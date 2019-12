Los siete ‘pubs’ imperdibles si usted viaja a Londres

Un viaje a Londres deja de serlo sin una visita a un ‘pub’ tradicional para tomarse una buena cerveza. La capital británica ofrece locales para todos los gustos, de hecho, tiene casi 4.000 ‘pubs’ solo en su centro. Una lista de algunos de los más famosos por su historia, los personajes que los frecuentaban o su estética.

Considerado por muchos como el bar más difícil de encontrar en la capital británica, el Ye Olde Mitre es también uno de los 'pubs' más antiguos de la ciudad. Está escondido en una pequeña callejuela en el barrio de Holborn. De fachada clásica, madera decorada con flores y plantas, esta taberna es perfecta para quienes desean beber una cerveza al más puro estilo inglés, sentándose en los butacones y sillas de madera que adornan el interior del local, o de pie, en el exterior, si el clima lo permite.



Fue construido en 1546 y se convirtió en el lugar en el que bebían los sirvientes que trabajaban en el cercano palacio de los obispos de Ely durante el reinado de Isabel I. De hecho, el ‘pub’ aún conserva el tronco de un cerezo alrededor del cual se dice que la mismísima reina bailó junto a Christopher Hatton, ‘lord’ canciller de Inglaterra.



Por otra parte, en el corazón de Londres, The Blackfriar (fraile negro) es uno de los pocos 'pubs' con decoración ‘art nouveau’ de la ciudad. El edificio fue construido en 1875 y su nombre se debe a que se erige en un lugar donde se encontraba un convento medieval de los dominicos.



Espejos, frisos y frailes en mármol envuelven el interior del bar (remodelado en 1905 por el arquitecto por H. Fuller Clarke), en el que la luz se cuela a través de las vidrieras generando una atmósfera característica en la cual deleitarse con una de las muchas cervezas y aperitivos que ofrece el local. El bar, que es un inmueble protegido por su valor histórico y arquitectónico, solía estar dividido dependiendo de la clase social a la que se pertenecía, y esa división aún se puede ver en los materiales utilizados.



Otro clásico es The Lamb & Flag. Ocupa un edificio de la época de los Tudor y se han hallado referencias de que obtuvo licencia como local para servir comida en 1623. Se dice que fue el ‘pub’ preferido de Charles Dickens y su ubicación, en Covent Garden, hace que sea uno de los más concurridos y visitados.



Un ‘pub’ también muy representativo y visitado es el Red Lion, situado en el corazón político de la ciudad, en Westminster, más exactamente en Parlament Street, y a solo pasos del número 10 de Downing Street, la sede del primer ministro británico.



Existen referencias de que en este mismo lugar ya hubo un ‘pub’ en 1434, aunque el actual se construyó en 1733 y se renovó en 1896. Este bar es famoso porque allí se ha visto consumir cerveza a varios de los personajes más poderosos de la política inglesa de los últimos siglos, como es el caso de los primeros ministros Winston Churchill y Clement Attlee. Ahora, es clave que no se equivoque de lugar, pues Red Lion es uno de los nombres más utilizados en los ‘pubs’ londinenses: un sitio web contó casi 30 en la ciudad.



En el libro ‘Great pubs of London’, una guía reeditada este año y elogiada por la BBC, se recogen 22 de los 'pubs' con más historia y encanto de Londres. Uno de ellos es el ‘pub’ Nags Head, en el elegante barrio de Belgravia, donde abundan las embajadas y está la tienda Harrods. ¿Su particularidad? La máquina que usan para servir la cerveza artesanal tiene más de 150 años y es de porcelana de Chelsea.

The Spaniards Inn es otro ‘pub’ legendario. Ubicado en Hampstead, un barrio que es famoso por su bello y gigantesco parque y por ser una de las zonas residenciales más caras de la capital inglesa, este ‘pub’ promete una experiencia auténticamente ‘british’ tanto en sus bebidas como en sus comidas.



Ofrecen una exquisita selección de cervezas artesanales que van rotando y siempre hay sorpresas interesantes. Por ejemplo, para la Copa del Mundo de Rugby de este año, que se jugó en Japón, tuvieron una selección de cervezas de ese país.



Esta casona blanca se construyó en 1585, aunque el ‘pub’ no solo es famoso por su antigüedad, sino también por los personajes que lo frecuentaron: una lista que va desde el bandolero Dick Turpin hasta los poetas John Keats y Lord Byron, los escritores Charles Dickens, Robert Louis Stevenson y Mary Shelley, y los pintores William Blake, Joshua Reynolds y William Hogarth, este último, muy satírico y considerado como uno de los precursores de la caricatura moderna.



Cierra esta selección uno de los ‘pubs’ más fotografiados de Londres por su preciosa fachada llena de flores de todos los colores: The Churchill Arms, en Kensington. Data de finales del siglo XIX y su nombre actual es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se precia de ser el primer ‘pub’ de Londres con un restaurante tailandés. Y aunque está decorado con todo tipo de cosas asociadas con Winston Churchill, lo más probable es que el primer ministro británico que enfrentó a Adolf Hitler jamás haya estado allí.



