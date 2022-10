"Teníamos escala en Quito (Ecuador). Cuando hicimos el check in en Madrid, España, en el counter de la aerolínea Iberia nos preguntaron a dónde queríamos que llegara el equipaje. Claramente le respondimos que a Colombia. Sin embargo, al hacer nuestra escala la aerolínea Latam Airlines nos informó que las maletas no las habían metido en el avión y que el vuelo ya estaba cerrado".

Ese es el relato de Kate Vasquez, quien regresó a Colombia sin su equipaje luego de unas vacaciones por Europa. "Después de que nos informaran del problema, el personal de Iberia se nos acercó para pedirnos disculpas e informarnos que el equipaje sería enviado al siguiente día", cuenta Vázquez.



Agrega que su preocupación fue "moderada", porque la maleta "llegaría al siguiente día" y en efecto así sucedió. "No obstante, los demás pasajeros que estaban conmigo y que hacían otras conexiones sí estaban muy molestos", indica la joven.



La pérdida de maletas se ha convertido en un problema recurrente, sobre todo en Europa, principalmente por falta de personal en los aeropuertos ocasionada por la pandemia. En julio de este año, Bloomberg, reportó un incremento del 30 por ciento en la pérdida de equipaje comparado con cifras antes de pandemia.



Entre tanto, cifras entregadas por la Superintendencia de Transporte a este diario revelan que durante los últimos cuatro años se han recibido 723 PQRD relacionadas con pérdida de equipaje. En lo corrido del 2022, la entidad reporta que se han registrado 342 quejas en el país, 167 más que el año pasado.

Lo que debe tener en cuenta

Para conocer los procedimientos y derechos que tienen los viajeros respecto a sus equipajes, EL TIEMPO consultó a Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, y explicó que el transportador es responsable por las maletas desde el momento de su recibo en el aeropuerto de origen hasta su entrega en el destino, "pero no lo será mientras se encuentre a órdenes de la autoridad aduanera o policial".



"Si el equipaje de un pasajero no llega, o si llega en otro vuelo, de modo que implique espera para su dueño o que tenga que regresar al aeropuerto para reclamarlo, el costo de los traslados hasta y desde el aeropuerto, si son necesarios, serán asumidos por el transportador", detalló Ospina.



De hecho, la aerolínea también deberá entregar al pasajero los gastos mínimos por elementos de aseo personal.



"Si la demora del equipaje fuera superior a veinticuatro (24) horas, la compensación deberá incluir, además, una suma suficiente para adquirir prendas básicas de vestir, en todo caso, no inferior al veinte por ciento (20 por ciento) del valor del trayecto por cada día de retraso, a cada pasajero afectado", continúa con su explicación.

Reclamación escrita

Ahora bien, según los términos establecidos en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en el caso de pérdida, saqueo, destrucción total o parcial del equipaje, los viajeros pueden interponer una reclamación escrita a la aerolínea dentro

de los siete días siguientes a la fecha en que dicho equipaje debió llegar a su destino.



Cuando se trate de retraso, el viajero deberá hacerla a más tardar dentro de 21 días a partir de la fecha en que el equipaje debió llegar a su destino, o de la fecha en que haya sido puesto a su disposición.



"No existe un término particular para que la aerolínea entregue respuesta al usuario, por lo que serán los términos legales los aplicables a estos casos, es decir, que deberá dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes. Recibida esta respuesta, o vencido el término sin recibir una, podrá el afectado hacer ejercicio de la Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de sus funciones jurisdiccionales, o ante los jueces de la República", indica la superintendente de Transporte.

¿La aerolínea debe responder por la pérdida de la maleta?

Las aerolíneas deberán responder por la pérdida del equipaje, según detalla la normatividad. El monto de la indemnización que entregue el transportador será igual al valor declarado por el remitente, al momento de entregarlo para su transporte, explican desde la Superintendencia de Transporte.



"En el evento de que el pasajero no suministre el valor de lo transportado, a más tardar al momento de la entrega, o se pruebe que declaró un mayor valor al real, el transportador sólo estará obligado a pagar el ochenta por ciento (80 por ciento) del valor probado que tuviere el equipaje en el lugar y fecha previstos para la entrega", concluye Ospina.



