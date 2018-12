La nueva torre que promete ser el ícono turístico de Londres

Quienes observen el horizonte de Londres en la próxima década podrán ver la silueta de un gigantesco tulipán semitransparente emerger entre los imponentes edificios del centro histórico y corazón financiero de la ciudad, llamado City of London.



Quienes estén dentro y ‘fuera’ de esa torre de observación con forma de flor cerrada de proporciones gigantescas verán la ciudad desde una perspectiva que promete ser única. Esta edificación futurística será The Tulip (tulipán), cuyo nombre deriva, como no podía ser de otro modo, de su forma inspirada en la naturaleza.

Se ubicará al lado del rascacielos 30 St. Mary Axe, la emblemática torre de 180 metros de altura también conocida como The Gherkin (el pepinillo), debido a su forma característica.



El proyecto propuesto por J. Safra Group y Foster + Partners (F+P), propietarios y arquitectos, respectivamente, de 30 St Mary Axe, podría comenzar a construirse en el año 2020 y completarse en 2025, según sus impulsores.



Ya se entregó a la City of London Corporation (www.cityoflondon.gov.uk) la 'planning application' (petición de permiso) para poder obtener la licencia de construcción del Tulip, la cual está en proceso de aprobación.



Consultados sobre las razones por las que se eligió una flor como fuente de inspiración para esta torre, los responsables de F+P explicaron a Efe que, al diseñarla, se tuvieron en cuenta las figuras y los perfiles más suaves, y de ahí la forma de tulipán, que también ayudará a que el aire fluya y la lluvia se vierta alrededor del edificio.



Según los mismos voceros de F+P, The Gherkin y The Tulip deberían verse en conjunto, pues la relación complementaria entre ambas torres es clave.



The Tulip ocupará una superficie de 2.889 metros cuadrados, estará compuesto por dos edificios (el pabellón de entrada y la atracción turística), tendrá 305,3 metros de altura y los diámetros de su eje de concreto de alta resistencia con estructura de acero y de su planta más ancha serán de 14,3 y 34,5 metros respectivamente, según la ficha técnica del proyecto.

Una versión digital de la impresionante pasarela alrededor de la torre que permitirá una vista panorámica de la capital de Inglaterra. Foto: Cortesía Foster+Partners

‘Parque de bolsillo’

Esta edificación acristalada con vidrio de alto rendimiento, en armazones de acero y aluminio, contará con un “parque de bolsillo” junto a un pabellón de dos plantas que ofrecerá un jardín en la azotea accesible al público, así como con “paredes verdes” (con vegetación incorporada), según F+P.



Como datos curiosos sobre este proyecto, F+P señala que el peso del edificio equivaldrá al de ochenta aviones Airbus A380 completamente cargados, pero se situará sobre una superficie que es menor que el tamaño de un solo de estos aviones, y la barra de refuerzo de acero de su estructura llegaría hasta París, a unos 480 kilómetros de distancia, extendida de extremo a extremo.



Desde el inicio del milenio, la corporación de City of London ha impulsado propuestas para animar la también llamada Milla Cuadrada, como una “milla de la cultura” con instalaciones turísticas, según expresaron los voceros de F+P.



“Una atracción como The Tulip mejorará la oferta de The Gherkin, donde funcionan elegantes restaurantes, bares y salones privados y ofrecerá un lugar destacado para desarrollar eventos culturales, educativos, empresariales y tecnológicos”, agregan.



Esta Milla Cuadrada es un nuevo hogar para la cultura contemporánea en el antiguo corazón de la capital laboral londinense, que inspira a los visitantes a pasear por las calles medievales y admirar las maravillas arquitectónicas, aseguran.



La nueva instalación también tendrá su vertiente educativa porque está proyectado que hasta ella suban estudiantes que puedan echar un vistazo a los 2.000 años de historia de Londres desde las alturas.



Las zonas de observación de la torre ofrecerán a los visitantes una experiencia cautivadora con pasarelas en las alturas y toboganes de vidrio en su interior.



Además, habrá paseos en góndola o cápsulas esféricas que se desplazarán por la fachada del edificio, según F+P.



Igualmente, los visitantes disfrutarán de atracciones interactivas y sesiones informativas a cargo de guías expertos sobre la historia de Londres, y de un bar y restaurantes “en medio del cielo” y con vistas de 360 grados de la ciudad.



RICARDO SEGURA

EFE Reportajes

@EFEnoticias