través de la empresa Cancun Adventures.

‘Tour’ de grafitis

Se recomienda usar gorra y bloqueador durante este recorrido. Foto: Natalia Noguera

Una manera de conocer una cara diferente de una ciudad es a través del arte urbano. Y mejor si es a bordo de una bici. Este es justamente el recorrido que ofrece Estación México, en el que los viajeros escuchan por qué el grafiti y los murales tienen función social en las zonas deprimidas, así como las leyendas, parte de la historia del país y los íconos que inspiran las obras de los artistas mexicanos, como, por ejemplo, un enorme mural de Cantinflas, uno de los actores mexicanos más recordados y reconocidos en el mundo, o el homenaje a Tin Tan, actor, cantante y comediante de la época del cine de oro mexicano.

Comer en la plaza 28 de julio

Los fines de semana varios mercados se toman el lugar. Foto: Natalia Noguera

A pocas calles de la Quinta Avenida –y con un ambiente más local y menos turístico– está la plaza 28 de julio. Los fines de semana varios mercados se toman el lugar: artesanías, ropas tradicionales, bebidas y comida son la principal oferta. Tacos al pastor, marquesitas (rellenas de arequipe o chocolate) e, incluso, tortillas vegetarianas son las deliciosas opciones.

Ir a Mamita’s beach club

La más reciente edición del Riviera Maya Jazz Festival contó con las presentaciones de Chucho Valdés y UB40. Foto: Natalia Noguera

El Riviera Maya Jazz Festival se celebra cada año a orillas del Caribe. Para el evento se instala un escenario junto al mar, se convocan grandes representantes del género y se dispone la playa para el público, que no paga entrada. En medio de esta fiesta, el bar Mamita’s Beach Club se convierte en la sede perfecta para que quienes pasan de la arena disfruten la música y prueben los platos y bebidas del club en camas y tumbonas dispuestas frente al mar. La próxima oportunidad de disfrutar el festival será desde el 26 hasta el 28 de noviembre.



NATALIA NOGUERA

monnog@eltiempo.com