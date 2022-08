Mis volcánicas pasiones. Sí, porque albergo en algún lugar del alma extrañas y consentidas relaciones con los cráteres de los volcanes. Así dormí en el cráter del Ruiz cuando solo expulsaba inocente vapor de agua.

Las demás noches han sido tormentosas: casi perecemos en una tormenta de tres días en el cráter del Puracé; los vapores del Cumbal nos estaban asfixiando; el Galeras me ha visto dos veces al borde de la muerte, una durmiendo entre los dos cráteres y otra en el borde del cráter externo cuando en 2010, en compañía de Ricardo Orbes, el volcán hizo erupción dos veces delante de nosotros con tremenda columna de vapores, infernal calor y expulsión de piedras; estábamos a 100 metros. No era nuestra hora.



El Galeras, llamado Urcunina, ‘Montaña de fuego’, por los Quillacingas y Galeras por los conquistadores españoles, es el centinela de Pasto y mide 4.276 metros. Es el volcán más activo de Colombia. Su primera erupción datada ocurrió en 1580 y el 14 de enero de 1993 mató a seis vulcanólogos que lo estaban estudiando. La geóloga y vulcanóloga Marta Calvache fue una heroína que ayudó a salvar a los sobrevivientes.

Cráter interno con su fumarola visto desde el cráter externo. Foto: Andrés Hurtado

De los 27 volcanes que posee Colombia, 10 pertenecen a Nariño: Chiles, Cumbal, Cerronegro, Azufral, Galeras, Patascoy, Doña Juana, Petacas, Ánimas y Tajumbina. La última erupción importante ocurrió el 25 de mayo de 2010.



Dentro de la gran circunferencia que forma el cráter externo se levanta el interno, que es la verdadera caldera. El externo está roto hacia el municipio de Consacá, de modo que en una erupción hacia allá correría la lava porque es el cono de deyección. Pasto se encuentra, pues, en zona de menor peligro. En Consacá fue la batalla de Bomboná, de nuestra independencia.

Santuario de flora y fauna

El Galeras pertenece al sistema de Parques Nacionales Naturales con el nombre de Santuario de Flora y Fauna. El Santuario, con sus apenas 10.900 hectáreas, es un verdadero tesoro de flora y fauna y una prodigiosa fábrica de agua: ‘dispara’ 120 ríos en todas direcciones y alimenta varias lagunas: La Negra, Telpis, Mejía la Verde, Coba, entre otras.



El día de mi última visita al volcán, en compañía del amable funcionario Rolan Tulcán, crecían al borde del camino que sube a la cumbre millones, sí, millones de orquídeas blancas del género Epidendrum. La flora se completa con asteráceas y ericáceas y sobre todo con los hermosos frailejones que estaban escandalosamente florecidos, coloreando los valles y laderas de amarillo.



En total crecen 622 especies de flora, de las cuales 99 son de orquídeas, impresionante número para un espacio tan reducido como es el Santuario.La dirección del Santuario se encuentra en Pasto y a medio camino del volcán aparece la cabaña de entrada guardada por los diligentes funcionarios, que recorren incansables todos los rincones del Santuario en su función de vigilancia. En mis viajes por toda Colombia siempre he admirado el trabajo de los funcionarios de los Parques Nacionales.

Frailejonales del Santuario. Foto: Andrés Hurtado

Animales de toda clase



La fauna del Santuario es numerosa: zorros, cusumbos, armadillos, conejos, puercoespines y han aparecido últimamente los pumas, noticia que llena de alegría a los funcionarios y al Sistema de Parques Nacionales. La presencia de este felino, que está en la cima de la cadena trófica, habla de la buena salud del Santuario.



De las cinco especies de venados que hay en Colombia, el Santuario posee tres: el común, el soche y el conejo. Se encuentran 135 especies de aves y abundan los colibríes. Hay patos, pava negra, águilas y carriquí de montaña.



Mi primer contacto con el Galeras ocurrió cuando yo tenía diez años y estudiaba con los Maristas en Pasto. El 1 de enero de 1951 subimos 150 muchachos al volcán. En ese tiempo no había camino ni carretera. Bajamos del cráter externo con cuerdas, subimos al interno y le dimos la vuelta total arrojando piedras.



Debimos taponar la boca porque ‘tosió’ con gran ruido, arrojó vapores y algunas piedras que por fortuna no nos hicieron daño. Cuando salimos del cráter externo bajamos despavoridos hacia Pasto.



Todos en Pasto aman a su volcán y no le tienen miedo. Es una montaña y un santuario para quererlos.



