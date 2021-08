Puente festivo: dos hoteles de lujo para viajar al Eje Cafetero

El Eje Cafetero nos reta a volver y descubrir nuevos caminos. Y siempre hay nuevos motivos para regresar.



Esta vez de la mano de Secretos de Colombia (un grupo de 17 hoteles de lujo de Colombia) aterrizamos en Armenia para tomar la vía que lleva a El Caimo, y en 30 minutos encontramos Hacienda Bambusa, un hotel quindiano que cautiva con la arquitectura de la región, de balcones coloridos, puertas capitoneadas, un jardín que domina el centro de la casa y grandes y aireadas áreas sociales, y una decoración étnica (de aquí y de allá) cuidadosamente pensada.



Recorrer las plantaciones de cacao es uno de los planes que ofrece Hacienda Bambusa. Foto: Adriana Garzón El recorrido lo lleva a conocer todo el proceso de cultivo y recolección del cacao. Foto: Adriana Garzón Sebastián Arbelaez nos lleva por el banco de plántulas de cacao. Foto: Adriana Garzón En esta máquina despulpadora retiran la cáscara del cacao, que irá luego al proceso de selección, lavado y secado. Foto: Adriana Garzón

La hermosa casona está rodeada de mucho verde. Foto: Adriana Garzón

Las ocho habitaciones amplias y confortables, con amenities de deliciosos olores, flores en grandes jarrones y frutas frescas, y con balcones o terrazas con hamacas y sillones que invitan a la contemplación del paisaje. Qué más se puede pedir.



Tan pronto se llega al lugar, la gastronomía hace su llamado. Una carta deliciosamente pensada por la chef Paula Andrea Serna, creadora de platos innovadores con los productos de la región… y sin pierde. Vale la pena probarlos sin temores. Qué tal unas chontanadas con camarón, queso y chontaduro, unas carimañolas de morcilla, un ceviche de chontaduro, una crema de zapallo, o cualquiera de sus carnes, pescados y costillitas para satisfacer todos los gustos (y obviamente, los vegetarianos).



Esta casona de gran tamaño, construida hace 20 años, es un refugio que ofrece descanso, naturaleza y tranquilidad (y cómo no, todos los protocolos de bioseguridad). La tranquilidad es, sin duda, su fortaleza. Los cantos de las aves, los colores de las flores y ese verde que se toma la totalidad de las mesetas y montañas.

Bambusa tiene ocho habitaciones con balcón privado o terraza con vista al jardín. Foto: Adriana Garzón

Las tierras de la hacienda hoy están dedicadas al cultivo del cacao. Por eso, un plan que no puede faltar es destinar un par de horas para recorrer los sembradíos, mientras Sebastián Arbeláez va relatando la historia de estas tierras otrora cafeteras, y hoy dedicadas a este fruto.



Ver todo el proceso, desde que siembran las semillas, las diferentes etapas de la planta, luego el cuidado y recolección de los frutos; cómo se selecciona, se seca y se procesa hasta llegar al delicioso cacao que se sirve caliente.



Luego de la caminata, vale la pena aterrizar en el spa para darse un buen masaje, o en la piscina que domina buena parte del paisaje de la gran casona.



La noche en la hacienda llega acompañada de un buen vino y la suculenta cocina, y no puede faltar una serenata de voces y cuerdas, tan propias de esta región.



La noche invita a dormir. Y a esta joya hotelera, perteneciente a Secretos de Colombia, no le pueden faltar la cama perfecta, la habitación silenciosa y esa oscuridad del campo que arrulla y adormece.



Informes: 3007788897, bambusa@haciendabambusa.com.@HaciendaBambusa

Sazagua, refugio de naturaleza y café

En el valle de Risaralda está Sazagua, un hotel personalizado con 18 habitaciones rodeadas de verde naturaleza. Foto: Adriana Garzón El hotel boutique está rodeado de gran variedad de árboles, hogar de cientos de aves. Foto: Adriana Garzón La Masinga Lodge está en un recodo de la finca y le hace honor a la guadua, con su habitación de gran tamaño que es ejemplo de la arquitectura de la región. Foto: Adriana Garzón

Sazagua Hotel Boutique queda a solo 20 minutos del aeropuerto de Pereira. Y es otro paraíso escondido entre estas montañas. La casona que fue la finca de la familia Villegas creció y creció en número de habitaciones hasta que ellos mismo concluyeron que era un hermoso hotel.



Así, decidieron abrir las puertas de su adorado refugio de naturaleza y paz para compartirlo con viajeros que quieran descubrir el valle de Risaralda, corazón del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



Natalia Villegas Ocampo y Juan Pablo Vásquez Restrepo llevan las riendas de este hotel personalizado con 18 habitaciones rodeadas de verde, sonidos naturales, aves coloridas y los olores del fresco amanecer.



La enorme casona está rodeada de hermosas cabañas y de un secreto mágico que se ha convertido en la gran suite. La Masinga Lodge está en un recodo de la finca y le hace honor a la guadua, con su habitación de gran tamaño que es ejemplo de la arquitectura de la región.



Cuenta con un relajante spa (turco y jacuzzi) y un salón anexo que sirve de sala para descansar o para compartir una romántica cena. El lugar es ideal para disfrutar de los masajes y tratamientos relajantes que ofrecen expertas terapistas.

La máquina despulpadora de café retira la cáscara para que luego el grano sea lavado. Foto: Adriana Garzón El recorrido termina con una deliciosa taza de café y torta de banano hecha por Lilia. Foto: Adriana Garzón Gabriel y Gelen, una hermosa chapolera, nos enseñan el oficio de los recolectores de café. Foto: Adriana Garzón La vista desde la terraza de La Mina es sin duda una de las mejores de la cordillera Central. Foto: Adriana Garzón Su casa típica de la región, nos acoge con sus costumbres y tradiciones. Foto: Adriana Garzón La experiencia en la finca La Mina se vive de la mano de Gabriel González, Lilia García y su hija Gelen. Foto: Adriana Garzón La experiencia en la finca La Mina de la mano de Gabriel González, Lilia García y su hija Gelen. Foto: Adriana Garzón

Todas las habitaciones y áreas comunes están decoradas con muebles antiguos y con piezas de arte y artesanía de rincones del mundo y, cómo no, con objetos que hacen honor a la cultura Quimbaya que habitó estas tierras.



Los anfitriones, como la mayoría de la gente de esta región, se caracterizan por su calidez y sencillez, y se esmeran por ofrecen un lugar tranquilo, armónico y lleno de experiencias.



Un plan importante en la visita a Sazagua es destinar mediodía para ir hasta la finca La Mina, a 50 minutos, ubicada en las montañas de Palestina (Caldas). Allí, en compañía de la familia González, se recorren los cafetales y se aprende sobre todo el proceso de este grano (desde la semilla hasta la taza, pero lo más importante es que se vive una jornada conociendo el corazón y músculo de una familia cafetera que ha luchado a puro pulso para sacar adelante su sueño en estas tierras.



Lilia, Gabriel y la pequeña Gelen se encargan de llevarlo por un mundo maravilloso de historias y logros, y también por los recovecos de los cafetales para vivir la experiencia completa.



No debe faltar el delicioso sancocho preparado por Lilia en leña, con todo el sabor y el cariño de una luchadora. Qué rico es sentarse y compartir la mesa con esta pujante familia y gozar desde su terraza de guaduas de la vista más hermosa que puede ofrecer la cordillera Central.



Informes: (313) 649-4579 - @sazaguahotelboutique -

Reservas@sazagua.com - www.sazagua.com

