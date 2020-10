Aerolíneas y OMS trabajan para reemplazar cuarentena con pruebas

La Asociación Internacional de Transporte Aereo está trabajando para establecer un sistema de pruebas que reemplace las cuarentenas obligatorias a fin de reanimar la industria de las aerolíneas, que ha quedado diezmada por la pandemia de coronavirus.



La IATA, que representa unas 290 aerolíneas a nivel mundial, está trabajando con la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Mundial de la Salud para introducir sistemas de prueba escalables, asequibles y rápidos, dijo Conrad Clifford, vicepresidente regional de IATA para Asia-Pacífico.



"Necesitamos pruebas porque tenemos que deshacernos de las cuarentenas", dijo Clifford en una entrevista con Bloomberg Televisión el lunes. "Lo que hemos visto hasta ahora es que si hay una cuarentena de 14 días, es lo mismo que cerrar las fronteras".



Clifford dijo que la IATA "preferiría ver pruebas antes de la salida y lo ideal sería que, si podemos encontrar países con niveles similares de riesgo de covid, como Singapur y Hong Kong, entonces eso elimina la necesidad de realizar más pruebas".



Singapur y Hong Kong acordaron la semana pasada abrir sus fronteras entre sí por primera vez en casi siete meses, eximiendo a las personas en ambas ciudades de la cuarentena obligatoria para ayudar a restablecer los vínculos entre los dos principales centros financieros de Asia.



Los detalles sobre el acuerdo, que se espera que comience en unas semanas, aún no se han presentado públicamente. Lo ideal sería que las pruebas cuesten menos de US$10, dijo Clifford.



El riesgo de que los pasajeros se contagien es "muy bajo", ya que las aerolíneas están llevando a cabo una desinfección más profunda de los aviones y reducen el servicio de catering y revistas a bordo, dijo Clifford.



De acuerdo a unos 44 casos posibles de infección a bordo registrados este año, las posibilidades de que los pasajeros contraigan el virus son de una entre 27 millones, dijo. La posibilidad de un contagio a bordo es menor que la de ser alcanzado por un rayo, dijo Clifford.



"Ha habido muchas medidas que las aerolíneas han tomado para reducir absolutamente esa posibilidad a cero. Por tanto, es un entorno muy seguro".



IATA anticipó en junio que las aerolíneas perderían un total de US$84.000 millones este año debido al virus, pero esa cifra será mayor porque el mercado no se ha abierto como la industria esperaba, dijo Clifford.



El grupo ha dicho que espera que la demanda de viajes no se recupere a los niveles anteriores al covid hasta 2024.



El transporte de carga ha sido "un elemento positivo" para la industria, en parte impulsado por las compras por internet, y ello continuará durante los próximos años, dijo Clifford.



Se espera que el transporte aéreo represente aproximadamente el 26% de los ingresos de los transportistas este año, frente al 12% en 2019, señaló. Las tarifas de carga se dispararon después de que miles de aviones de pasajeros, que transportan más de la mitad de la carga aérea, se suspendieran debido a las restricciones de viaje.



Ello llevo a las aerolíneas a convertir aviones de pasajeros para el transporte de mercancías.



