Guía para recorrer Punta Cana, la isla que lo tiene todo

A dos horas y media en un vuelo directo desde Bogotá se encuentra Punta Cana, “un destino que lo tiene todo”, como bien lo dice una valla publicitaria en el aeropuerto internacional de esa ciudad de República Dominicana.



El eslogan hace parte de la estrategia del Ministerio de Turismo de ese país, cartera que administra el motor de su economía. De hecho, solo en el 2018, ocho millones de turistas visitaron este destino.

En este viaje conoceremos dos propiedades de lujo de Playa Hotels & Resorts. Se trata del Hilton La Romana y Sanctuary Cap Cana, complejos hoteleros con diseños únicos y matices peculiares en la arquitectura, decorado y paisaje. Cada uno tiene su encanto y brinda, a su manera, el descanso y la comodidad que buscan los huéspedes en ambientes caribeños –la temperatura promedio es de 27 grados centígrados.

El todo incluido con calidad Hilton

A 45 minutos del aeropuerto de Punta Cana, en la localidad de Bayahíbe, se encuentra el hotel Hilton La Romana. Es un resort con playa privada que comparte dos ambientes: uno exclusivo para adultos y otra zona denominada familiar, que actualmente se encuentra en remodelación. En diciembre de este año, cuando habiliten ambos espacios, el hotel tendrá 768 habitaciones disponibles.



“El concepto de hotel ‘solo para adultos’ tiene fuerza hace más de una década; ahora está de moda incluso en destinos no solo caribeños sino en ciudades del interior. Es lo mejor para personas que buscan completa tranquilidad e incluso desinhibirse”, asegura Wally Dagri, director de Relaciones Públicas México y Latam de Playa Hotels & Resorts.



El hotel ofrece servicio a la habitación las 24 horas y minibar; cinco restaurantes de primera categoría para cada paladar. Lo mejor de la gastronomía asiática está en Sakura; Caoba, comida continental; Mare Grill & Restaurant; Noor ofrece platos del Mediterráneo, y Chinola, la cocina de la casa. Recomendado probar el mangú, un plato típico a base de puré de plátano verde y carne de cerdo.



Los amantes del buen licor también pueden disfrutar cocteles en los cinco bares. Vale mencionar que existe un registro premium para acceso exclusivo a ciertas áreas, como la piscina Bar Swim-Up, que tiene un estilo infinity y cuenta con agradables camas ‘Bali’.



“El destino es muy favorable para los deportistas; a tan solo 30 minutos del hotel se encuentra el prestigioso campo de golf Teeth of the Dog. Asimismo, y gracias a que en la playa del hotel no se encuentra sargazo (algas que se acumulan a la orilla del mar), es posible realizar paddle surf, canotaje, esnórquel y buceo, entre otros deportes”, afirma Paola Montas, e-Concierge del hotel.Otra de las actividades que más gustan a los huéspedes es el Acuagym, una sesión de aeróbicos que realizan en el mar.

Una piscina en el océano

Los visitantes tienen asegurado descanso y diversión en el hotel. Pero si desea vivir una experiencia inolvidable, debe hacer el tour a isla Saona. A solo 50 metros de la playa del Hilton La Romana, la empresa ScubaCaribe ofrece una excursión en catamarán que lo llevará al paradisíaco lugar en una hora, aproximadamente.



La isla hace parte del parque Nacional Cotubanamá, que a su vez pertenece a una reserva natural de 110 km2. Lo hermoso del sitio son sus aguas cristalinas y los cocoteros que completan el paisaje. Antes de llegar a tierra, aún muy mar adentro, el catamarán hace una parada para disfrutar una piscina natural de aproximadamente un metro de profundidad. Majestuoso.

Un estilo colonial en el Caribe

A 15 minutos del aeropuerto de Punta Cana está la zona más exclusiva de este sitio turístico: Cap Cana. En ocho hectáreas de belleza tropical, un castillo se deja ver como en un cuento de hadas: el Sanctuary Cap Cana.



Este imponente resort tiene tres estilos de hospedaje: las villas, el colonial y el castillo. Según la categoría, hay habitaciones con piscina propia, incluso hay una suite que posee una pequeña isla privada. Aunque los diseños son muy diferentes, lo apacible del lugar es la constante en los tres ambientes.

Entre las amenidades terapéuticas está el Jardín Zen, un camino de reflexología, piscinas con hidromasajes y 14 salas de tratamientos. FACEBOOK

TWITTER

Sanctuary, que también es exclusivo para adultos, reabrió sus puertas en abril pasado tras una inversión de 45 millones de dólares. La transformación del lugar incluyó la construcción de dos nuevas torres y 140 suites, aumentando su capacidad de hospedaje a 323 habitaciones en total. Una particularidad del lugar es que puede tener su ocupación hotelera al cien por ciento y no se siente abarrotado. De hecho, el hotel parece una aldea española, de arquitectura clásica: amplio, con plazoletas, jardines y fuentes de agua.



Un carro de tipo golf transporta al equipo de prensa visitante desde la zona colonial hasta el spa y centro fitness del resort. La experiencia es única, es el edén para el cuerpo que aqueje estrés o algún dolor. “Entre las amenidades terapéuticas está el Jardín Zen, un camino de reflexología, piscinas con hidromasajes y 14 salas de tratamientos”, menciona Angie Díaz, directora de Ventas de Sanctuary.



Al igual que en el Hilton, los comensales pueden escoger entre cinco restaurantes: el Blue Marlin es el más caribeño, colorido y en un palafito sobre el mar ofrece lo mejor en mariscos y pescados. Otro restaurante con mucha personalidad es Il Capriccio, elegante con sus booths blancos, candelabros de cristales y gigantescos arreglos florales.

El Colofón de la visita

“Por favor abstenerse de visitar la playa y caminar por los sitios abiertos del hotel ante inminente peligro de tormenta…”, señalaba una notificación en cada habitación del Sanctuary.



Esa tarde, mientras el mar braveaba y tomaba fuerza, lo que al final sería el huracán Dorian, la tranquilidad se encontró en el jacuzzi de la habitación junto a un Mamajuana (bebida dominicana a base de ron, vino, miel, corteza de árbol y especias).



Al final, los reportes de climatología mostraban que la tormenta tomaba otro rumbo lejano a República Dominicana, y así pudo cumplirse el último programa del itinerario. Coco Bongo invitó a una noche de show en la emblemática discoteca. Una fiesta sin igual, lo mejor de la noche en un solo lugar.

SI USTED VA

El 1 de noviembre de este año, Playa Hotels & Resorts inaugurará su tercer producto de todo incluido en República Dominicana. Se trata del complejo Hyatt Zilara Cap & Hyatt Ziva Cap, uno en modalidad de solo adultos y otro para familias.



Desde el año pasado, el hotel Hilton La Romana permite a sus huéspedes obtener y redimir puntos a través del programa de fidelización Hilton Honors.





Manuel Alzate

*Invitación de Playa Hotels & Resorts.